За чем следить 4 января: Швеция — Финляндия в первом полуфинале МЧМ по хоккею, матчи АПЛ, регулярка НБА, а также «Тур де Ски»!

Топ-события субботы: Овечкин против Панарина в НХЛ, футбол и Кудерметова в Брисбене

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🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 января 2025, суббота. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Питтсбург» в зону плей-офф?

«Пингвины» всерьёз зацепились за возможность попадания в топ-8. Команда Евгения Малкина и Сидни Кросби вплотную приблизилась к зоне плей-офф. Сейчас «Питтсбург» отстаёт от идущей на восьмой строчке «Оттавы» на одно очко и может вернуться в топ-8 уже этой ночью. В соперниках, однако, «Флорида» с Сергеем Бобровским на воротах. Просто не будет!

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🏒 4:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 января 2025, суббота. 04:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли главная сенсация декабря уничтожать НХЛ?

«Монреаль» ещё недавно находился на дне Востока, но во второй половине декабря одержал шесть побед в семи матчах и даже вернулся в гонку за плей-офф! «Хабс» теперь отстают от топ-8 всего на три (!) очка. А в соперниках у них будет «Чикаго», прочно осевший на дне Запада. «Блэкхоукс» проиграли пять встреч подряд и вряд ли надеются на плей-офф.

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 04 января 2025, суббота. 04:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: техасцы справятся с чемпионами?

В период с 2021 по 2024 год «Хьюстон Рокетс» лишь раз выиграл у «Бостон Селтикс», хотя команды провели между собой восемь матчей. Правда, сейчас «ракеты» – не тот клуб, который был раньше. Техасцы по праву идут третьими на сильном Западе и показывают отличную игру. Тем не менее «Бостон» – чемпион и один из сильнейших клубов НБА. В Хьюстоне будет яркое противостояние!

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лидер Запада сохранит свою победную серию?

Поражение в финале Кубка НБА не шло в зачёт регулярного чемпионата, поэтому «Оклахома-Сити Тандер» в последний раз проигрывала больше месяца назад – в матче с «Хьюстоном» 2 декабря. Команда во главе с Гилджес-Александером победила в 13 играх кряду, приблизившись к результату «Кливленда» в этом сезоне – 15 побед подряд. Лидер Западной конференции находится в потрясающей форме, но и «Нью-Йорк Никс» не дремлет. Подопечные Тома Тибодо не проигрывали на протяжении девяти встреч кряду. Кто сохранит свою серию?

🎾 5:00*: Полина Кудерметова (Россия, Q) — Ангелина Калинина (Украина), Брисбен, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Полина Кудерметова до первого финала в карьере?

Полина Кудерметова второй раз за карьеру после Мериды-2024 добралась до полуфинала турнира WTA. И теперь, чтобы впервые оказаться в финале, 21-летней россиянке необходимо справиться с украинкой Ангелиной Калининой, которая её на шесть лет старше. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Мирра Андреева.

🎾 11:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мирра Андреева (Россия, 8), Брисбен, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Мирра с первой ракеткой мира?

17-летняя Мирра Андреева без потери сета добралась уже до полуфинала «пятисотника» в Брисбене. Теперь в полуфинале юная россиянка сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Девушки совсем недавно играли за одну команду в рамках Мировой теннисной лиги, в том числе и в паре. Что касается противостояния в профессиональном туре, то теннисистки уже встречались трижды. В Мадриде-2023 и 2024 сильнее была Соболенко, а вот в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 успех сопутствовал уже Мирре. Победительница новой встречи сразится в финале Брисбена с кем-то из пары Полина Кудерметова – Ангелина Калинина.

🎿 13:00: Лыжные гонки, «Тур де Ски», мужчины, скиатлон 2х10 км

Интрига: какое преимущество сохранит Клебо перед горой?

Йоханнес Клебо после победы в классическом спринте ещё упрочил своё лидерство в общем зачёте многодневки. Единственный, кто уступает ему менее двух минут — швед Эдвин Ангер. Но в скиатлоне шансы Клебо ещё больше уйти от преследователей очень высоки. Если перед финальной горой он будет выигрывать от двух минут, то с огромной вероятностью заберёт победу в «Тур де Ски».

Клебо разгромил соперников в спринте: Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на «Тур де Ски», Эвен Нортуг — второй

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2025, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдет ли «Салават» на второе место в КХЛ?

