«Торпедо» попало в жёсткий кризис. Как Ларионов выправит ситуацию?

Серьёзный спад «Торпедо» в какой-то мере был ожидаем. Команда у Игоря Ларионова по-прежнему достаточно сырая, хоть в её составе и есть такие опытные мастера, как Вячеслав Войнов или Дмитрий Кагарлицкий.

Молодёжь, на которую делается серьёзная ставка, в последнее время затихла: взять, к примеру, того же Василия Атанасова, чей рейтинг в Нижнем Новгороде давно взлетел до небес. Но любой рейтинг всегда нужно оправдывать и подтверждать. Сейчас мы этого не видим.

«Первый раз за три года хочу за команду извиниться перед нашими болельщиками, которые ждут, особенно здесь, в «Нагорном», хорошей игры и побед. Но жизнь такова, что надо делать правильные выводы, искать возможности, как исправить ситуацию. Был серьёзный разговор ребят между собой, без тренеров, был разбор уже после этого с тренерами. Надеюсь, многие вещи, которые мы сказали, которые они сказали сами себе, должны до них дойти, потому что завтра будет новый день. Завтра выйдет или не выйдет солнце, но нужно суметь найти возможности в каждом игроке, в каждом человеке, который выходит на лёд, те амбиции, ту ответственность, ту гордость за логотип на груди, за город, за болельщиков… Мы им поможем в этом плане начинать делать те вещи, которые они умеют делать и делали не раз. Из трудной ситуации надо выбираться всем вместе», — заявил накануне главный тренер нижегородцев.

Поражение со счётом 0:3 от минского «Динамо» получилось болезненным, пусть «зубры» в последнее время и набрали серьёзный ход. Но всё дело в том, что за последние девять матчей торпедовцы победили лишь дважды (да и то обыграв скромную «Ладу» и «Барыс»), в результате чего позволили соперникам из нижней части турнирной таблицы вплотную приблизиться к себе. Так и до вылета с девятого места недалеко, а значит, и из зоны плей-офф, что станет для «Торпедо» и его болельщиков катастрофой.

Определённые выводы уже сделаны: из тренерского штаба уволен Эдуард Занковец, а на его место назначен жёсткий Игорь Уланов. Он призван усилить работу с защитниками, так как сам Ларионов признал, что команда в последнее время слишком много пропускает. Правда, «Спартак» с Улановым в тренерском штабе тоже не отличался надёжностью в обороне. Посмотрим, как будет в Нижнем Новгороде.

Команда у Игоря Ларионова по-прежнему достаточно сырая Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

На трансферном рынке нынче уже не поработать, обменов не совершить: дедлайн в КХЛ позади. Значит, нужно усиливать ротацию. Сажать на лавку сытых котов и давать играть тем, кто действительно будет биться за команду.

Ещё один важный момент: «Торпедо» все знают как креативную, атакующую, весёлую команду. Но нужно признать, что никаких серьёзных успехов подобный хоккей не принесёт, большие задачи решаются только с помощью системности и холодной головы. Да, бывают исключения вроде разинского «Металлурга», но и там в прошлом сезоне была жёсткая тренерская рука, а не свободное плавание и бездумная беготня вперёд. Поэтому если «Торпедо» хочет двигаться вперёд, побеждать, а уж тем более наводить шорох в плей-офф – нужно на полном серьёзе задумываться о тактических переменах и действовать строже абсолютно во всех линиях.

Посмотрим, удастся ли выполнить всё задуманное тренерскому штабу. Особенно с учётом того, что впереди у команды снова матч с минским «Динамо», но уже на выезде. Самое время подумать о реванше.