Канада ещё не видела подобного провала! Как чехи это делают? Итоги ¼ финала МЧМ-2025

В ночь со 2 на 3 января в Канаде прошёл первый день плей-офф МЧМ-2025 по хоккею. По его итогам четыре команды пробились в полуфинальный раунд соревнования, а сборная Казахстана уступила команде Германии (3:4) и покинула элитный дивизион мирового первенства. Рассказываем о ключевых событиях четвертьфиналов МЧМ и представляем состав участников полуфинальных пар.

Швеция едва не упустила преимущество в три шайбы, но обыграла Латвию в 1/4 финала МЧМ

В Оттаве, Канада, на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» закончился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Швеции и Латвии. Матч завершился победой национальной команды Швеции со счётом 3:2.

Сборная Швеции завершила групповой этап молодёжного чемпионата мира в ранге единственной команды, не потерпевшей на турнире ни одного поражения. Подопечные Магнуса Хевелида прошли предварительный раунд с идеальным результатом, показав остроатакующую игру и забросив 24 шайбы в четырёх матчах. Аналогичный хоккей младшие «Тре Крунур» продемонстрировали и в первом периоде в четвертьфинале со сборной Латвии.

Шведы сделали большое для себя дело, сумев оторваться на две шайбы уже к десятой минуте стартового отрезка. Голы Зеба Форсфьелля и Антона Вальберга не позволили латвийской сборной затащить своего соперника в размеренное развитие встречи, которое явно пошло бы на пользу команде Артиса Аболса. Если бы Латвия смогла удержать ничью на протяжении большей части встречи, то в дальнейшем удачные одна-две контратаки могли бы позволить ей претендовать на большую сенсацию, свидетелями которых в прошлом мы становились не единожды. В том числе и в исполнении взрослой сборной Латвии.

Зеб Форсфьелль Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images North America

Но в этот раз подобного не произошло, и долгое время шведы не знали ровным счётом никаких проблем в четвертьфинале. В начале второго периода Давид Эдстрём реализовал большинство, а спустя шесть минут он ещё раз отправил шайбу в чужие ворота. В этот самый момент в матче и наметился локальный перелом. Всё дело в том, что грамотно сработал тренерский штаб Аболса, углядевший положение вне игры в развитии шведской атаки. Взятый челлендж оказался верным, и гол шведов был отменён. Таким образом, сборная Латвии смогла выстоять в формате «три на пять», что придало ей большое количество позитивных эмоций.

Тут себя и проявил лучший полевой игрок команды на всём турнире – нападающий Эрик Матейко. Выбранный «Вашингтоном» под 90-м номером на драфте НХЛ-2024 19-летний нападающий провёл невероятный МЧМ. На его счету гол и победный буллит во встрече со сборной Канады (3:2 Б), дубль в ворота Германии (4:3 ОТ), к которым в четвертьфинале он добавил ещё дубль в ворота Швеции (2:3). С пятью голами Эрик временно даже возглавил зачёт снайперов всего турнира, так что в «Кэпиталз» наверняка должны быть довольны – в очень скором будущем Эрик с такой игрой вполне может стать одноклубником самого Александра Овечкина.

Эрик Матейко Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images North America

На счастье сборной Швеции, как нельзя вовремя для неё наступил второй перерыв, который помог игрокам «Тре Крунур» успокоиться и собраться с мыслями. В третьем периоде они устроили форменный штурм чужих ворот и были в разы ближе к тому, чтобы сильнее оторваться в счёте, нежели их соперник к тому, чтобы его сравнять. Роскошная игра голкипера Линардса Фельдбергса, в итоге совершившего 47 сейвов, позволила Латвии продержать интригу в матче до самой финальной сирены, но совершить второе на турнире чудо у неё всё-таки не получилось. Шведы одержали заслуженную победу и пробились в полуфинал.

Сборная США разгромила Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ-2025

Завершился четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира, в котором сборная США встречалась с национальной командой Швейцарии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась разгромной победой американской команды со счётом 7:2.

В следующем четвертьфинале разница в классе между играющими командами была настолько велика, что тренерский штаб сборной США отнёсся к матчу крайне самоуверенно. После победы в принципиальной встрече с командой Канады (4:1) американцы приняли нестандартное решение дать отдохнуть своему первому номеру на старте плей-офф.

