Остались без работы. Топ игроков, так и не сумевших трудоустроиться в КХЛ

В рамках закрывшегося в КХЛ трансферного окна сумели трудоустроиться Михаил Пашнин, Александр Бурмистров, Зият Пайгин, Игорь Бобков и другие известные хоккеисты. Однако некоторые игроки так и остались в ожидании своего шанса, не получив достойных предложений ни от одной из команд. Неужели им скоро придётся задумываться о завершении карьеры?

в. Антон Худобин, 38 лет

Возраст для спортсмена у Антона солидный, но силы у Антона, судя по всему, ещё есть. Жаль, что Худобина никто не рассмотрел как опытного и проверенного временем бэкапа, да ещё и с большим опытом выступления в НХЛ, в том числе в финале Кубка Стэнли.

в. Александр Лазушин, 36 лет

Лазушин долго искал варианты продолжения карьеры, даже успев сыграть один матч за ХК «Тамбов» в ВХЛ. Ходили слухи, что Александр может оказаться в минском «Динамо», но в итоге туда перешёл Василий Демченко, а его сменщиками являются Тихомиров и Вельмакин.

з. Максим Чудинов, 34 года

Один из наиболее опытных российских защитников долго мучился с больным коленом, в результате чего рассчитывать на какие-то серьёзные варианты и предложения оказалось сложно. По всей видимости, постепенно наступает время задумываться над тренерской работой.

Максим Чудинов Фото: hcadmiral.pro

н. Сергей Шумаков, 32 года

Шумаков известен своим мастерством, умением сыграть в большинстве, грамотно выбрать позицию на площадке. Увы, проблемы с дисциплиной играли свою роль на протяжении всей карьеры Сергея. Возможно, они и стали причиной того, что найти работу в дедлайн у Шумакова не получилось. Хотя возраст для профессионального спортсмена вполне боевой.

н. Иван Телегин, 32 года

Телегин – хоккеист другого плана. Отличный чекер и ролевик в свои лучшие годы карьеры, незаменимый игрок для сборной России, один из любимых форвардов Олега Знарка. Такие люди, как Иван, всегда нужны в команде, ведь должен же кто-то таскать рояль. Увы, здесь, как и в случае с Шумаковым, мешали различные проблемы дисциплинарного и семейного характера. После ухода из «Авангарда» Иван по-прежнему без клуба.

н. Сергей Шмелёв, 31 год

Последним на сегодняшний день клубом Шмелёва в КХЛ был родной «Нефтехимик», но проявить себя в Нижнекамске форвард никак не сумел, и контракт с ним расторгли. Теперь Сергею приходится поддерживать форму в хоккее «3 на 3». Закрытие трансферного окна прошло для некогда известного нападающего безуспешно.

Сергей Шмелёв Фото: hcnh.ru

н. Егор Аверин, 35 лет

Увы, серьёзные травмы омича, полученные им по итогам длительного выступления в составе «Локомотива», не могли не сказаться. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Егор не нашёл себе работу в дедлайн, ведь рисковать ни одна команда не захочет.