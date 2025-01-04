«Вашингтон» в матче-триллере переиграл «Рейнджерс», а Ови до Гретцки осталось всего 22 шайбы.

Овечкин — это нечто! Сначала «привёз» в свои ворота, а потом бахнул 872-й в НХЛ

«Вашингтон» подходил к встрече в статусе лидера Восточной конференции и третьей команды НХЛ. «Столичные» набирали очки в трёх из четырёх последних матчей. С такой же результативностью шёл и их капитан Александр Овечкин, забивший три гола после травмы.

«Рейнджерс» же только прервали серию из четырёх поражений, но их дела всё ещё были очень плохи. «Синерубашечники» прочно осели внизу конференции и до встречи с «Вашингтоном» опережали идущий на последней строчке «Баффало» лишь на два очка. Ещё и Игорь Шестёркин получил травму, вылетев на длительный срок.

Это, однако, нисколько не помешало «рейнджерам» открыть счёт в матче. «Вашингтон» сам подарил сопернику гол. На седьмой минуте «Рейнджерс» выбросили шайбу из своей зоны. Голкипер «столичных» Логан Томпсон вышел из ворот и в касание отпасовал куда-то вперёд. Как оказалось, прямо на клюшку Крису Крайдеру, который сразу же бросил и попал точно в пустой угол — 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Вашингтон» пытался отыграться, но заряженность игроков не всегда шла на пользу команде. На 14-й минуте Овечкин получил две минуты штрафа за удар клюшкой.

«Рейнджерс» не использовали эту возможность, а в конце первого периода и вовсе сами удалились. На предпоследней минуте «столичные» начали розыгрыш и вывели на бросок Джейкоба Чикрана. Защитник бросил — Джонатан Куик сделал сейв, но шайба проползла под ним. Овечкин попытался добить её, но сам оказался в воротах. Шайба продолжила метаться по зоне «Рейнджерс», Чикран вновь бросил — Куик спас! Первым на отскоке, однако, на пятачке оказался Дилан Строум — 1:1!

Второй период начался с атак «Вашингтона». В одной из них Мартин Фехервари получил шайбу у синей линии. Защитник нанёс хороший бросок, а на пятаке отлично сработал Ларс Эллер, подставивший клюшку — 2:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В середине второго периода «Кэпиталз» убежали в быструю атаку. Эндрю Манджапане зацепился за шайбу и, обыграв соперника, перевёл на синюю линию Расмусу Сандину. Защитник отдал на левый фланг на Ника Дауда, а тот в касание сделал поперечный пас на Манджапане — и Хлебушек пробил Куика! 3:1.

На 33-й минуте «Рейнджерс» сократили отставание до минимума! По крайней мере, так поначалу показалось. Уильям Борген сделал наброс от синей линии, Филип Хитил, уйдя за ворота, на пятачке отыскал свободного Уилла Кайлли — а тот с близкого расстояния отправил шайбу прямо между щитков Томпсону!

«Рейнджеры» уже обрадовались, но слишком рано — «Вашингтон» взял челлендж. Судьи пошли смотреть эпизод на наличие офсайда. Непростой момент. Арбитрам потребовалось порядка минут пяти-семи, чтобы определиться с решением — никак не могли найти подходящий повтор. Тем не менее на одном из ракурсов было чётко видно: Бретт Берард зашёл в зону хозяев быстрее, чем Хитил завёл туда шайбу. Отмена!

Но уже на 37-й минуте «Нью-Йорк» взял своё. Овечкин в своей зоне попытался от борта сделать передачу через центр, но попал в конёк Адама Эдстрёма — шайба отскочила к Сэму Кэррику, который, оказавшись один на один с вратарём «Вашингтона», легко переиграл того — 2:3! А Александр, невольно отдавший «ассист», со злости аж ударил клюшкой по стеклу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Тем не менее радость гостей долго не продлилась. Через 13 секунд после гола «Рейнджерс» остались в меньшинстве, а через полторы минуты пропустили четвёртую шайбу. Строум из вершины правого круга вбрасывания отдал передачу в слот, откуда её эффектно в касание перевёл в ворота Коннор Макмайкл. 4:2!

Третий период начался с попыток «рейнджеров» отыграться. Только в середине игрового отрезка «синерубашечники» смогли вновь пробить Томпсона. Хитил убежал в контратаку и послал шайбу под перекладину — 3:4!

А на 51-й минуте произошло то, чего ждали все. «Вашингтон» выиграл вбрасывание в чужой зоне, Овечкин сразу ринулся вперёд и, выиграв борьбу на пятачке, протолкнул шайбу под щитком Куика! 872-й гол в НХЛ! А до рекорда Гретцки — всего 22 шайбы!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Кроме того, Ови набрал 1579-е очко в карьере и сравнялся с легендой НХЛ Рэем Бурком!

Впрочем, «Рейнджерс» всего через две минуты вновь сократили отставание. Мика Зибанеджад с близкого расстояния сумел пробить Томпсона. Но и это было не всё! Лишь 56 секунд спустя «Вашингтон» забросил шестую шайбу. После быстрой атаки Манджапане пальнул из круга вбрасывания — штанга! Шайба отскочила на пятак, а там самым расторопным оказался Алексей Протас. 6:4!

А на последней минуте, когда «Рейнджерс» сняли вратаря, Овечкин отборолся и отдал передачу Тому Уилсону. Канадец забил и поставил точку в матче. А Ови набрал 1580-е очко в НХЛ и вышел на единоличное 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Вашингтон» одержал вторую победу в трёх встречах и укрепил своё преимущество в Восточной конференции, оторвавшись от «Нью-Джерси» уже на четыре очка. Кроме того, «столичные» вышли на второе место в НХЛ, сравнявшись с «Вегасом». «Рейнджерс» же потерпели очередное поражение и теперь могут опуститься на самое дно Востока.