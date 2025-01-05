«Я не прогадал с переходом в «Ак Барс». Но надо подготовить организм». Интервью с О’Деллом

Нападающий Эрик О'Делл, который так полюбился болельщикам московского «Динамо», после трёх лет в столичном клубе покинул команду при не самых приятных обстоятельствах. У канадца явно не задалось на старте сезона, а к игровым проблемам добавились нюансы, связанные со здоровьем.

В результате менеджмент «Динамо» сначала пытался найти варианты для обмена игрока, а затем и вовсе отказался от услуг Эрика. Уже в статусе свободного агента О'Делл перешёл в «Ак Барс». И хотя официально в составе казанцев хоккеист оказался ещё 19 декабря, дебютный матч за новую команду Эрик проведёт не скоро – ему ещё требуется время для восстановления после старых травм. В интервью «Чемпионату» О'Делл рассказал, как проходят первые тренировки на «Татнефть-Арене», по каким принципам он выбирал для себя новый клуб и с какими эмоциями покидал «Динамо».

«Я точно не прогадал с переходом в «Ак Барс». Но мне нужно подготовить организм, чтобы соответствовать команде»

– Эрик, как вы себя сейчас чувствуете?

– Неплохо. На самом деле моё состояние становится лучше с каждым днём. Нужно ещё будет поработать, очень хочется как можно скорее вернуться в игру, сейчас пока не время, но по ощущениям прогресс значительный.

– Уже познакомились поближе с командой, ареной, какие впечатления?

– Всё замечательно. Я пробыл в Казани всего несколько дней, но всё, что увидел – мне всё понравилось. Уже чувствую себя как дома, если честно. Отличные фанаты, атмосфера на матчах – потрясающая! Ребята встретили меня отлично, приняли в свою семью, в коллектив. Тренерский штаб и руководство клуба – большие профессионалы, помогают мне, дают время на адаптацию, набор формы, восстановление. Очень тепло приняли. Так что всё хорошо, и я счастлив быть частью «Ак Барса».

Эрик О’Делл на автограф-сессии в Казани. Фото: ak-bars.ru

– Когда вы планируете вернуться в состав? Через две-три недели?

– Надеюсь, что так. Думаю, что ближе к концу января вы увидите меня в деле. Честно, я хочу вернуться как можно скорее, но сначала мне нужно подготовить свой организм, быть в нужных кондициях, чтобы показывать свой лучший хоккей. Команда сейчас на ходу, показывает бодрый хоккей, быстрый хоккей, и мне тоже надо соответствовать. Задачи понятные – выйти в плей-офф, занять место как можно выше перед играми на вылет и выиграть Кубок. Я приехал сюда ради больших задач и готов помогать их решать, нужно только немного подождать.

– Насколько я знаю, вы были знакомы с некоторыми игроками «Ак Барса» ещё до того, как приехали играть в Казань?

– Всё верно, с некоторыми ребятами я ранее уже пересекался. Играл против многих российских ребят, встречались на льду, они были знакомы мне. Вообще, я уже далеко не первый год в лиге, так что большинство игроков мне как минимум известны, я о них слышал. Так что мне было легко найти контакт с командой, было о чём поговорить с ребятами в раздевалке.

– Ходили разговоры, что важную роль в вашем переходе в «Ак Барс» сыграли Митчелл Миллер и Ник Петан. Вы общались с ними по этому поводу?

– Если честно, то нет, мы никак не контактировали. Я не общался ни с кем из команды до оформления перехода, они не знали о моих планах стать частью «Ак Барса». У меня были друзья, которые играли в Казани в разные годы, мне было с кем поговорить, и всё, что я слышал – только положительные отзывы. Я понимал, что еду в команду, где ко всему относятся максимально профессионально. Так что долго думать и не пришлось – я легко принял предложение Казани.

– Что вы скажете о тактическом стиле «Ак Барса»? Как вам хоккей Гатиятулина?

– «Ак Барс» сейчас очень сильная и работящая команда. Она очень эффективна впереди, ребята хороши в атаке, и я надеюсь, что также привнесу в этом плане что-то новое. Казань играет агрессивно, интересно, креативно. Но также здорово удаётся показать себя и в защите. Видно, что у клуба хорошие перспективы в этом сезоне – так что я точно не прогадал с переходом.

«Динамо» навсегда останется со мной, будет частью меня»

– У вас были разные варианты продолжения карьеры, но вы остановились на «Ак Барсе». В чём причина?

