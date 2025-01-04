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Символические сборные клубов НХЛ, символические пятёрки клубов НХЛ в XXI веке, Вашингтон, Питтсбург, Филадельфия

11 друзей Овечкина, звёзды вокруг трио «Питтсбурга». Сборные клубов НХЛ за четверть века
Родион Власов
Символические сборные клубов НХЛ
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Заканчиваем масштабный проект главными селебрити лиги начала XXI века.

Продолжаем наш масштабный проект. Напоминаем: мы выбираем две символические пятёрки каждого клуба НХЛ за первую четверть XXI века, при этом начиная с 1 января 2000-го (конечно, правильнее было бы считать с 2001-го, но НХЛ в своём голосовании берёт такую отсечку). Сегодня мы заканчиваем проект командами Столичного дивизиона, игроки которого во многом и определяли лицо лиги в эти годы.

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«Айлендерс»

Илья Сорокин; Райан Пулок — Адам Пелеч; Брок Нельсон — Джон Таварес — Мэтью Барзал

Семён Варламов; Ник Ледди — Ноа Добсон; Андерс Ли — Джош Бейли — Кайл Окпосо

Вратари: до прихода русской пары на последнем рубеже «островитян» было слишком уж много беспорядка, хотя тот же Варламов переезжал в Нью-Йорк на фоне не лучшей истории травм. Сорокин же стал человеком, который последние годы просто держал команду на хоть каком-то плаву.

Защитники: возможно, на слух пара Пелеч — Пулок звучит как название чехословацкого мультика из 70-х, но именно эти ребята несколько лет были самой стабильной парой «Айлендерс» и чуть ли не самой надёжной во всей лиге. Ледди несколько лет был ведущим атакующим защитником симпатичной команды 2010-х, а Добсон — это уже новая волна, и его 70 очков за сезон — лучший результат для оборонца команды со времён легендарного Дениса Потвина.

Джон Таварес

Джон Таварес

Фото: Del Mecum/Zuma/ТАСС

Нападающие: ба, знакомые все лица! Лу Ламорелло очень долго не меняет костяк команды, поэтому Нельсон и Ли до сих пор остаются в Нью-Йорке. Джош Бейли тоже мог бы, если бы совсем не растерял навыки с возрастом. Места Тавареса и Барзала в этой команде лишний раз объяснять не надо.

«Вашингтон»

Брэйден Холтби; Джон Карлсон — Майк Грин; Александр Овечкин — Никлас Бекстрём — Ти Джей Оши

Олаф Колциг; Дмитрий Орлов — Мэтт Нисканен; Петер Бондра — Евгений Кузнецов — Том Уилсон

Вратари: Холтби — противоречивый голкипер, чья карьера после Кубка быстро пошла вниз, но Кубка у него не отнять. Колциг весной 2000-го выиграл «Везину», попал в топ-4 «Харта», да и начало нулевых для немца тоже было неплохим.

Защитники: два из трёх лучших атакующих защитников века в первой паре — Сергею Гончару не повезло с тем, что «столичные» начала нулевых попали в кризис. Вторая пара чемпионской команды — вторая пара и в нашей символической сборной: Орлов преодолел множество критических шпилек, а Нисканен вместе с партнёром по «Питтсбургу» Орпиком сделали многое для смены командной философии.

Главные лица «Вашингтона»

Главные лица «Вашингтона»

Фото: Chris O'Meara/AP/ТАСС

Нападающие: пожалуй, единственный вопрос здесь — почему не Александр Сёмин? Всё-таки осталось ощущение, что на 100% второй Александр свой талант не реализовал, а без силовых и бьющей через край энергии Уилсона нереально себе представить «столичных» последнего десятилетия. Бондра, увы, стал единственным в этих командах хоккеистом, который не поиграл в «столичных» в «эру Овечкина».

«Каролина»

Кэм Уорд; Джейккоб Славин — Бретт Песке; Теуво Терявяйнен — Эрик Стаал — Себастьян Ахо

Артур Ирбе; Джастин Фолк — Брет Хедикэн; Род Бриндамор — Джордан Стаал — Андрей Свечников

Вратари: всё просто: два финала — два вратаря, которые играли там. Ирбе игрой в 2002-м поставил красивую точку в карьере, Уорд в 2006-м мог дать ей шикарный старт, который потом был испорчен травмами и неурядицами в политике команды.