Основной голкипер сборной Трей Огастин получил дополнительный выходной в четвертьфинале, так как «звёздно-полосатые» здесь ничем не рисковали. Уже к середине первого периода защищающие звание действующего чемпиона мира американцы захватили комфортное преимущество в три шайбы, которое впоследствии на классе преобразовали в разгромную победу – 7:2. В составе победителей забивали Брендон Свобода, Джеймс Хэгенс (дважды), Райан Леонард, Дэнни Нельсон, Зив Буйум и Райан Леонард.

Сборная Финляндии не без труда обыграла Словакию и вышла в 1/2 финала МЧМ-2025

В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Ти-Ди Плэйс Арены» в столице Канады Оттаве завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Финляндии и Словакии. Победу со счётом 5:3 одержали финские хоккеисты, которые продолжат борьбу за победу в турнире на стадии полуфинала.

Исход матча был во многом предрешён в первом периоде, который финны выиграли со счётом 3:0 благодаря голам Ессе Киискинена, Ессе Нурми и Каспера Халттунена. Во второй трети игры команды обменялись шайбами Юрая Пекарчика в большинстве и Расмуса Кумпулайнена.

Словаки имели возможность вернуться в игру в середине второй двадцатиминутки, когда получили пятиминутное большинство после удаления до конца матча финна Эмиля Пиениниеми. Но гол Пекарчика остался единственным для словаков в той игровой ситуации. А как только пятиминутный штраф был исчерпан, спустя минуту после этого отличился Кумпулайнен.

В третьем периоде Роберт Федор и Далибор Дворски сократили отставание Словакии в счёте до минимума. За две минуты до финальной сирены Нурми оформил дубль, установив окончательный результат.

Сборная Канады снова вылетела в 1/4 финала МЧМ-2025, второй год подряд уступив Чехии

В ночь со 2 на 3 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Чехии и Канады. Победу со счётом 4:3 одержали чешские хоккеисты, которые продолжат борьбу за победу в турнире на стадии полуфинала.

Чешский нападающий Петр Сикора открыл счёт уже на 43-й секунде игры, десять минут спустя Таннер Хоу в меньшинстве установил на табло равенство. Якуб Штанцль в большинстве на 13-й минуте и Эдуард Шале за три секунды до перерыва принесли Чехии преимущество в две шайбы. Портер Мартон на 38-й минуте реализовал численный перевес и сократил отставание канадцев, а на 56-й минуте Брэдли Надо сравнял счёт. За 40 секунд до возможного овертайма Адам Ехо в большинстве забросил победную для Чехии шайбу.

Примечательно, что «кленовые» третий год подряд сражались в плей-офф со сборной Чехии. В финале МЧМ-2023 канадцы добыли победу в овертайме, сумев завоевать золотые медали. Годом спустя чехи взяли реванш на стадии четвертьфинала МЧМ-2024, в сверхэмоциональном матче выбив соперника из борьбы за медали. После первого периода канадцы «горели» в две шайбы, затем смогли вернуться в игру и сравнять счёт, но рикошет за 11 секунд до конца основного времени приговорил надежды североамериканской сборной на защиту титула.

В 2025 году пути команд снова пересеклись в четвертьфинале, исход которого оказался так похож на прошлогодний сценарий. Канадцы снова смогли ликвидировать отставание в две шайбы, но пропущенный гол на последней минуте вновь поставил точку в их пребывании на турнире. Только на сей раз канадцы допустили осечку уже на своём домашнем чемпионате.

Таким образом, представители страны кленового листа пережили действительно исторический провал на молодёжных чемпионатах мира. Впервые в истории проведения турнира канадцы дважды подряд уступили в четвертьфиналах. Последний раз дважды кряду без наград МЧМ они оставались в 2013-2014 годах, но тогда они уступали в поединках за бронзовые медали. Сейчас же последовали две подряд неудачи в четвертьфиналах, чего ранее с ними ещё никогда не происходило.

Стали известны все участники полуфиналов МЧМ по хоккею 2025

На молодёжном чемпионате мира — 2025, который проходит в эти дни в столице Канады Оттаве, определились все участники полуфинальной стадии. На этом этапе борьбу за победу в турнире продолжат молодёжные сборные Швеции, США, Финляндии и Чехии. В 1/2 финала шведы встретятся с финнами, американцы — с чехами.

Все пары 1/2 финала МЧМ-2025:

Швеция U20 — Финляндия U20.

США U20 — Чехия U20.