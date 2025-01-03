«Матчи, как с «Амуром», недопустимы. Болельщика надо уважать». Яркий генменеджер «Сибири»

«Сибирь» ударно провела первые полтора месяца регулярного чемпионата, однако после этого команду настигла длительная череда неудач, которая стала причиной небольших перемен. Что говорить, если новосибирцы не могли два месяца победить на домашнем льду, хотя людей на трибунах от этого ничуть не убавилось.

Генеральный менеджер сибиряков Виктор Меркулов дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал:

об итогах дедлайна;

о трудностях в обмене Рассказова;

зачем команде три вратаря;

в каких условиях пересмотрели контракт с Бренданом Лайпсиком;

об игре легионеров;

о психах Бека;

почему было принято решение расстаться с Овчинниковым;

об обменах воспитанников клуба;

о среднем возрасте команды.

«Уверен в каждом, всеми доволен, ребята хорошо выполняют свою работу»

– Как оцените работу клуба на трансферном рынке?

– Мы не слишком активно сработали. Хотели укрепить линию нападения, месяца два назад у нас были идеи усилить защиту, но сейчас посмотрели, дали возможность всем сыграть, себя проявить и пришли к выводу, что эту линию мы трогать не будем.

Конечно, Гордеев получил травму, мы думали найти где-нибудь недорогого хоккеиста в качестве резерва, но рынок достаточно пуст был. Сделать это не удалось, однако мы не переживаем: у нас есть Ярослав Беляков, который уже за первую команду прилично поиграл, есть Саша Лукин, который набирается опыта в ВХЛ со взрослыми мужиками, есть, в конце концов, молодёжная команда.

Что касается нападения, то понимали, что голы нам тяжело даются, особенно в последних матчах. Подписали Кирилла Рассказова после того, как посоветовались с тренерским штабом, Брендана Лайпсика, это наше совместное решение. Считаем, что он нам поможет, может быть, сделаем чисто канадское звено: им будет проще, что они будут друг друга понимать, думаю, этот фактор усилит эту тройку.

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– Хотелось бы более подробно остановиться на защитной линии. Вы сказали, что решили пойти с теми, кто есть на сегодняшний день, но ведь проблемы на этой позиции, команда не так уж надёжна в обороне.

– Тут два аспекта: качество хоккеистов и то, как они играют. С точки зрения качества скажу честно – уверен в каждом, всеми доволен, ребята хорошо выполняют свою работу. Иногда, конечно, что-то не получается, но винить только их нельзя. Второй аспект – организация игры всей пятёрки. Не может быть такого, чтобы одни хорошо выступали, а другие – плохо. Это, конечно, больше тренерский вопрос, вам надо с ними лучше обсудить.

– Вадим Епанчинцев поднимал вопрос, что в команде не хватает энергичных нападающих, которые проделывают большой объём работы, в третье-четвёртое звено. Рассматривали ли такие узкоспециализированные кандидатуры?

– Мы с Вадимом Сергеевичем много это обсуждали. Тех ребят, которых подписали, мы хотели с тренерским штабом, видели, какую пользу они нам могут принести, поэтому остановились на них. Что касается остальных, то это касается ресурсов. Они у нас не очень большие, поэтому в рамках ограниченных возможностей делали акцент на тех хоккеистах, которые нам нужны в моменте. Скажу честно, что всех, кого хотел Вадим Сергеевич, мы взяли.

– То есть в этом плане с тренером у вас полная идиллия?

– Не могу назвать это идиллией, скорее, рабочий процесс, когда менеджер разговаривает с тренером, какие позиции нужно укрепить. Обмениваемся мнениями, обсуждаем и приходим к какому-то общему знаменателю. Не было такого, что, например, Вадим Сергеевич кого-то попросил, а я сказал, что его не возьмём, он мне не нравится. Такого у нас нет.

«Пришлось долго повозиться с обменом Рассказова»

– Что скажете по игре Антона Берлёва, которого подписали месяц назад? И тренер, и сам хоккеист отмечали, что необходимо набрать кондиции, но теперь Антон вообще выпал из состава (интервью было записано до матча с «Амуром». — Прим. «Чемпионата»).

– Не могу сказать, что он выпал из состава, думаю, что это плановая ротация. Когда брали этого игрока, обсуждали с Вадимом Сергеевичем, это, в принципе, его креатура. Он с ним работал успешно в предыдущих клубах и высоко его оценил. Решили, что если тренер считает необходимым пригласить этого хоккеиста, то не будем препятствовать и сделаем всё возможное, чтобы он присоединился к команде за умеренные деньги. Моя задача была – сэкономить на этой истории.

– Кирилл Рассказов очень хорошо влился в команду, набирает очки, играет полезно. Как проходили переговоры по обмену?

– Пришлось долго повозиться с этим. Они [«Сочи»], с одной стороны, и готовы были, а потом говорили, что у них есть внутренние вопросы. Но хочу их поблагодарить, что они согласились разумно всё сделать, и спустя практически два месяца он у нас появился. Мы просто понимали, как его использовать, в какие сочетания ставить. Были нацелены на него.