Защитники: пара Славин — Песке была одной из самых надёжных в НХЛ даже в то время, когда «ураганы» не доходили до плей-офф — ну а после того, как «Каролина» стала заходить в плей-офф, два американца избавились от статуса вечно недооценённых. Фолк — лучший атакующий защитник клуба «тёмных времён», а Хедикэн застал и финал-2022, и чемпионство-2006, стабильно играя 21-22 минуты за матч.

Братья Стаалы

Братья Стаалы

Фото: Mark Zaleski/AP/ТАСС

Нападающие: у старшего из братьев Стаалов самыми яркими тоже получились первые годы карьеры: в «Тройной золотой клуб» Эрик вошёл уже в 23. У Джордана вышла менее яркая карьера, но зато более ровная и со стабильным местом в голосовании за «Селке». Ахо – Терявяйнен долгое время были самой стабильной связкой в нападении «ураганов», а нынешний тренер команды — лидером чемпионской раздевалки. Ну а от Андрея Свечникова мы и сейчас ждём ещё больше.

«Коламбус»

Сергей Бобровский; Зак Веренски — Сет Джонс; Артемий Панарин — Бун Дженнер — Рик Нэш

Стив Мэйсон; Дэвид Савар — Фёдор Тютин; Ник Фолиньо — Брэндон Дубински — Кэм Аткинсон

Вратари: две «Везины» делают Бобровского, возможно, вообще лучшим игроком в короткой истории клуба. Мэйсон впечатляюще зашёл в лигу, взял «Колдер» и помог «мундирам» впервые выйти в плей-офф, но потом сдал.

Защитники: пара Веренски — Джонс на пике была одной из лучших в лиге и помогла «Коламбусу» покончить с защитной беспомощностью первых лет существования. Савар — полезный силовик-домосед, ну а Тютин вытаскивал на себе оборону клуба в самые мрачные годы.

Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

Фото: Charles Krupa/AP/ТАСС

Нападающие: именно в Огайо Панарин стал тем Панариным, которого мы знаем, вытягивая на себе атаку клуба самостоятельно без всяких вопросов о зависимости от Кейна. В плане креатива атака «Коламбуса» никогда не поражала количеством креативных игроков. НХЛ включила во вторую сборную Джонни Годро, но это выглядит ещё и данью памяти: в хоккейном плане два его сезона с суммарной полезностью «-60» сложно назвать удачными.

«Нью-Джерси»

Мартин Бродо; Скотт Нидермайер — Брайан Рафальски; Патрик Элиаш — Скотт Гомес — Зак Паризе

Кори Шнайдер; Энди Грин — Скотт Стивенс; Нико Хишир — Джек Хьюз — Йеспер Братт

Вратари: после Бродо на вратарях «дьяволов» словно лежит какое-то проклятие с постоянными травмами и другими проблемами. Сильнее всех провёл свои первые сезоны Шнайдер, но из-за повреждений закончил карьеру смазанно.

Защитники: три опоры обороны, которая выиграла два чемпионства в 2000-м и 2003-м. Удивительна история Рафальски: до 26 лет он играл в Европе, однако с первых же матчей в НХЛ вошёл в элиту лиги. Грин самые славные годы организации уже не застал, однако долгие годы верой и правдой служил ей, играя надёжно и неброско.

Патрик Элиаш

Патрик Элиаш

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Нападающие: очень сложно было не включить сюда Тейлора Холла, который в 2018-м почти единолично затащил команду в плей-офф, но остальные его сезоны в команде были смятыми — особенно на фоне того, что молодые Хьюз и Хишир очень быстро стали важнейшими игроками клуба. В первом звене у нас в основном герои нулевых: за Элиашем в статистическом плане — просто пропасть.

«Питтсбург»

Марк-Андре Флёри; Крис Летанг — Сергей Гончар; Евгений Малкин — Сидни Кросби — Джейк Гюнцель

Мэтт Мюррей; Брукс Орпик — Брайан Дюмулин; Крис Куниц — Марио Лемье — Фил Кессел

Вратари: пожалуй, если бы на долю Мюррея не выпало несколько сотрясений мозга, его карьера была бы куда успешнее — но он и так останется в истории двукратным чемпионом. Ну а Флёри, несмотря на все шпильки в его адрес во время питтсбургской карьеры, весной закончит минимум с тремя перстнями.

