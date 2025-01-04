«Мы спасли наше будущее этим обменом». Скоро Аскаров станет первым номером в «Сан-Хосе»?

Для массового зрителя, который следит за хоккеем только по самым большим поводам, Аскаров наверняка остался тем самым вратарём с эксцентричным стилем игры, вечно выкидывающим клюшку. Но то время безвозвратно утекло – Ярослав уже три сезона выступает в Северной Америке, побывал на Матче звёзд АХЛ и стал одним из лучших голкиперов последних лет во второй по силе лиге по ту сторону океана.

Но амбиции Аскарова, естественно, не позволяли ему оставаться лучшим в АХЛ, хотелось большего – стать основным в НХЛ. Именно поэтому во многом Ярослав сам инициировал свой обмен после того, как Юусе Сарос подписал длительный контракт с «Нэшвиллом», а в помощники ему был подписан Скотт Уэджвуд.

Ярослав Аскаров в период игры за «Нэшвилл» Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

В итоге «Нэшвилл» договорился с «Сан-Хосе», и тогда казалось, что это очень хороший вариант для российского голкипера – молодая перспективная команда с далеко не самой звёздной бригадой вратарей. Однако сезон для Аскарова вновь начался в АХЛ, что сразу породило логичный вопрос – а стоила ли игра свеч? Надо ли было бежать из стана «хищников», которые перед началом чемпионата воспринимались большой силой, в коллектив, который только-только начинает строиться?

Но то была плановая командировка, в «Сан-Хосе» оценили ситуацию и не стали бросать молодого голкипера на амбразуру – оборона «Шаркс» на данный момент является одной из самых слабых в НХЛ. Больше «акул» в лиге пропускает только «Питтсбург».

Дебют Аскарова за новую команду случился в матче с «Сент-Луисом», и уже на 11-й секунде встречи Ярослав пропустил, причём во многом по своей вине. Такое начало могло легко подбить уверенность, но голкипер собрался и показал вполне себе качественную игру, дотащив свою команду до серии буллитов.

Первую победу Аскаров одержал в фантастическом матче с «Лос-Анджелесом», где, помимо 22 сейвов, сделал голевую передачу. А лучшая игра по содержанию была показана в матче с «Эдмонтоном» (пусть и проигранном), где Ярослав отразил 39 бросков и удостоился лестных слов от главного тренера соперника Криса Ноблоха: «Он провёл чертовски хорошую игру. Мы знали, что он из себя представляет, и он действительно провёл хороший матч сегодня, он сделал много ключевых сейвов».

Коди Сеси — об игре Аскарова: «Очень многообещающе». Защитник «Сан-Хосе» восхитился игрой Аскарова в текущем сезоне

Вчера Аскаров одержал вторую победу за «акул», переиграв в очной дуэли самого Василевского, чему был особенно рад: «У меня было несколько любимых вратарей, и Васи был одним из них. Это много значит для меня. Я был очень взволнован, играя против него. Он тоже отлично выступил сегодня вечером. Сколько у нас было выходов «один в ноль» на двоих сегодня? Он был хорош». Помимо этих слов, Ярослав ещё упомянул фанатов «Сан-Хосе», сказав, что они лучшие.

В комментариях под этим постом было на что посмотреть. Один из пользователей приложил картинку, на которой были изображены детали обмена из «Нэшвилла», и написал: «Мы спасли наше будущее этим обменом». Нечасто можно получить такую оценку от болельщиков. Кто-то говорил о крутости российского голкипера, а кто-то даже предположил, что молодые дарования «Шаркс» способны повторить путь старших товарищей из «Тампы», которые несколько лет назад играли в трёх финалах подряд и взяли два кубка.

Но некоторые эксперты до сих пор считают, что резвый срыв из «Нэшвилла» был напрасен. Среди причин приводится и специальная программа развития, которая разрабатывалась индивидуально для Ярослава, а также тренер вратарей Митч Корн, работа с которым позволила бы россиянину вырасти в профессиональном плане. Но давайте честно – вытеснить Сароса, контракт которого равен $ 7,7 млн, было практически невозможно. Следовательно, надо было искать пути выхода из этой ситуации, а обмен в строящийся клуб – хорошее решение.

Несмотря на то что Аскаров провёл шесть матчей за «Сан-Хосе», выиграв только два из них, статистика у российского голкипера отличная. Коэффициент надёжности равен 2,35, процент отражённых бросков – 92,1%, а сверх xG Ярослав уже отразил 3,33 шайбы. Показатели впечатляющие, особенно если сделать акцент на том, что достигнуто это всё в команде, которая порой просто отвратительно играет в обороне.

Ярослав Аскаров Фото: Timothy Matwey/AP/ТАСС

А теперь перейдём к главному вопросу – когда Аскаров станет первым номером? Вероятно, произойдёт это уже в следующем сезоне, так как контракты Ванечека и Георгиева действуют до конца этого чемпионата. Прямо сейчас в перспективе ни один из них не видится достойным конкурентом на это вакантное место. Возможно, кто-то из них останется на меньшую сумму или же будет подписан другой опытный вратарь, но роль его будет заключаться в том, чтобы помогать более молодому и талантливому коллеге.