– Главная – это спортивные перспективы. Мне хочется выиграть кубок, я хочу стать обладателем Кубка Гагарина. И я вижу, что в этой команде у меня будут отличные шансы наконец-то стать чемпионом. Это главная цель. Выиграть трофей в этом году. Я уже побеждал в Казани со сборной, так что это ещё один сигнал.

– На ваш взгляд, в Казани у вас будут лучшие шансы выиграть Кубок Гагарина?

– А почему нет? Понятное дело что любая команда так скажет, все хотят побеждать и настраиваются на самое высокое место в итоговой таблице. Все верят, что у них отличные шансы. Но если смотреть объективно, то «Ак Барс» традиционно один из сильнейших клубов лиги, команда хорошо идёт по сезону и сейчас. Мы должны показывать свою лучшую игру, такую, как, например, в игре с «Трактором» в конце года. И тогда результат обязательно придёт.

– Вы смотрели матч «Ак Барса» с «Динамо» в Москве. Какие у вас были эмоции? Только перешли в новый клуб после стольких лет в «Динамо»…

– Честно сказать, были странные ощущения… Ловил себя на противоречивых эмоциях. Но лучшая команда победила. «Ак Барс» победил. Значит, получается, я сделал правильный выбор для себя.

– Это был отличный матч для болельщиков и игроков, но наверняка не для тренерского штаба. Вас удивил такой открытый хоккей в исполнении команд?

– Тренеры не любят, когда рушатся их тактические планы, а игрокам иногда хочется забыться и просто поиграть в своё удовольствие, как в детстве. Дикий матч получился, но обе команды здорово проявили себя в атаке – и как минимум со стороны наблюдать за этим было большим удовольствием.

– Будете дальше следить за «Динамо»? Что думаете о перспективах клуба?

– Мне кажется, что у команды неплохое будущее по сезону, «Динамо» смотрится неплохо. Хороший состав, атмосфера в раздевалке, менеджмент, фанаты. Многое есть для успеха, и если всё сложится как должно, то ребята пройдут в плей-офф очень далеко. Желаю им самого лучшего. Конечно, я буду следить за «Динамо», но это бизнес. Мне непросто было прощаться с командой, однако сейчас я иду дальше, и все мысли направлены на «Ак Барс». Я хочу побеждать в Казани.

– «Динамо» останется в вашем сердце или вы хотите забыть этот период карьеры?

– Как я могу его забыть? Я играл в этом клубе несколько лет, так что он навсегда останется со мной, будет частью меня. Но опять же, сейчас я уже часть «Ак Барса». И полностью сфокусирован на восстановлении, чтобы поскорее влиться в игру и помогать побеждать своим ребятам уже на льду «Татнефть-Арены».

– Хотели бы встретиться с «Динамо» в плей-офф? Тем более в этом году вновь играется перекрёстная сетка – шансы на подобную встречу будут высокими.

– Почему бы и нет, это было бы интересно. Я не знаю, как всё сложится по сетке, но, если вдруг получится, такая серия запомнится всем надолго.

Эрик О’Делл в московском «Динамо» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Не очень приятно разделяться с семьёй, но это часть быта хоккеиста»

– Традиционный вопрос для всех новичков «Ак Барса». Уже познакомились с татарской кухней?

– Пока что не довелось! Но я наслышан. Мне много рассказывали про выпечку, сладости, я что-то попробовал пару дней назад, не запомнил, что конкретно, но мне понравилось. Хочется изучить местную кухню внимательно.

– Возможно, что-то удалось посмотреть в городе? Из местных достопримечательностей.

– Если вы про музеи или прогулки по улицам – пока нет. Не было времени, тренировки, восстановление, да и я всего пару дней, как в городе. Но я посетил несколько ресторанов, и они отличные. Из того что видел – набережные, мосты, видовые точки – это красиво. Действительно большой и впечатляющий город.

– Ваша семья с вами в Казани или осталась в Москве?

– Они в Москве и останутся там до конца сезона. Мой сын пошёл в школу, мы не стали его дёргать и переводить в другое учебное заведение, это было бы неудобно. Конечно, не очень приятно разделяться с семьёй, но я буду стараться находить возможности для встречи. В конце концов, это часть быта профессионального хоккеиста – долгие разлуки с родными. Моя задача сейчас – это хорошо играть в хоккей.

– В этом плане наверняка порадовала новогодняя пауза как возможность ещё раз увидеть родных?

– Разумеется. У меня не было конкретных идей на Новый год, главное – время с самыми близкими.