Защитники: если в «Вашингтоне» Гончар застал развал старой команды, то в «Питтсбурге» помог взлететь новорождённой силе после перестройки. Конечно, здесь он занимает место вместе с членом «Большого Трио» команды. Во второй паре — менее заметные герои, которые больше разрушали чужие атаки, но делали это стабильно. Дюмулин был ведущим защитником команды в плей-офф-2017, когда был травмирован Летанг.

Три легенды команды

Три легенды команды

Фото: Fred Vuich/AP/ТАСС

Нападающие: вокруг двух планет с номерами 87 и 71 за эти годы крутилось очень много спутников, менеджмент никогда не стеснялся проводить большие обмены. Самым стабильным стал Гюнцель, а Куниц на плечах суперзвёздного партнёра даже заработал путёвку на сочинскую Олимпиаду. Кессел приходил в «Питтсбург», оплёванный газетами Торонто, но кардинально поменял свою репутацию. Наконец, нельзя забыть и великое возвращение в хоккей Лемье, который на фоне кучи травм набирал 1,35 очка за матч даже без звёздных партнёров.

«Рейнджерс»

Хенрик Лундквист; Райан Макдона — Адам Фокс; Артемий Панарин — Дерек Степан — Яромир Ягр

Игорь Шестёркин; Брайан Лич — Дэн Джирарди; Крис Крайдер — Мика Зибанеджад — Матс Цуккарелло

Вратари: с ними «синерубашечникам» всегда везло. Линейку Ванбисбрук — Рихтер после небольшой пересменки продолжили Король и Царь.

Хенрик Лундквист

Хенрик Лундквист

Фото: Kostas Lymperopoulos/Zuma/ТАСС

Защитники: именно их провалы обычно прикрывали указанные выше звёзды. Тем не менее и здесь есть классные имена. Лучшие годы Лича остались в 90-х, но даже в начале нулевых в команде-солянке он делал всё, что мог — а вот прогресс «наследника Лича» Фокса в последние годы как-то замедлился. О сильных сторонах Макдоны мы уже вспоминали в части, посвящённой «Тампе», ну а Джирарди, ставший мемом к концу карьеры, на её пике был качественным универсалом.

Нападающие: чуть ли не половина этих имён прямо сейчас валится со своей командой на дно, подвергаясь резкой критике, однако их заслуги прошлых лет и два финала конференции это стереть не может. Степан опережает здесь Зибанеджада за то, что он с командой в главный финал выходил, а к шведу по весне давно есть вопросики. Ягр, наконец, чуть ли не единолично тащил постлокаутных «Рейнджерс»-2006-2008, в которых вообще никто из экспертов и журналистов не верил.

«Филадельфия»

Роман Чехманек; Эрик Дежарден — Брэйдон Коберн; Симон Ганье — Майк Ричардс — Клод Жиру

Брайан Буше; Иван Проворов — Киммо Тимонен; Якуб Ворачек — Джефф Картер — Дэнни Бриер

Вратари: вратарь «Филадельфии» — это уже почти нарицательное имя, и неслучайно именно «лётчики» стали первой командой в истории, которая использовала восемь голкиперов за сезон. Выбор здесь весьма скромный — и здесь он падает на Чехманека, который проводил отличные регулярки в начале нулевых, но пару раз подводил в плей-офф, и на Буше, с которым «Филадельфия» чаще всего проходила далеко.

Защитники: пожалуй, если бы Крис Пронгер не получил травму глаза в 2011-м, он мог бы попасть в очередную символическую сборную. Но здесь есть кому его заменить: пиковые годы Дежардена — 90-е, однако и в начале нулевых он провёл несколько мощных сезонов, Кобёрн и Тимонен — опора весёлой команды начала 2010-х, Проворов, пожалуй, мог добиться и большего, но всё равно был чуть ли не самым важным защитником команды несколько лет.

Якуб Ворачек и Клод Жиру

Якуб Ворачек и Клод Жиру

Фото: Chris Szagola/Zuma/ТАСС

Нападающие: возможно, пара центров Ричардс – Картер могла принести команде «не один, не два, не три...», но летом 2011-го обменяли обоих. В их отсутствие главными символами качельной команды 2010-х стали Жиру и Ворачек. Нулевые здесь символизирует Ганье, частично их застал герой плей-офф-2008 и 2010 Бриер, который сейчас заново собирает команду.

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