Юлаевцы одержали четыре победы подряд и вышли в лидеры Востока. «Салават» также забрался аж на третье место в сводной таблице КХЛ. Уфимцы вплотную приблизились к ЦСКА, имеющему на одно очко больше и также выигравшему 11 матчей подряд. «Сибирь» же забралась в зону плей-офф, хоть и опережает «Нефтехимик» по дополнительным показателям. Так что и новосибирцам нужны очки.

🎿 17:30: Лыжные гонки, «Тур де Ски», женщины, скиатлон 2х10 км

Интрига: сможет ли Йохауг перехватить лидерство у Слинн?

В борьбе за победу в многодневке «Тур де Ски» среди женщин столкнулись опытнейшие Терезе Йохауг, Астрид Слинн, Кертту Нисканен, Джессика Диггинс и Хейди Венг. Первую и пятую разделяет всего полторы минуты. Скиатлон может резко поменять положение лидеров. Главный вопрос — сможет ли Йохауг перед своей коронной горой перехватить лидерство у Слинн?

Венг включилась в борьбу после бронзы в спринте: Надине Фендрих выиграла спринт классическим стилем на «Тур де Ски»

⚽️ 18:00: «Кристал Пэлас» — «Челси», АПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Челси» прервёт неудачную серию?

«Челси» находился в чемпионской гонке, но в последних трёх турах АПЛ набрал всего одно очко. Теперь лондонцы далеки от амбиций на титул. Отставание от «Ливерпуля» — 10 очков (у мерсисайдцев есть матч в запасе). «Челси» нужен фокус на зоне Лиги чемпионов, а там – как пойдёт. В следующем туре команда Энцо Марески сыграет в гостях с «Кристал Пэлас». С октября 2017 года «Челси» неизменно побеждает на «Селхерст Парк». Продолжится ли традиция?

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Манчестер Сити» победит снова?

«Манчестер Сити» наконец-то выиграл! В прошлом туре команда Пепа Гвардиолы разобралась с «Лестером» — 2:0. Теперь действующий чемпион Англии примет дома «Вест Хэм». Лондонцы также находятся в кризисе, при этом обладая менее качественным составом. Так что у «Сити» открывается отличный шанс для второй подряд победы.

🏒 20:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли Овечкин приближаться к Гретцки?

Капитан «Вашингтона» после травмы вернулся неожиданно мощным. Ови забил три гола в четырёх матчах и сократил отставание от Гретцки всего до 23 шайб! И, кажется, не готов останавливаться. В соперниках как раз будут тонущие «Рейнджерс». «Нью-Йорк» к тому же лишился Игоря Шестёркина.

⚽️ 20:00: «Фиорентина» — «Наполи», Серия А, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Наполи» станет лидером Серии А?

Важнейший матч состоится во Флоренции. «Фиорентина» ещё сохраняет надежды на борьбу за титул. Но в случае домашнего поражения от «Наполи» ситуация станет критической. Неаполитанцам очки нужны не меньше: команда Антонио Конте делит первое место с «Аталантой». Если гости выиграют, то станут лидерами. Правда, по потерянным очкам «Наполи» всё равно будет уступать «Интеру». Однако самая важная задача сейчас — выиграть у «Фиорентины».

⚽️ 20:30: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал», АПЛ, 20-й тур

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Интрига: «Арсенал» подберётся к «Ливерпулю» ещё ближе?

«Арсенал» — последний серьёзный конкурент для «Ливерпуля» в борьбе за золото АПЛ. Лондонцы отстают от лидера на шесть очков (при матче у мерсисайдцев в запасе). Подобраться ещё ближе команда Микеля Артеты может в случае победы над «Брайтоном». «Чайки» — неудобный соперник для топов, но в последних семи встречах АПЛ клуб не выиграл ни разу. Хороший момент для «Арсенала», чтобы воспользоваться проблемами «Брайтона».

🏒 23:30: Швеция U20 — Финляндия U20, молодёжный чемпионат мира — 2025, 1/2 финала

Интрига: сможет ли Швеция продолжить идеальную серию?

Сборная Швеции одержала пять побед подряд: четыре на групповом этапе и ещё одну – в четвертьфинале. Пока шведы не потеряли ни одного очка. Но теперь им предстоит столкнуться с принципиальным соперником. Финляндия за счёт слаженной командной игры смогла пробиться в полуфинал. Суоми всегда крепки и могут сотворить сенсацию на этом МЧМ.