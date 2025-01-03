Овечкин — феномен! Забил 871-й гол и побил исторический рекорд, установленный легендой НХЛ

После возвращения Овечкина на лёд, каждый матч «Вашингтона» — событие. В первых двух Александр забросил по шайбе и ещё ближе подобрался к Гретцки, а игра с «Бостоном» останется в летописи даже не по причине происходящего на площадке. Да, речь о том самом видео, которое навело много шума, хотя ничего крамольного в том ролике и близко не было. Но, как бы то ни было, Ови – главная медиаперсона спорта в России, а это значит, что каждое его слово будет рассматриваться под микроскопом.

А теперь о хоккее. Встреча «Вашингтона» и «Миннесоты» — битва одних из лидеров Запада и Востока. Обе команды достаточно ровно проходят первую половину регулярки, а объединяет эти коллективы тот факт, что ни от кого из них не ждали большого прогресса. Кирилл Капризов продолжает восстанавливаться от травмы – противостояния российских снайперов мы в этой игре не увидели.

Встреча начала подтверждать высокий статус с первых минут, а в середине стартового периода команды с минутным интервалом забросили друг другу по шайбе – на помощь пришла хорошая работа на пятаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А главным героем стартовой двадцатиминутки стал россиянин. Но не Овечкин. Яков Тренин наглядно показал, для чего его подписывала «Миннесота» — запрессинговал Линдгрена за воротами при игре в меньшинстве, вынудил того ошибиться, а после завёл шайбу в пустые ворота. Для Якова это только третья шайба в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй период шёл максимально размеренно, пока спокойствие не нарушил Марат Хуснутдинов, удалившийся на четыре минуты. И в этот момент пришло время Овечкина – Алекс поднялся на синюю линию и броском с кистей огорчил Марка-Андре Флёри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Фехервари в заключительном отрезке вывел хозяев вперёд, а Том Уилсон, казалось бы, снял вопрос о победителе немного погодя, но гол форварда «столичных» не был засчитан, и «Миннесота» в следующей же атаке сравняла счёт – удивительный сценарий.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов гости реализовали одну попытку, и этого хватило для победы – точный бросок на счету Болди.

«Вашингтон» лишь в третий раз в сезоне проигрывает матч, в котором забил трижды. Но капитан «столичных» — настоящий феномен. Не мешает ему ни перенесённая травма, ни нашумевшее видео, после бума которого можно было спокойно потерять концентрацию. А ещё Овечкин установил историческое достижение – он забросил 41-ю шайбу в ворота Флёри и побил рекорд по показателю голов одного игрока против одного и того же голкипера, принадлежавший Бретту Халлу, который забросил 40 шайб в ворота Тима Шевелдэ.