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Результаты матчей КХЛ за 3 января 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 4 января

«Динамо» мощно вышло из кризиса, у «Трактора» опять проблемы. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 3 января 2025 года
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Регулярный чемпионат КХЛ вернулся после новогодней паузы и подарил нам несколько ярких матчей.

3 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Почивалов (Жарков, Рыков) – 06:06 (5x5)     1:1 Гальченюк (Барулин, Гуркин) – 29:06 (5x5)     2:1 Кравцов (Гуськов, Телегин) – 35:34 (5x5)     2:2 Щемеров (Гиздатуллин, Слепец) – 45:31 (5x5)     2:3 Грачёв (Ли) – 62:27 (3x3)    

У дальневосточников голы забили Алекс Гальченюк, Александр Щемеров и Евгений Грачёв. В составе челябинского коллектива шайбами отметились Денис Почивалов, Виталий Кравцов.

Отметим, что по ходу встречи хабаровчане уступали 0:1 и 1:2, однако каждый раз находили в себе силы отыграться.

Таким образом, «Амур» прервал трёхматчевую серию поражений, набрал 23 очка, но продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции. «Трактор» там же идёт вторым с 55 очками.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Воробьёв (Савчик) – 10:07 (5x5)     1:1 Душак (Кэмпбелл) – 29:50 (5x5)     1:2 Бучельников (Чехович, Стюарт) – 51:03 (5x5)     2:2 О'Реган (Лихачёв) – 56:13 (5x5)     3:2 Фу (Душак) – 63:21 (3x3)    

В составе китайского клуба шайбами отметились Джозеф Душак, Дэнни О'Реган и Цзян Фу. На счету Душака также результативная передача. У подмосковной команды голы забили Иван Воробьёв и Дмитрий Бучельников.

«Куньлунь» одержал четвёртую победу подряд, набрал 38 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Витязь», на счету которого 37 очков. В следующем матче китайский коллектив сыграет 7 января дома с «Амуром». «Витязь» 5 января отправится в Санкт-Петербург на встречу со СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Галимов (Барабанов, Журавлёв) – 50:33 (5x5)     1:1 Волков (Кугрышев) – 51:03 (5x5)     2:1 Яшкин (Петан, Семёнов) – 52:35 (5x5)     3:1 Барабанов – 58:45 (en)    

В составе хозяев шайбами отметились Артём Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. На счету Барабанова в этой встрече также результативная передача.

У автозаводцев единственный гол на счету Александра Волкова.

«Ак Барс» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» осталась с 35 очками и идёт на 10-й строчке Востока. В ближайшей игре казанцы 6 января примут дома «Авангард». Команда из Тольятти 5 января встретится в Астане с «Барысом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 7
Динамо М
Москва
0:1 Кудрявцев – 02:25 (5x5)     0:2 Пакетт (Уил, Гусев) – 05:47 (5x4)     0:3 Пыленков (Моторыгин) – 31:03 (5x5)     0:4 Пыленков (Гусев) – 36:42 (5x5)     0:5 Буруянов (Менелл, Кудашов) – 42:56 (5x5)     1:5 Аймурзин (Ильин) – 51:55 (5x5)     2:5 Скоренов (Alexei Kruchinin) – 52:21 (5x5)     2:6 Комтуа (Пакетт) – 55:34 (5x5)     2:7 Джиошвили (Пыленков) – 59:46 (en)    

В составе победителей дублем отметился Даниил Пыленков. Ещё по шайбе забросили Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт, Никита Буруянов, Макс Комтуа и Максим Джиошвили. У хозяев голы забили Данил Аймурзин и Александр Скоренов.

Бело-голубые прервали серию из трёх неудач кряду, набрали 51 очко и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Череповчане остались с 50 очками и идут следом. В следующем матче «Динамо» 5 января сыграет в гостях с «Сочи». «Сталевары» 6 января примут дома «Спартак».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Демидов (Деанджело, Заврагин) – 03:25 (5x5)     2:0 Демидов (Никишин, Плотников) – 10:29 (5x5)     3:0 Деанджело (Хайруллин) – 32:34 (5x5)     4:0 Акользин (Никишин, Грицюк) – 35:07 (5x4)     4:1 Мамин (Карнаухов, Уильямс) – 41:34 (5x5)     4:2 Уильямс – 49:24 (4x5)     4:3 Полтапов (Соркин) – 55:48 (5x5)     5:3 Плотников (Демидов, Деанджело) – 58:07 (5x4)     6:3 Грицюк (Плотников) – 59:19 (en)    

В составе победителей дублем отметился Иван Демидов. Ещё по шайбе забросили Тони Деанджело, Павел Акользин, Сергей Плотников и Арсений Грицюк. У москвичей голы забили Максим Мамин, Колби Уильямс и Прохор Полтапов.

Примечательно, что после двух периодов хозяева вели 4:0, однако в третьем едва не растеряли это преимущество, пропустив трижды.

Таким образом, СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА, которая началась ещё 28 ноября 2024 года.

Команда Романа Ротенберга набрала 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Ильи Воробьёва остались с 57 очками и идут на второй строчке Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Игры 4 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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