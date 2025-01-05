Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 5 января 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей 6 января

800-я победа СКА, ЦСКА попал под «Локомотив». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ за 5 января 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Металлург» продлил серию побед до шести матчей, в Челябинске не реализовали два буллита.

5 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Робинсон (Кэмпфер, Коромыслов) – 57:43 (5x5)     2:0 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Телегин) – 59:14 (en)    

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

На 58-й минуте встречи шайбу забросил Чарльз Робинсон, удвоил преимущество челябинцев Стивен Кэмпфер. У обеих команд была возможность реализовать буллиты, но ни Стефан Да Коста («Автомобилист»), ни Виталий Кравцов («Трактор») не смогли открыть счёт.

Для екатеринбургской команды поражение от «Трактора» стало третьим кряду. «Трактор» ранее уступил «Амуру» в овертайме (2:3).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Канцеров (Михайлис) – 00:41 (5x5)     1:1 Шевченко (Броссо) – 03:35 (5x5)     2:1 Орехов (Гераськин, Пресс) – 05:23 (5x5)     2:2 Ли (Шаймарданов) – 41:26 (4x5)     3:2 Хабаров (Минулин) – 43:27 (5x5)    

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

Счёт в матче открыл Роман Канцеров, забив уже на первой минуте. Дмитрий Шевченко сравнял счёт через три минуты. Валерий Орехов вывел «Металлург» вперёд, Олег Ли из «Амура» смог забросить ответную шайбу только в начале третьего периода. Победный гол забил Макар Хабаров.

Для «Металлурга» победа над «Амуром» стала шестой подряд в чемпионате. В предыдущей встрече «Амур» обыграл «Трактор» в овертайме (2:3).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 5
Лада
Тольятти
0:1 Юртайкин (Шараканов, Михайлов) – 03:52 (5x5)     0:2 Черников (Кугрышев) – 04:20 (5x5)     0:3 Баранцев (Михайлов) – 19:00 (5x4)     0:4 Волков (Кугрышев) – 37:49 (5x5)     0:5 Черников (Кугрышев) – 41:26 (5x5)    

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались астанинский «Барыс» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Лада» одержала победу со счётом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).

За тольяттинскую команду забили Данил Юртайкин, Егор Черников, оформивший дубль, Денис Баранцев и Александр Волков. Для астанинской команды это седьмое поражение подряд, ранее «Барысу» удалось обыграть только московское «Динамо» в гостях 17 декабря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Никулин (А. Радулов, Елесин) – 01:08 (5x5)     1:1 Каменев – 06:16 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов) – 12:20 (5x5)     3:1 Каюмов (Берёзкин, Ульев) – 32:47 (5x5)     4:1 Рафиков – 39:16 (5x4)    

Закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Рушан Рафиков. За ЦСКА забил Владислав Каменев.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 57 очков за 41 матч. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице, заработав 68 очков после 43 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Готье (Рой, Макеев) – 00:24 (5x5)     0:2 Чехович (Бучельников, Стюарт) – 09:45 (5x5)     1:2 Бардаков (Демидов) – 13:13 (5x5)     2:2 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 21:16 (5x5)     3:2 Кузьмин (Толчинский, Короткий) – 31:26 (5x5)     4:2 Демидов (Плотников) – 32:50 (5x5)     5:2 Акользин – 46:49 (5x4)    

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались питерский СКА и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 5:2 (1:2, 3:0, 1:0).

За СКА забили Иван Демидов, Павел Акользин, оформивший дубль, Григорий Кузьмин, Семён Демидов. В составе «Витязя» заброшенными шайбами отметились Фредерик Готье и Иван Чехович.

Для петербуржцев эта победа стала юбилейной 800-й в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Уил) – 02:52 (5x5)     0:2 Гусев (Уил, Сикура) – 17:16 (5x5)     0:3 Пыленков (Сикура, Гусев) – 23:34 (5x4)     0:4 Пакетт (Рашевский, Комтуа) – 26:11 (5x5)     0:5 Рашевский (Пакетт, Комтуа) – 32:53 (5x5)     1:5 Биттен (Хохлачёв, Тянулин) – 45:45 (5x5)    

Закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались Сочи и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Динамо» одержало победу со счётом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1).

Седрик Пакетт оформил дубль, ещё по голу забили Никита Гусев, Даниил Пыленков и Дмитрий Рашевский. Единственную шайбу хозяев провёл Уилл Биттен в начале третьего периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Расписание матчей 6 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 14:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android