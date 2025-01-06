«Хоккей США – сделай или умри!» Американцы разбили финнов и защитили титул МЧМ

Американцы – чемпионы мира среди молодёжи – 2025! Снова, как и год назад. Американцы ехали на турнир в статусе главного фаворита – ни у кого не было настолько глубокого и сбалансированного состава – великолепный вратарь, надёжная оборона, россыпь талантов в атаке.

Американцы катком проезжались по всем соперникам на турнире, за исключением одной игры предварительного раунда – с Финляндией. Сборная Суоми тогда смогла отыграться с 1:2 и дожала США в овертайме, так что у американцев в финале была ещё и дополнительная мотивация – доказать, что тот матч был не более чем досадной оплошностью.

Финны, которые два предыдущих МЧМ оставались без медалей, да и сюда привезли не самый впечатляющий на бумаге состав, на деле показали себя крепким орешком. Проиграв Канаде на старте, дальше они уже шли без поражений, в полуфинале в очередной раз разбив мечты Швеции о золоте.

Канадские трибуны болели преимущественно за финнов, и те вышли максимально заряженными. В первом периоде они владели инициативой и заставляли Трея Огастина крутиться в воротах, как белка в колесе. На восьмой минуте они реализовали первое же удаление в матче – Ессе Киискинен оказался совершенно один перед воротами и нанёс неотразимый бросок под ловушку.

Американцы всё же улучили момент, чтобы сравнять счёт после ошибки соперника в своей зоне. Райан Леонард нанёс несложный бросок, который финский вратарь отразил, но не смог зафиксировать, а дальше на добивание подоспел Джеймс Хэгенс.

Характер игры от этого не изменился, финны продолжали давить и уже через 59 секунд вновь вышли вперёд благодаря броску Туомаса Уронена. А на старте второго периода опять прижали американцев в зоне атаки, вымотали их, и Эмиль Пиениниеми сделал счёт 3:1.

Было похоже на то, что золото уплывёт из рук американцев, но ближе к концу периода они включились на полную мощность и уже не останавливались. С их вторым голом им немного повезло – Брендон Свободна на скорости сделал круг по зоне, бросил издалека, и шайба непредсказуемым образом срикошетила в ворота. Дальше вновь сработало ведущее звено – Райан Леонард (который в итоге был признан MVP турнира) выдал передачу на Коула Хатсона, и счёт стал равным. Любопытно, что Хатсон за счёт этого гола стал первым защитником в истории турнира, который стал его лучшим бомбардиром (с 11 очками).

Камбэк ещё больше придал американцам сил, в третьем периоде они уже доминировали, и только усилиями Петтери Римпинена матч ушёл в овертайм. Там финский вратарь ещё несколько раз спасал свою команду, но США уже было не остановить.

Лучший вратарь турнира отразил в финале 36 из 40 бросков, но пропустил на 69-й минуте. Неожиданным героем для США стал нападающий Тедди Стига. Он начинал МЧМ в запасе, не забил ни одного гола за весь турнир, а в дополнительное время оказался в нужный момент в нужном месте – за спинами финских защитников – и реализовал выход один на один.

ВИДЕО.

Удивительно, но прежде американцы ни разу не выигрывали два МЧМ подряд, так что нынешнее золото стало для них историческим. Из победной раздевалки США после финала неслась их традиционная чемпионская песня: «О, мама, не плачь, хоккей США – это сделай или умри!». Они снова сильнее всех!