Кирилл Рассказов Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

– Можете объяснить, в каком статусе сейчас находится Дмитрий Лозебников и для каких целей клуб его выменял?

– Дима – полноценный игрок нашей команды. Да, сейчас он третий вратарь. При условии, что несколько месяцев назад были вопросы со здоровьем Антона Красоткина, было принято решение подстраховаться на всякий случай. Лозебников – молодой парень, в возрасте ограниченно свободного агента, думаю, может быть, мы продолжим сотрудничество и в следующем году, посмотрим. Несмотря на то что Дмитрий у нас сейчас третий номер, он всегда с нами и готов нам помочь.

– Можете разъяснить ситуацию с Антоном Красоткиным, который сначала был травмирован, по словам главного тренера, потом вдруг стал здоров, причём в момент, когда Лозебников уже пополнил команду?

– Там, видимо, Вадим Сергеевич получил информацию очередных врачей, к которым Антон ездил на консультацию, о том, что, возможно, понадобится операция, поэтому он так и сказал, хотя, наверное, это лучше у него спросить. На самом деле она не нужна, всё это решаемо. Антон играет в хоккей, просто нет той уверенности, которая у него была в прошлом году. Я рад, что у нас есть три хороших вратаря, которые могут друг друга подстраховать.

«У Бека случаются психи. Мы много раз разговаривали, обсуждали сложившуюся ситуацию»

– Как оценивали риски при подписании Лайпсика, потому что два последних сезона были откровенно ужасными?

– Слушайте, риски всегда есть, особенно когда подписываешь тех, кто немолод и имеет медицинскую историю. Мы проанализировали последнюю его травму, там ничего серьёзного не было, просто он долго от неё восстанавливался. Канадцы трепетно относятся ко всем этим историям, поэтому срок затянулся.

Сейчас он находится в Новосибирске с нашим тренером-реабилитологом и тренером по физподготовке, который работает в молодёжке, попросили его помочь. Он занимается, катается, набирает форму, у него программа есть отдельная. Думаю, что после Нового года он едет на выезд с нами и будет нам помогать – настрой у него хороший, боевой.

Касаемо двух последних сезонов: в Питере была своя история, попадал в ротацию, может быть, тренеры не доверяли, в «Автомобилисте» начал вроде неплохо, но тоже какие-то вопросы пошли. Год на год у хоккеистов не приходится. Понятно, чем стабильнее хоккеист, тем выше его класс, но ситуации разные бывают. Считаем, что нам он поможет: мы в это верим и надеемся. В ближайшее время мы узнаем это и тогда сможем оценить, впереди ещё полчемпионата.

Брендан Лайпсик в составе «Автомобилиста» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Ещё хотел бы узнать о рисках, связанных не с игрой, а с большим контрактом Лайпсика, ведь он действует и на следующий сезон.

– Нет, мы пересмотрели условия контракта и подписали его до конца сезона.

– Как вы смотрите на игру легионеров команды? Потому что Андреофф не выступает на том уровне, который он демонстрировал в прошлом сезоне, Бек часто срывается, хватает глупые удаления и психует, а игра в обороне Мёрфи оставляет желать лучшего, мягко говоря.

– Начнём с Тревора – к нему вопросов меньше всего. Он молодец, работает, даёт результат. Да, ошибается, но это хоккей. Мы знаем сильные стороны Мёрфи – это игра в атаке, он такого плана защитник. С ним желательно ставить того, кто ему будет помогать.

Энди – умница. Я смотрю, как он тренируется, он дисциплинирован, никогда не убегает от работы, выполняет всё, что говорят тренеры. У них что-то не пошло в связке с Беком, и это даёт какой-то нервяк. Он заводится и совершает какие-то необдуманные поступки. Но он своё слово в этом году ещё скажет. Может быть, по поводу семьи переживает, потому что в ближайшее время у него должен родиться ребёнок. Буквально в начале января мы его отпускаем, это было обговорено ещё в сентябре, поэтому на нескольких играх его не будет. Присоединится, скорее всего, в Минске.

У Тейлора, как вы правильно заметили, случаются психи, но это идёт от того, что что-то не получается, теряет уверенность. Мы с ним много раз садились и разговаривали, обсуждали сложившуюся ситуацию. Он заряжен, готов работать и помогать нам, поэтому с ним тоже, думаю, будет всё в порядке.

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«Собственных воспитанников мы будем беречь, но главное, чтобы они были необходимого уровня»

– А кто был инициатором расторжения контракта с Овчинниковым? Сам Дмитрий хотел получить больше игровой практики в другом клубе?

– Нет, я. Пытался его обменять, но не получилось. Держать его и возить по всем городам нашей Родины – не самый подходящий вариант. Игрок должен быть в обойме и понимать, что на него рассчитывают. От этого идёт и настроение, которое он передаёт команде и партнёрам. Я принял решение, что мы его отпустим, и у него будет время, чтобы найти себе новый клуб.

