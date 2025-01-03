«Ови бросает вызов логике и науке». Реакция Америки на 871-й гол Овечкина

Овечкин забросил 18-ю шайбу в сезоне, параллельно выйдя на единоличное второе место в списке лучших российских снайперов сезона. А вместе с тем сократил отставание от Уэйна Гретцки до 23 голов!

Кроме того, Ови установил исторический рекорд НХЛ. Нападающий в 41-й раз пробил Флёри суммарно в регулярках и плей-офф. Этот результат стал лучшим в истории лиги с момента её расширения в сезоне-1967/1968. Ни один хоккеист не забрасывал больше одному и тому же голкиперу. Овечкин обошёл Бретта Халла, на счету которого было 40 голов за карьеру в ворота Тима Шевелде.

Как наши североамериканские коллеги отреагировали на очередную шайбу и очередное достижение суперзвезды «Вашингтона»?

«Овечкин уничтожит некогда считавшийся неприкасаемым рекорд»

Журналист Monumental Sports Network Итан Кадо написал: «Алекс Овечкин не может перестать забивать».

Обозреватель Yardbarker Остен Банди напомнил, что «Миннесота» — любимая «жертва» капитана «Вашингтона».

«Миннесота» — это команда, которая ненавидит, когда Овечкин выходит на лёд. Он забил 20 голов в 24 матчах с «Уайлд» за карьеру— это 0,83 шайбы за встречу, лучший показатель среди всех франшиз.

Это фактически стало вопросом времени, когда Ови обойдёт Гретцки. С учётом того, что осталось всего 24 гола и ещё целый год по контракту, рассчитанному до конца сезона-2025/2026, все признаки указывают на то, что Овечкин уничтожит некогда считавшийся неприкасаемым рекорд», — написал Банди.

Александр Овечкин Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Журналистка Russian Machine Never Breaks Кэти Адлер отдельно отметила противостояние Овечкина и Флёри.

«Марк-Андре Флёри лучше многих знает, на что способен Овечкин. Алекс забил больше голов Флёри, чем любому другому вратарю за всю свою карьеру. Ови забросил ему 28-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Два будущих члена Зала славы встречались 66 раз в регулярках и плей-офф.

Теперь Овечкин отстаёт от Уэйна Гретцки всего на 23 гола. Хотя шайбы за эти годы принесли много боли, Флёри всё ещё благодарен, что смог сыграть свою роль в истории Алекса.

Но на этот раз Марк-Андре посмеялся последним над Овечкиным. Хотя Ови забил гол, сравняв счёт во втором периоде, он не смог обыграть Флёри в серии буллитов — Цветок сделал решающий сейв для «Миннесоты», — написала Адлер.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер напомнила, что этот матч был всего лишь четвёртым для Ови после травмы. И за этот срок он забросил четыре шайбы.

«Когда «Вашингтону» нужен был гол в конце второго периода, во время четырёхминутной игры в большинстве, капитан «Кэпиталз» всё сделал как надо. Он послал ракету мимо Марка-Андре Флёри, сделав счёт 2:2 и забив 18-й гол в сезоне и третий – в четырёх матчах с момента возвращения после перелома ноги», — написала Сильбер.

Журналист Грант Паульсен эмоционально отреагировал на гол Ови: «То, что делает Алекс Овечкин в этом сезоне, бросает вызов логике, словам и науке. В свои 39 лет он забивает в высочайшем темпе в карьере!»

Пресс-служба «Вашингтона» также не осталась в стороне: «2025-й приносит Овечкину гол!»

«Он один из лучших и всегда выжимает из тебя максимум»

Отдельно об Овечкине высказался и тот, кого он пробил. Сам Марк-Андре Флёри!

Во время матча Александр сказал вратарю: «Мне нужна ещё одна [шайба]». А Цветок ответил: «Ты уже забросил одну, так что (смеётся)...»

«Мне не нравится, когда он меня пробивает, но мне нравится эта борьба на протяжении многих лет (смеётся). Ты выступаешь против лучшего хоккеиста в мире, и это всегда хороший вызов, заставляющий тебя проявить себя наилучшим образом… Я счастлив, что играл в это время.

Это может быть последний матч против Овечкина? Ну, у нас есть ещё одна встреча [с «Вашингтоном»], так что я не хочу быть слишком самонадеянным.

Овечкин, наверное, должен мне за то, сколько забил. Я ему очень помог и рад, что удалось играть против Александра. Он один из лучших и всегда выжимает из тебя максимум. С ним было весело сражаться», — сказал Флёри.