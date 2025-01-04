«У ЦСКА очень весёлый стиль. Хочу помочь этому великому клубу». Интервью с Касселсом

3 января прервалась 11-матчевая победная серия ЦСКА – в третьем армейском дерби сезона подопечные Ильи Воробьёва проиграли СКА со счётом 3:6.

Вскоре по окончании матча с корреспондентом «Чемпионата» пообщался нападающий москвичей Коул Касселс. В эксклюзивном интервью новичок ЦСКА рассказал об обмене из «Авангарда» накануне дедлайна, а также поделился эмоциями от перехода в столичный клуб.

«Остаток выезда будет сложным для ЦСКА»

— Предыдущее армейское дерби прошло без вас. Чувствовали, что ЦСКА как-то по-особому настраивался на этот матч?

— На этой арене сложно играть. Невероятная атмосфера. СКА повезло с парой отскоков в самом начале встречи. Парни провели невероятную серию до моего приезда в команду. Остаток выезда будет сложным, нам можно как можно скорее забыть об этом матче и вернуться на победный путь.

— Как считаете, что помешало вашей команде сравнять счёт? ЦСКА почти удалось это сделать.

— Это хоккей. Мы оказали хорошее давление в третьем периоде, пытались сделать всё возможное, чтобы сравнять счёт. Но, пожалуй, мы немного опоздали с этим.

— Илья Воробьёв сказал на пресс-конференции, что чувства после 11 побед подряд притупляются. Заметили, что у ваших новых партнёров по команде наступила небольшая усталость от побед?

— Нет, не думаю, что от побед вообще можно устать (смеётся). СКА просто смог получить необходимый импульс в самом начале матча. Это хоккей. Нам нужно перевернуть эту страницу, ведь уже через два дня нам предстоит провести ещё одну важную игру.

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«Большая честь, что ЦСКА заинтересовался мной»

— Как вы узнали об обмене из «Авангарда»?

— Я слышал какие-то слухи в сочельник, а на католическое Рождество, кажется, меня уже обменяли. Это было необычное Рождество для меня и моей семьи. Но я невероятно рад присоединиться к ЦСКА. Это один из самых выдающихся клубов в мировой хоккейной истории. Для меня большая честь быть его игроком.

— Как отреагировали на новость? Ожидали, что вас обменяют?

— Если честно, я не особо был в курсе того, что происходило. У нас был рождественский ужин. Кажется, Спунер или кто-то другой сказал, что меня меняют. На следующий день я пришёл на арену, и да, так и оказалось. Но это часть бизнеса, такое случается. Был очень рад перейти именно в ЦСКА.

— Ги Буше сказал, что ЦСКА выразил интерес именно в вас как в части сделки по переходу Константина Окулова. Вам льстит такое?

— Да, это большая честь, что ЦСКА заинтересовался мной. Я также польщён, что меня обменяли на игрока такого калибра. Знаю, что Константин очень хороший хоккеист. Надеюсь, что я смогу внести свой вклад и провести сильный отрезок здесь.

«В «Авангарде» не получилось из-за множества факторов»

— Как считаете, почему у вас не получилось в «Авангарде»?

— Я начал не очень здорово. Иногда бывает, что просто не получается найти себя в каком-то клубе. Но моя игра, кажется, становилась чуть лучше в последние недели. Сейчас я просто рад новому старту.

— Может быть, роль, в которой вас хотели видеть в Омске, вам просто не подходила?

— Нет, не думаю. В «Авангарде» не получилось по совокупности множества факторов. Я отдавал всего себя, но, как я уже сказал, иногда такое случается.

— Однако в ноябре вам удалось прибавить. В чём видите причину этого?

— Я просто перестал много рефлексировать, перестал копаться у себя в голове. Просто начал играть в тот хоккей, который привёл меня в КХЛ.

Коул Касселс в «Авангарде» Фото: Maksim Konstantinov, Zuma/TASS

— Удивлены, что вас обменяли уже после прихода североамериканских тренеров?

— (Смеётся) Да, немного, наверное. Как североамериканец я, наверное, такого не ожидал. Но в этой сделке были заинтересованы оба клуба.

«Ожидал обмена из «Авангарда» в октябре»

— В последнее время в «Авангарде» вы выходили на фланге, но в ЦСКА вновь вернулись в центр. Где чувствуете себя комфортнее?

— Я могу играть везде. По ходу своей профессиональной карьеры появлялся на разных позициях. Конечно, изначально я был центральным нападающим, но со временем приспособился и к игре на фланге. Поэтому я готов выходить везде, куда меня решит поставить тренер. Хочу быть полезным на любой позиции, где меня видят.

— Первые слухи о вашем обмене пошли ещё в октябре. Знали о них?

— Да, это постоянно витало где-то рядом. Но они ни к чему не приводили до декабря. Если честно, ожидал обмена в октябре, потому что тогда слухи были очень громкими. Однако я рад, что это произошло в декабре.

— Было ли желание сменить обстановку?

— Думаю, это были просто слухи. Я не знал, что меня ожидает. Просто играл и ждал, что произойдёт.

— Хоккей в ЦСКА и «Авангарде» сильно различается?

— Хоккей везде разный. Я всё ещё привыкаю к игре ЦСКА, но здесь очень весёлый стиль. С нетерпением жду возможности узнать ещё больше о нём. Тренерский штаб невероятен, мне постоянно помогают с адаптацией. Хочу помочь этому великому клубу выиграть ещё один Кубок Гагарина.