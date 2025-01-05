Топ-матчи понедельника: финал МЧМ по хоккею, «Интер» — «Милан» в Суперкубке Италии и НБА

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Посмотреть все события 6 января в Матч-центре
- 🏒 1:30: «Каролина Харрикейнз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 3:30: Финляндия U20 — США U20, молодёжный чемпионат мира — 2025, финал
- 🎾 5:00*: Оливия Гадеки (Австралия, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 3), Аделаида, первый круг
- 🏒 14:10: «Динамо» Минск — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 17:00: «Ак Барс» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 17:00: «Северсталь» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 21:00: «Минера» — «Реал» Мадрид, Кубок Испании, 1/16 финала
- ⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Милан», Суперкубок Италии, финал
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Время в материале указано по Москве.
🏒 1:30: «Каролина Харрикейнз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: забьют ли Свечников или Малкин?
После ужасного старта сезона «Питтсбург» начал побеждать, но стабильности команде всё ещё не хватает: возрастной состав чередует победы и поражения, цепляясь за восьмёрку. «Каролина» заходит в новый год не в лучшем состоянии: из последних шести матчей команда проиграла четыре, ворота «Миннесоты» поразить не удалось. Для обеих команд встреча с конкурентом по дивизиону является особо важной.
🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: укрепит ли Мичков позиции в гонке за титулом новичка года?
Поражений у «Филадельфии» после неудачной серии стало больше, чем побед — и пусть «лётчики» не собираются заходить в плей-офф любой ценой, плохую игру там тоже терпеть не намерены. Джон Торторелла не чурается жёстких мер и всегда готов наказать тех, кто не выкладывается достаточно сильно: Матвей Мичков чуть не отправился в запас на фоне неудачной серии. Как «лётчики» покажут себя на фоне лидера дивизиона?
🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Леброн продолжит серию великолепных выступлений?
Леброну Джеймсу стукнуло 40 лет, а он выступает как в свои лучшие годы. Конечно, той обороны, которая была раньше, уже давно нет, но Король компенсирует это своими навыками в нападении. В двух последних матчах набрал 38 и 30 очков соответственно. «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает борьбу за выход в плей-офф, находясь на данный момент на пятой строчке. «Хьюстон Рокетс» повыше – на второй, и выглядит получше. Кому достанется победа?
🏒 3:30: Финляндия U20 — США U20, молодёжный чемпионат мира — 2025, финал
Интрига: повторят ли американцы прошлогодний успех?
Финнов в этом году в финале не ждали: Суоми-2025 по звёздности уступала не только американским командам, но и своим лучшим образцам. Однако финны в полуфинале выбили шведов, которые в плей-офф привычно сыграли бледно. Американцы же и перед турниром казались фаворитами, и сейчас их шансы оцениваются выше. Смогут ли «звёздно-полосатые» взять второй титул МЧМ подряд?
🎾 5:00*: Оливия Гадеки (Австралия, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 3), Аделаида, первый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: сумеет ли Касаткина выступить лучше, чем в Брисбене?
Первая ракетка России Дарья Касаткина начинает турнир в Аделаиде после не очень успешного выступления в Брисбене, где она неожиданно уступила в третьем круге юной соотечественнице Полине Кудерметовой. Теперь Дарье в Аделаиде будет противостоять 22-летняя местная теннисистка Оливия Гадеки. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущей победительнице во втором круге будет противостоять кто-то из пары Ван Синьюй — Эмерсон Джонс.
🏒 14:10: «Динамо» Минск — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: начнёт ли нижегородская команда выходить из кризиса?
«Хорошая команда и хорошие игроки не могут так долго быть в хоккейной депрессии. Те, кто находится на льду, должны показывать огонь и страсть, которых ждут болельщики», — сказал Игорь Ларионов после очередного домашнего поражения, где его команда не только не забила, но и даже не создавала моментов. Фирменный стиль «Торпедо» давно пропал, но теперь нет и результата: перспектива непопадания в плей-офф выглядит вполне реальной. Получится ли взять реванш за поражение от «Динамо» уже на выезде?
🏒 17:00: «Ак Барс» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как закончится классическое противостояние Востока?
«Авангард» полностью пересобрал состав и в последних матчах раззабивался, пусть от команды Ги Буше страдали в основном скромные соперники. «Ак Барс» своих новичков в состав ещё не ввёл, хотя Эрик О’Делл должен в ближайшее время дебютировать и занять провисающую позицию третьего центра.
🏒 17:00: «Северсталь» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сколько голов забьют две атакующие команды?
Андрей Козырев и Алексей Жамнов входят в число самых атакующих тренеров лиги, и их командам удаётся поддерживать эту репутацию. «Северсталь» начала год с очень болезненной оплеухи от «Динамо» и семи пропущенных шайб на домашнем льду. «Спартак» в 2024-м ещё не играл, но наверняка заглядывается на второе место Запада, куда недавно на фоне сверхудачной победной серии вышел ЦСКА.
⚽️ 21:00: «Минера» — «Реал» Мадрид, Кубок Испании, 1/16 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Реал» не испытает проблем в Кубке?
«Минера» в этом розыгрыше Кубка уже выбила одну команду из Ла Лиги – речь об «Алвесе». Их прошли в прошлом раунде в серии пенальти. Хотя «Минера» представляет аж четвёртый дивизион, так что разрыв солидный. С «Реалом» очевидно будет ещё труднее. Да, в этом сезоне команду Анчелотти качает, но едва ли они испытают проблемы с таким соперником, даже если выставят абсолютно второй состав. Тем более «Реал» очень давно не вылетал на таких ранних стадиях турнира.
⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Милан», Суперкубок Италии, финал
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: выиграет ли Индзаги шестой Суперкубок?
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги как тренер уже взял пять Суперкубков. Два с «Лацио» и три — с «Интером». И, похоже, всё идёт к тому, что тенденция продолжится. Ведь главную победу команда уже одержала в полуфинале, переиграв «Аталанту». С «Миланом», который только-только сменил тренера и чудом пролетел «Ювентус», едва ли возникнут проблемы. Уж слишком сырой пока выглядит команда Сержиу Консейсау. Неудивительно, после трудов Фонсеки у нового тренера очень много работы.