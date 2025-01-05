Топ-матчи понедельника: финал МЧМ по хоккею, «Интер» — «Милан» в Суперкубке Италии и НБА

Начинаем новую неделю со спорта: Касаткина против Гадеки в теннисе, итальянский и испанский футбол, а также регулярный чемпионат КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:30: «Каролина Харрикейнз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 января 2025, понедельник. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьют ли Свечников или Малкин?

После ужасного старта сезона «Питтсбург» начал побеждать, но стабильности команде всё ещё не хватает: возрастной состав чередует победы и поражения, цепляясь за восьмёрку. «Каролина» заходит в новый год не в лучшем состоянии: из последних шести матчей команда проиграла четыре, ворота «Миннесоты» поразить не удалось. Для обеих команд встреча с конкурентом по дивизиону является особо важной.

Интересное достижение Кросби: Кросби отметился редчайшим достижением. Среди действующих игроков такое делал лишь Овечкин

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 января 2025, понедельник. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: укрепит ли Мичков позиции в гонке за титулом новичка года?

Поражений у «Филадельфии» после неудачной серии стало больше, чем побед — и пусть «лётчики» не собираются заходить в плей-офф любой ценой, плохую игру там тоже терпеть не намерены. Джон Торторелла не чурается жёстких мер и всегда готов наказать тех, кто не выкладывается достаточно сильно: Матвей Мичков чуть не отправился в запас на фоне неудачной серии. Как «лётчики» покажут себя на фоне лидера дивизиона?

Прямая речь Матвея: Матвей Мичков высказался о работе с главным тренером «Филадельфии» Джоном Тортореллой

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн продолжит серию великолепных выступлений?

Леброну Джеймсу стукнуло 40 лет, а он выступает как в свои лучшие годы. Конечно, той обороны, которая была раньше, уже давно нет, но Король компенсирует это своими навыками в нападении. В двух последних матчах набрал 38 и 30 очков соответственно. «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает борьбу за выход в плей-офф, находясь на данный момент на пятой строчке. «Хьюстон Рокетс» повыше – на второй, и выглядит получше. Кому достанется победа?

🏒 3:30: Финляндия U20 — США U20, молодёжный чемпионат мира — 2025, финал

Интрига: повторят ли американцы прошлогодний успех?

Финнов в этом году в финале не ждали: Суоми-2025 по звёздности уступала не только американским командам, но и своим лучшим образцам. Однако финны в полуфинале выбили шведов, которые в плей-офф привычно сыграли бледно. Американцы же и перед турниром казались фаворитами, и сейчас их шансы оцениваются выше. Смогут ли «звёздно-полосатые» взять второй титул МЧМ подряд?

🎾 5:00*: Оливия Гадеки (Австралия, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 3), Аделаида, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Касаткина выступить лучше, чем в Брисбене?

Первая ракетка России Дарья Касаткина начинает турнир в Аделаиде после не очень успешного выступления в Брисбене, где она неожиданно уступила в третьем круге юной соотечественнице Полине Кудерметовой. Теперь Дарье в Аделаиде будет противостоять 22-летняя местная теннисистка Оливия Гадеки. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущей победительнице во втором круге будет противостоять кто-то из пары Ван Синьюй — Эмерсон Джонс.

🏒 14:10: «Динамо» Минск — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2025, понедельник. 14:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: начнёт ли нижегородская команда выходить из кризиса?

«Хорошая команда и хорошие игроки не могут так долго быть в хоккейной депрессии. Те, кто находится на льду, должны показывать огонь и страсть, которых ждут болельщики», — сказал Игорь Ларионов после очередного домашнего поражения, где его команда не только не забила, но и даже не создавала моментов. Фирменный стиль «Торпедо» давно пропал, но теперь нет и результата: перспектива непопадания в плей-офф выглядит вполне реальной. Получится ли взять реванш за поражение от «Динамо» уже на выезде?

Слова одного из самых опытных игроков нижегородцев: «Очень стыдно, хочется провалиться под лёд». Войнов — о домашних неудачах «Торпедо»

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится классическое противостояние Востока?

«Авангард» полностью пересобрал состав и в последних матчах раззабивался, пусть от команды Ги Буше страдали в основном скромные соперники. «Ак Барс» своих новичков в состав ещё не ввёл, хотя Эрик О’Делл должен в ближайшее время дебютировать и занять провисающую позицию третьего центра.

🏒 17:00: «Северсталь» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько голов забьют две атакующие команды?

Андрей Козырев и Алексей Жамнов входят в число самых атакующих тренеров лиги, и их командам удаётся поддерживать эту репутацию. «Северсталь» начала год с очень болезненной оплеухи от «Динамо» и семи пропущенных шайб на домашнем льду. «Спартак» в 2024-м ещё не играл, но наверняка заглядывается на второе место Запада, куда недавно на фоне сверхудачной победной серии вышел ЦСКА.

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⚽️ 21:00: «Минера» — «Реал» Мадрид, Кубок Испании, 1/16 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» не испытает проблем в Кубке?

«Минера» в этом розыгрыше Кубка уже выбила одну команду из Ла Лиги – речь об «Алвесе». Их прошли в прошлом раунде в серии пенальти. Хотя «Минера» представляет аж четвёртый дивизион, так что разрыв солидный. С «Реалом» очевидно будет ещё труднее. Да, в этом сезоне команду Анчелотти качает, но едва ли они испытают проблемы с таким соперником, даже если выставят абсолютно второй состав. Тем более «Реал» очень давно не вылетал на таких ранних стадиях турнира.

⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Милан», Суперкубок Италии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК Интер М Милан Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выиграет ли Индзаги шестой Суперкубок?

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги как тренер уже взял пять Суперкубков. Два с «Лацио» и три — с «Интером». И, похоже, всё идёт к тому, что тенденция продолжится. Ведь главную победу команда уже одержала в полуфинале, переиграв «Аталанту». С «Миланом», который только-только сменил тренера и чудом пролетел «Ювентус», едва ли возникнут проблемы. Уж слишком сырой пока выглядит команда Сержиу Консейсау. Неудивительно, после трудов Фонсеки у нового тренера очень много работы.