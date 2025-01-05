Матч-концерт русских в НХЛ! Набрали 6 очков за игру, у Марченко — большой рекорд

«Коламбус» уже на границе зоны плей-офф — то ли ещё будет?

«Коламбус» может не всегда радовать собственных болельщиков в США, но российским любителям хоккея определённо интересно за ним наблюдать. В «Блю Джекетс» на ведущих ролях находятся сразу несколько наших хоккеистов, которые часто тащат на себе команду из Огайо. И сегодняшний матч с приехавшим в гости «Сент-Луисом», который победил в четырёх из пяти последних игр, не стал исключением.

Ждать новых свершений от россиян (как и от любых других игроков) пришлось до конца первого периода – лишь на последней минуте Дмитрий Воронков смог открыть счёт в этой встрече, разобравшись на пятаке у ворот Джоэля Хофера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Он же был адресатом паса от соотечественника Кирилла Марченко во время розыгрыша большинства в начале второго периода. Но шайба до Воронкова не дошла – встретившись с клюшкой проводившего 700-ю игру в НХЛ Колтона Парэйко, она нырнула «в домик» Хоферу, а преимущество «мундиров» удвоилось.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Благодаря этому голу Марченко обновил личный рекорд результативности – в прошлом сезоне он набрал 42 очка в 78 матчах, а в этом уже 43 всего за 40. Более очка за игру в этой регулярке вместе с Кириллом набирают только четыре россиянина – форвард «Блю Джекетс» оказался в достойной компании с Никитой Кучеровым, Кириллом Капризовым, Александром Овечкиным и Артемием Панариным.

Но самое «вкусное» команды оставили на третий период – если за первые 40 минут болельщики увидели всего два гола, то в последние 20 команды порадовали их сразу восемью точными бросками.

Они были разделены поровну – хозяева трижды выходили вперёд в этом мини-матче, но подопечные Джима Монтгомери каждый раз отыгрывались и даже смогли первыми забросить четвёртую шайбу. К их несчастью, общий счёт был в пользу «Коламбуса», поэтому «блюзмены» были вынуждены заменить вратаря на шестого полевого, из-за чего получили ещё один гол в свои ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Табло на «Нейшнвайд-арене» по итогам 60 минут показало 6:4 в пользу «Блю Джекетс», а российские игроки «мундиров» стали едва ли не главными действующими лицами матча. Кирилл Марченко так и покинул лёд с единственным голом, Иван Проворов оформил ассистентский хет-трик и стал третьей звездой встречи, а первой был признан Дмитрий Воронков, оформивший дубль.

Уроженец Ангарска проводит невероятный отрезок — на его счету аж семь голов в последних шести матчах! Теперь Дмитрий с 15 шайбами является вторым снайпером «Коламбуса» в этом сезоне, уступая лишь Марченко, в активе которого 17 точных бросков. Этот дуэт сегодня закончил игру с «+3», чем больше не может похвастаться ни один игрок в матче. Очень хороший результат для них и для всей команды, которая теперь вплотную подобралась к зоне плей-офф на Востоке.

У подопечных Дина Эвасона 40 очков – столько же набрали «Питтсбург» и проведшая на две игры меньше «Оттава». Вся борьба за место в кубковой восьмёрке здесь ещё впереди. Если российские легионеры «Блю Джекетс» продолжат в том же духе, то могут помочь своей команде впервые с 2020 года почувствовать вкус баталий за Кубок Стэнли.