– А в чём видите истоки его проблем?

– Думаю, что это целый комплекс проблем: и травма на предсезонке, и ему, может быть, стоит отношение к делу поменять.

– Дмитрий переоценил себя?

– Вы правильно понимаете, потому что Дмитрий уезжал отсюда восходящей звездой, у него был хороший сезон. Поехал в Америку, там что-то не получилось, вернулся, мы ему дали шанс, но здесь тоже не задалось. Думаю, что нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд, переосмыслить взгляды свои. Только через работу можно добиться результата.

– Вам многие ставят в укор, что вы обмениваете и расторгаете воспитанников клуба. Я помню вашу позицию о том, что надо собирать команду, а не просто своих ребят, но ведь школа – это один из ресурсов, которым надо пользоваться. Ведь «Сибирь» не является грандом и не может всех покупать.

– Да, в покупках мы ограничены, но опять же нужно оставлять тех, кто будет приносить пользу, поэтому, когда меняли каждого из этих игроков, мы обсуждали, думали и принимали решение с точки зрения интересов клуба на данный момент.

Что касается перспективы, то много ребят у нас готовится к выпуску из молодёжки. Мы на них рассчитываем, и если они по уровню будут подходить под команду КХЛ, то, конечно, будем делать на них ставку.

В этом сезоне, как вы видели, мы прогнали много молодых хоккеистов через главную команду. Порядка пяти-шести человек. Кто-то просто привлекался, сидел и не выходил, а кто-то полноценно участвовал, поэтому собственных воспитанников мы будем беречь, но главное, чтобы они были необходимого уровня, а не только потому, что они местные.

Нам не хватает клуба ВХЛ в этом плане, так можно было бы быстрее этих ребят развивать. Была бы возможность их сохранять и держать у себя.

Сергей Дубакин Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

– Разговоры же шли о клубе ВХЛ. Или они уже сошли на нет?

– Шли, но окончательного решения не принято.

– Возвратимся к предыдущему вопросу. Вы сказали, что через основу прошло пять-шесть молодых ребят. Но ведь более-менее постоянную игровую практику получал только Беляков.

– Так уж, чтобы полноценно, да. Видите, ситуация диктует иногда свои правила, тренеры где-то перестраховываются, не дают шанса. Но возможность у них ещё будет.

«Команда объективно стала лучше готова функционально после смены тренера по физической подготовке»

– Не кажется ли вам, что команда на данный момент чересчур возрастная? Команда порой выглядит грузной, пассивной. От чего это идёт?

– Средний возраст команды на это никак не влияет. Я на Сергея Широкова часто смотрю: и вперёд бежит, и назад отрабатывает, и воткнуться не боится, хотя по идее он самый возрастной игрок нашей команды. Всё идёт от тех требований, которые тренерский штаб ставит и как они выполняются.

С тренерами это всё было обсуждено, это на поверхности лежит. Хоккеисты играют так, как им говорят, поэтому тут неважно, какой возраст. В этом ошибки точно нет. Весна покажет.

– Можно ли сказать, что «Сибирь» не подстроилась и не учла всех деталей нового календаря? Потому что и тренер, и игроки не раз отмечали, что паузы выбивают их из колеи.

– Ну как это можно было не учесть? Ведь календарь был ещё в середине лета известен. Всё было проанализировано. Я обратил внимание, что в нашем случае паузы на пользу не пошли: ни октябрьская, ни декабрьская. После них мы не очень хорошо выступали.

– У «Сибири» уже месяц новый тренер по физической подготовке, видите ли улучшения в этом плане?

– Я считаю, что команда объективно стала лучше готова функционально. Я смотрю на игроков, вспоминаю, что было в октябре-ноябре, и вижу, что команда начала выдерживать темп от первой до последней минуты матча, чего раньше не было. В сентябре и октябре периодически заканчивался бензин. Поэтому определённые действия с моей стороны были произведены.

– «Сибирь» одержала три победы подряд, но получились они тяжёлыми, где-то – натужными, но с характером. А в самой игре вы видите улучшение?

– Сама игра не сильно поменялась, но я обратил внимание, как ребята подошли к этому вопросу — более ответственно. Они прекрасно всё понимают, все хотят выигрывать. Тем более что в команде собраны ребята с чемпионским опытом, это не просто так. Парни сейчас сплотились и добиваются того результата, который мы видим. Три выигранные встречи подряд, конечно, здорово, но то, как мы сыграли дома против «Амура», допускать нельзя. Своего болельщика надо уважать и любить, в противном случае он может отвернуться.

– Та игра стала тем дном, от которого оттолкнулись?

– Сложно сказать, выражение такое. Просто так сложилось. Возможно, в головах ребят что-то поменялось после того поражения. Мы разговаривали после него, по крайней мере, видно, что все не безразличны, это самое главное. Мы снова в гонке за плей-офф, надеюсь, всё получится.