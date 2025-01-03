«Я бы не доверил тренеру работу в McDonalds». Реакция Канады на сенсационный вылет с МЧМ

Молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2025 уже стал историческим – впервые сборная Канады проиграла два четвертьфинала подряд. По иронии судьбы в обоих случаях обидчиками «кленовых» становились сверстники из Чехии, и оба раза решающую шайбу они забрасывали на последней минуте третьего периода. Но если в прошлом году родоначальники хоккея потерпели обидное поражение на шведской земле, то сегодня их вылет воочию увидели посетители «Канадиен Тайр-центра» в Оттаве – столице Канады.

Реакцию канадцев на столь болезненный результат можно понять: они каждый год ждут от своих молодых игроков золотых медалей, и вылет на родной арене, да ещё и на такой ранней стадии – явно не то, чего ожидали от подопечных Дэйва Кэмерона перед началом турнира.

Но иногда доходило и до абсурда – вскоре после финальной сирены кто-то из болельщиков выбросил на лёд свитер (!!!) с кленовым листом на груди и фамилией Кросби на спине, что даже на клубном уровне воспринимается как не самый адекватный поступок, не говоря уже о турнире сборных.

Стоит ли подчёркивать, что в соцсетях в последние несколько часов разгорелся настоящий пожар? При этом устраивают его не только болельщики, среди комментариев которых практически невозможно найти поддающиеся цензуре, но и многочисленные журналисты и эксперты, также подливающие масла в огонь.

«Никакой ответственности, никакого желания становиться лучше»

«Все, кто говорит, что Канада была недостаточно готова физически, — идиоты. Извините. Им не хватило дисциплины, это дети, которых повели в неправильном направлении люди с мышлением времён динозавров. Hockey Canada, я готов бесплатно тренировать сборную на следующем МЧМ, просто позвоните мне», — прокомментировал ситуацию бывший защитник ряда клубов НХЛ Джейсон Демерс.

«Все тычут пальцами в игроков. Но тычьте ими в сторону Дэйва Кэмерона и Hockey Canada. Всё было очевидно, когда объявили состав. Даже не пытайтесь убедить меня в том, что эта команда не была бы другой с Парехом, Сеннеке и Кристаллом. Они когда-нибудь научатся?» — задаётся вопросом журналистка ESPN Рэйчел Доэри.

«Hockey Canada как организации нужно серьёзно посмотреть на себя в зеркало и спросить себя, что они делают не так. Дело не в игроках. Дело в менеджменте и тренерах. Hockey Canada необходимо разобраться», — резюмирует Тони Феррари.

«Исторически плохое выступление от Дэйва Кэмерона. Вручаю ему этот титул, потому что он практически всё сделал неправильно. Мы больше не должны видеть его в качестве тренера. Никогда.

Слова Кэмерона о том, что у него нет сожалений, накладываются на высокомерие всего менеджмента Hockey Canada. Никакой рефлексии, никакой ответственности, никакого желания становиться лучше. Они просто предполагают, что у них всегда есть все ответы. Увольте многих. Начните с чистого листа», — высказался Уайатт Арндт.

«Выбор состава и тренерские решения – главные проблемы для Канады на этом МЧМ. Надеюсь, они сделают выводы. Используйте своих лучших игроков», — написал Джейсон Грегор.

«Кэмерон может быть американским спящим агентом»

«Хватит делать клоуна из Дэйва Кэмерона, потому что он выиграл кое-что важное. Бесплатное пиво каждый раз, когда будет приезжать в Чехию!» — иронично отреагировал Нэйтан Мёрдок.

«Сборная Канады, ты должна возместить мне моральный ущерб за этот МЧМ», — прокомментировала Анна Дуа.

«Не знаю, кому нужно это услышать, но результат сборной Канады подходит к тому, как она играла на этом турнире», — подытожил Питер Холланд.

«Картер Якемчук, Беккетт Сеннеке, Майкл Миса, Эндрю Кристалл. И список может продолжаться. Не говоря о том, что Гэвин Маккенна схватил большой штраф… О чём, чёрт побери, думал штаб сборной Канады?» — спрашивает Рэй Уитни.

«Спорный выбор состава. Непонятные тренерские решения. Недисциплинированные игроки. Можете выбрать ключевой фактор, но никто не был достаточно хорош. Удивительно разочаровывающее выступление от Канады», — высказал мнение Кайл Кушман.

Дэйв Кэмерон Фото: Adrian Wyld, ZUMA/TASS

«Начинаю верить, что Дэйв Кэмерон может быть американским спящим агентом», — с юмором отметил Грег Вышински.

«Я получил сообщение от скаута, который сказал, что не доверил бы Дэйву Кэмерону работу в «МакАвто» в три часа ночи, когда никого нет. Кажется, они делали всё абсолютно противоположное здравому смыслу», — рассказал Стивен Эллис.

«Дэйва Кэмерона больше нельзя подпускать к канадской скамейке. Ни к рабочей скамейке, ни к скамейке в парке. Никаких скамеек для Дэйва», — заключил Мэттью Секерс.