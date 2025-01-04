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Новости дня в хоккее за 4 января 2024 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности

Звёзды «Сибири» разорвали «Салават», а Якупов — родной клуб. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Новости дня в хоккее за 4 января 2024 года
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«Торпедо» на домашнем льду всухую проиграло минскому «Динамо», получив три шайбы за один период.

4 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Сибирь» одержала пятую победу подряд, уверенно обыграв в гостях «Салават Юлаев»

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Сибири» со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Сорокин (Ливо, Газимов) – 13:21 (5x5)     1:1 Бек (Мёрфи, Широков) – 25:17 (5x4)     1:2 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 29:38 (5x4)     1:3 Широков (Бек, Лайпсик) – 49:10 (5x4)     1:4 Широков (Яковлев, Коротков) – 50:48 (5x5)    

В составе победителей дублем отметился Сергей Широков. Ещё по шайбе забросили Тейлор Бек и Владимир Бутузов. У хозяев единственный гол на счету Евгения Сорокина, который в этом матче дебютировал в составе уфимцев.

Примечательно, что три из четырёх своих шайб в этой встрече гости забросили при реализации лишнего. Каждый раз отличалась первая бригада большинства новосибирской команды, тем самым определив результат матча.

Таким образом, сибиряки одержали пятую победу подряд, набрали 39 очков и занимают промежуточное седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», напротив, не смог продлить четырёхматчевую победную серию, но продолжает с 56 очками лидировать на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Дубль Якупова принёс «Авангарду» уверенную победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

В Нижнекамске завершилась встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» потерпел поражение от «Авангарда» со счётом 1:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Каблуков, Рейнгардт) – 06:32 (5x5)     0:2 Маклауд (Фьоре) – 07:29 (5x5)     0:3 Фьоре (Шарипзянов) – 16:39 (5x5)     1:3 Белозёров – 24:41 (5x4)     1:4 Якупов (Чистяков) – 36:01 (5x5)     1:5 Якупов (Прохоркин, Меркли) – 46:02 (5x4)    

В составе победителей дублем отметился бывший форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов. Ещё по шайбе забросили Игорь Мартынов, Майкл Маклауд и Джованни Фьоре. У хозяев единственный гол на счету Андрея Белозёрова.

Дебютный матч за «Нефтехимик» провёл голкипер Игорь Бобков, который начинал нынешний сезон в «Амуре».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Минское «Динамо» одержало четвёртую победу подряд, всухую обыграв «Торпедо»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от минского «Динамо» со счётом 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Шипачёв, Мороз) – 21:35 (5x5)     0:2 Энас (Волков, Пинчук) – 27:45 (5x5)     0:3 Пышкайло (Липский, Бориков) – 30:55 (5x5)    

В составе победителей шайбами отметились Брэди Лайл, Сэм Энас и Никита Пышкайло. Матч «на ноль» записал в свой актив голкипер гостей Василий Демченко. Примечательно, что все голы в игре динамовцы забили во втором периоде, который стал фатальным для хозяев льда.

Для минчан эта победа стала уже четвёртой подряд. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Автозаводцы остались с 42 очками и идут восьмыми на Западе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи на 5 января:

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Витязь
Московская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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