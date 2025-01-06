«Не знаю, почему не пошло в «Авангарде». Всё равно благодарен Омску». Интервью с Заседой

Одним из самых неожиданных обменов накануне дедлайна стал переход Матвея Заседы из «Авангарда» в «Витязь». Менее чем за два месяца до этого 25-летний нападающий пополнил состав омского клуба и начал свой путь там с трёх очков в четырёх матчах, однако затем не сумел продолжить в том же духе и вскоре оказался в ВХЛ, после чего был обменян в подмосковную команду.

В небольшом интервью корреспонденту «Чемпионата», состоявшемся после встречи «витязей» со СКА в Санкт-Петербурге, Матвей рассказал о периоде в Омске и адаптации в «Витязе», а также выразил благодарность обоим клубам.

«Масштаб «СКА Арены» подстёгивал игроков «Витязя»

— «Витязь» хорошо начал матч, забил два быстрых гола, но затем упустил преимущество. Что произошло?

— Все прекрасно знают, что СКА — одна из лучших команд лиги. Свою роль сыграла реализация большинства. Нам нужно было меньше удаляться и действовать по заданию. Если бы делали так, всё было бы в порядке.

— У «Витязя» не самый удачный отрезок в сезоне. В чём видите причины этих неудач?

— Каких-то глобальных причин нет. Нужно играть в свою игру. У нас есть моменты, нужно просто их реализовывать. По игре и самоотдаче претензий ни к кому нет. Нужно просто меньше удаляться, правильно выполнять тренерскую установку. Тогда будет меньше ошибок, следовательно, и меньше пропущенных шайб.

— Павел Десятков перед встречей сказал, что на игроков «Витязя» «СКА Арена» давить не будет, потому что все привыкли к большим аренам. Так ли это оказалось на самом деле?

— Такой масштаб нас, наоборот, подстёгивал, придавал большой эмоциональный толчок. Сегодня на игру пришли 23 тысячи зрителей, я впервые играл при такой большой публике. До этого максимум был только в Омске и в прошлых сезонах в Петербурге. Это очень большая эмоциональная подпитка. У нас много и молодых парней, но у них уже есть много опыта и большие амбиции. Поэтому я не думаю, что на кого-то это давило.

А вот что сказал Десятков после матча: «Вообще никакой неожиданности!» Тренер «Витязя» — о 2:0 на старте матча со СКА

«Ощущений, что могу покинуть «Авангард», не было»

— Насколько уже успели адаптироваться в «Витязе»?

— Адаптация проходит очень быстро. Команда, тренерский штаб, персонал – все очень помогают. Каждый день работаю, чтобы прийти в оптимальную форму и показывать лучший хоккей. Стараюсь оправдать эти надежды, каждый матч, каждую тренировку отрабатывать от и до, выполнять тренерскую установку.

— Надежды были и в «Авангарде», и начали вы там неплохо. Что дальше пошло не так?

— Не знаю. Со мной не разговаривали после отправки в ВХЛ, прекрасно понимаю это. Но по игре – не знаю, мне нечего сказать. Всё равно благодарен «Авангарду» и тому, что мне дали в Омске. Этот путь пусть и был коротким, но для меня он получился очень приятным. Никакого негатива, только положительные эмоции от времени в «Авангарде».

— Насколько неожиданно было покинуть команду спустя полтора месяца после перехода?

— Конечно, это очень непросто, когда только приходишь в новый коллектив, а затем происходит такое. Не думаю, что хоть какому-нибудь игроку хочется менять клуб через полтора месяца. А я-то до ноября вообще не играл нигде. Перестраиваться тяжело. Но коллектив в «Витязе» принял очень хорошо, весь штаб помогает адаптироваться к команде. Все бытовые проблемы благодаря этому уходят на второй план, получается жить командой и хоккеем. Это здорово. Происходит именно то, чего я и хотел.

Матвей Заседа в «Авангарде» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

— После смены руководства в «Авангарде» было ощущение, что тоже можете покинуть клуб?

— Лично мы не общались, внутренних ощущений не было. Просто выполнял свою работу, и всё.

«Хочу оправдать поддержку в «Витязе». Рад, что меня здесь ждали»

— Как узнали о переходе?

— Переодевался на встречу ВХЛ, но за полтора часа меня сняли с матча. Позвонили из руководства «Витязя», затем позвонил мой друг и агент Шуми Бабаев. Сказал: «Доказывай, в «Витязе» в тебя верят». С удовольствием принял этот вызов. Я уже был знаком с Павлом Николаевичем Десятковым, очень хотел лично с ним поработать. Рад этой возможности. Рад, что меня здесь ждали. Здесь от меня требуют максимальных результатов, и я сам хочу их достигать.

— Когда опускались в ВХЛ, не переживали, что вернуться обратно в КХЛ будет трудно?

— Переходить в новый коллектив всегда тяжело, плюс там немного разные системы. Но мы профессионалы, должны всегда делать свою работу на максимум. Всегда старался доказывать всё делом. А принимать решения и оценивать – уже не моя работа. Я же должен доказывать, что достоин играть. В «Витязе» меня полностью поддерживают, и я хочу оправдать эту поддержку своими игрой и самоотдачей. Не хочется это терять.

— «Витязь» ещё не лишился теоретических шансов на плей-офф. Что необходимо сделать команде, чтобы приблизиться к восьмёрке?

— Самое простое — полностью отдаваться игре и стараться побеждать в каждом матче. У нас много молодых амбициозных ребят, которые уже многое умеют. Много опытных игроков, которые нас поддерживают и учат. Павел Николаевич старается, объясняет каждый момент, чтобы к игре мы подходили полностью готовыми. Думаю, у «Витязя» всё будет отлично, если мы будем выполнять тренерскую установку.