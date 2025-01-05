Рекорд Гретцки может пасть уже этой весной!

«Абсурд. Это уморительно!» Реакция Америки на 872-й гол Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин и не собирается останавливаться. Нападающий «Вашингтона» снова забил! На этот раз от Ови пострадали «Рейнджерс».

Капитан «столичных» оформил свой 19-й гол в этом сезоне и 872-й — за карьеру в НХЛ. Теперь Овечкин отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки всего на 22 шайбы. И на 23 — от установления нового Вечного достижения.

Кроме того, Алекс забил 133-й победный гол в карьере и практически вплотную приблизился к рекорду Яромира Ягра, забросившего 135 решающих шайб. Овечкин также набрал 1580-е очко в НХЛ и вышел на единоличное 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории, обогнав Рэя Бурка.

Как же наши североамериканские коллеги отреагировали на новый перформанс Ови?

«Каждый момент с этим парнем — это история прямо сейчас»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отреагировала на сохраняющуюся результативность нападающего.

«Овечкин продолжает Великую погоню, приближаясь к Уэйну Гретцки. Алекс вернулся в свой ритм после перелома ноги. Он сохранил свой невероятный темп.

В середине третьего периода Овечкин проехал рядом с воротами и придержал шайбу, прежде чем с неудобной бросить мимо падающего Джонатана Куика, оформив в конечном итоге победный гол», — написала Сильбер.

Пресс-служба «Вашингтона» эмоционально прокомментировала голы Ови: «Каждый момент с этим парнем — это история прямо сейчас. Великая восьмёрка играет так, будто ему снова 23 года».

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Бывший защитник НХЛ, а ныне обозреватель Пи Кей Суббэн уже не сомневается в капитане «Вашингтона»: «Ови снова это делает! Он бьёт рекорд, пристегнитесь!»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти отметил, что Овечкин близок к ещё одному великому достижению.

«Овечкин забил четыре гола в пяти матчах после возвращения и 17 — в последних 16 встречах. Забросив 19 в этом чемпионате, он находится в одной шайбе от того, чтобы присоединиться к Горди Хоу — единственному игроку, который забил 20 голов в 20 сезонах подряд. У Горди было 22 регулярки подряд», — написал Гулитти.

Пресс-служба НХЛ написала: «На один гол ближе к истории!»

«Ещё один день — ещё один гол Овечкина»

Журналист Грант Паульсен эмоционально отреагировал на очередной гол Ови.

«Алекс Овечкин только что снова забил. Абсурд. 19 голов в 23 матчах этого сезона. Он забивал в четырёх из пяти встреч после возвращения. Это уморительно», — написал Паульсен.

Журналистка The Athletic Шайна Голдман напомнила: «Ещё один день — ещё один гол Овечкина».

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд на фоне разговоров о рекорде Гретцки решил разобраться в важной детали.

«Я не понимаю, почему люди говорят, что Ови отстаёт на 23 гола от рекорда. Нет, теперь на 22. Если он сравняется с Гретцки на отметке 894, то рекорд будет принадлежать ему. Конечно, не единолично. Но после этого достижение будет исключительно у Алекса. Однако Ови всё равно завладеет рекордом на отметке 894», — написал Оланд.

Издание BarDown ёмко написало: «Его не остановить».

Известный подкаст Spittin' Chicklets прокомментировал гол номер 872 так: «Ови не сдавал позиции с тех пор, как вернулся после перелома ноги».

Издание Russian Machine Never Breaks рассказало, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки, если сохранит нынешний темп.

«Алекс Овечкин, который войдёт в историю как один из величайших когда-либо игравших хоккеистов, находится в состоянии результативности, которой не было ни у одного парня в возрасте 39 лет или старше.

Ови забил свой 19-й гол в 23 матчах этого сезона и четвёртый — в пяти встречах с момента возвращения после долбаного перелома ноги! Сейчас он идёт по графику в 54,6 шайбы в нынешней регулярке, несмотря на то что пропустил 16 игр в ноябре и декабре.

Забивая в среднем 0,826 гола за матч в этом сезоне, что является лучшим показателем в лиге, Ови уверенно движется к тому, чтобы добраться до 894-й шайбы 13 марта во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» на «Крипто.ком-Арене», а затем побить рекорд два дня спустя, 15 марта, с «Сан-Хосе Шаркс», — говорится в сообщении.