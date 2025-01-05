Жаркий триллер в «Северном дерби» и закономерный успех чемпиона. Итоги ½ финала МЧМ-2025

В ночь с 4 на 5 января в Канаде прошёл второй день плей-офф МЧМ-2025 по хоккею. По его итогам были определены финалисты соревнования, а также участники поединка за бронзовые медали. Рассказываем о ключевых событиях полуфиналов МЧМ и представляем состав участников медальных матчей.

Сборная Финляндии в овертайме обыграла Швецию и стала первым финалистом МЧМ-2025

В первом полуфинале турнира сразились два заклятых соперника — сборные Швеции и Финляндии. Игра проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой финнов в овертайме со счётом 4:3. Таким образом, Финляндия стала первой сборной, вышедшей в финал турнира.

На пути к полуфиналу шведские хоккеисты не потерпели на турнире ни одного поражения, одержав пять побед подряд. В свою очередь финны запомнились эффектной победой на групповом этапе соревнования над главным фаворитом МЧМ-2025 — командой США. Первый период получился втягивающим и не принёс командам заброшенных шайб. На старте встречи чуть лучше выглядели финны, тогда как во второй половине отрезка уже активнее смотрелись шведы. В итоге на двоих соперники произвели 20 бросков в створ ворот – по 10 на команду – вот только по-настоящему опасных моментов так и не создали.

Зато со старта второго периода события на льду стали развиваться абсолютно калейдоскопическим образом. Спустя 82 секунды после начала периода младшие «Тре Крунур» вырвались вперёд благодаря году Отто Стенберга. Впрочем, тут же финны заработали второе в матче большинство. Реализовать удаление Вигго Густавссона формально у игроков сборной Суоми не вышло, но ответный гол ими был забит через секунду после появления оштрафованного соперника на площадке. Как только седьмой номер шведской сборной ступил на лёд, Эмиль Хемминг восстановил равновесие на табло, забив с пятака.

Следом финны отправили ещё одну шайбу в ворота Мелькера Телина, но гол защитника Арона Кивихарью оказался отменён после удачно взятого тренерским штабом сборной Швеции запроса на положение вне игры. Однако ещё через несколько минут финны всё-таки впервые в матче вырвались вперёд – на сей раз Ессе Киискинен действительно использовал большинство. Таким образом 19-летний финн продлил серию с заброшенными шайбами до пяти матчей.

Ещё через пять минут уже шведы отметились удачной реализацией лишнего. Перед матчем с финнами в каждом из сыгранных на турнире матчей они использовали большинство. Вот и в полуфинале Стенберг реализовал штраф Калле Кангаса, оформив свой первый дубль на МЧМ-2025. До перерыва оставалось всего две минуты, но этого времени финнам хватило на ещё одну заброшенную шайбу, которая получилась довольно спорной.

Финны вышли вперёд в конце второго периода Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Артту Аласиуруа поразил шведские ворота, что называется, забив «с мясом». Шведы вполне могли взять ещё один запрос – теперь на помеху голкиперу – но рисковать не стали и согласились с пропущенной шайбой. Многие североамериканские эксперты в социальных сетях удивились тому, что Магнус Хевелид не решился на челлендж. Возможно, главный тренер шведов не поверил в то, что ему удастся отменить второй гол соперника за один период.

Со старта третьего периода финны решили применить их фирменный национальный рецепт по удержанию победного счёта, но выяснилось, что до образцов взрослых сборных Суоми её молодёжной команде ещё слишком далеко. Финские хоккеисты слишком сильно сосредоточились на сохранении своего лидерства, позволив сопернику целиком и полностью захватить и контролировать игровую инициативу. В какой-то момент преимущество шведов по броскам в створ в заключительной двадцатиминутке стало аж 15-кратным (!) – 15:1. И 15-й бросок шведов вполне закономерно достиг цели – впервые на МЧМ отличился защитник Вильгельм Халлквист.

Шведы сравняли счёт в третьем периоде Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Судьба встречи решилась в овертайме, где шведов последовательно подвели два компонента – сначала не сработало их главное орудие, а затем ошибся и самый уязвимый элемент. В первой половине дополнительного отрезка не сработало хвалёное большинство младших «Тре крунур». За две минуты они произвели три броска в створ, но пробить Петтери Римпинена не получилось.

Под занавес же овертайма своё большинство заработали финны, у которых на реализацию лишнего было всего 80 секунд, остававшиеся до истечения дополнительного времени. И этого куска большинства им хватило с лихвой: Беньямин Раутиайнен броском с острого угла застал врасплох Телина и принёс победу сборной Финляндии.

Видео победного гола

Стоит заметить, что голкипер шведской команды выглядел посредственно на протяжении всего турнира и в решающий момент полуфинала также не выручил своих партнёров. Финны же одержали командную победу – у них в полуфинальном сражении с лучшей стороны проявили себя все линии. Шведы же потеряли шансы на первое с 2012 года золото МЧМ. Этот турнир продолжает оставаться заколдованным для их молодёжки.

Сборная США уверенно победила Чехию и стала вторым финалистом МЧМ-2025

Затем в Канаде завершилась вторая полуфинальная игра 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею, в которой встретились молодёжные сборные США и Чехии. Игра проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась уверенной и закономерной победой американцев со счётом 4:1.

Американцы приехали в Канаду в статусе очевидного фаворита соревнования. Обладающие отличным подбором хоккеистов звёздно-полосатые в Оттаве защищают звание действующего чемпиона планеты. Чехи же в четвертьфинале высадили с МЧМ хозяев турнира — сборную Канады.

Первый гол во втором полуфинале был забит на четвёртой минуте встречи, когда отличился проспект «Рейнджерс» Гейб Перро. В середине периода лидер чехов Якуб Штанцль счёт сравнял, но в дальнейшем отличались только американцы. Коул Айзерман, Райан Леонард и Оливер Мур отправили по шайбе в ворота чехов, проложив звёздно-полосатым путь в финальный раунд.

Райан Леонард поражает ворота чехов Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Расписание медальных матчей

В матче за бронзу Швеция сыграет с Чехией. Ранее эти команды встречались на групповом этапе нынешнего турнира, где сильнее были шведы (4:2). Начало бронзовой встречи намечено на сегодня, 5 января, в 23:30 мск.

Матч за бронзовые медали МЧМ-2025 по хоккею:

Сборная США второй год подряд сыграет в финале МЧМ. Только теперь её соперником по решающему матчу станет команда Финляндии, а не Швеции, как в прошлом году. На групповом раунде текущего МЧМ финны оказались сильнее в овертайме — 4:3 ОТ. Заключительный и самый статусный матч соревнования состоится 6 января, начало встречи – в 03:30 мск.

Матч за золотые медали МЧМ-2025 по хоккею: