Вы когда-нибудь забьёте? Топ-7 форвардов КХЛ с нулём голов в этом сезоне

В заключительный день первой игровой недели КХЛ в 2025 году в Магнитогорске местный «Металлург» нанёс поражение «Амуру» (3:2). В составе гостей заброшенной шайбой отметился нападающий Дмитрий Шевченко, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне КХЛ. Таким образом, российский форвард прервал 20-матчевую безголевую серию со старта регулярки и покинул список игроков, ещё не познавших вкус заброшенной шайбы в текущем сезоне.

«Чемпионат» собрал обновлённый топ-7 форвардов с нулём голов в текущем регулярном чемпионате. В список попали только хоккеисты, сыгравшие минимум 15 матчей в сезоне КХЛ-2024/2025. Сортировка в материале произведена в порядке уменьшения количества проведённых встреч.

н. Динмухамед Кайыржан («Барыс»), 24 матча, 0 очков, показатель полезности «-10»

21-летний казахстанский нападающий открывает наш список, так как находится на первом месте в КХЛ среди форвардов по количеству матчей, которые он уже отыграл без заброшенной шайбы. Ни один другой нападающий в лиге в этом сезоне не обладает столь продолжительной безголевой серией. Молодой казахстанец олицетворяет собой всё то, что сейчас происходит в «Барысе». Кайыржан на стабильной основе попадает в состав команды только благодаря своему гражданству, как и ещё несколько хоккеистов. Отсюда и такие результаты, как 15 поражений в последних 16 встречах.

н. Пётр Хохряков («Салават Юлаев»), 21 матч, 0 очков, показатель полезности «-5»

34-летний нападающий вернулся в «Салават Юлаев» в межсезонье, подписав однолетний контракт. По всей видимости, это соглашение может стать последним в профессиональной карьере Хохрякова. Сезон у Петра откровенно не получается. Он и раньше не отличался повышенной результативностью, но свои пять-семь голов за чемпионат находил стабильно. Сейчас же опытный форвард является игроком ротации в уфимском клубе, получая меньше 10 минут за матч и не выделяясь ничем полезным по обе стороны площадки.

н. Павел Дедунов (СКА), 21 матч, 0 очков, показатель полезности «-5»

Кажется, что лучшие годы этого 34-летнего форварда уже безнадёжно остались в прошлом. В нынешнем сезоне Павел Дедунов принял участие в 21 матче, но его игровое время оставляет желать много лучшего. Если в начале сезона тренерский штаб армейской команды ещё находил Дедунову место в составе, то за последние два месяца он провёл всего три встречи, не сыграв в общей сложности и 10 минут. В последний раз Павел появлялся на льду ещё 17 декабря 2024 года, получив две минуты айс-тайма в матче с «Локомотивом». Вряд ли кто удивится, если в следующий раз обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» сыграет за СКА только где-нибудь в феврале.

Павел Дедунов Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

н. Андрей Белевич («Торпедо»), 18 матчей, 4 (0+4) очка, показатель полезности «-6»

27-летний форвард на протяжении всей своей карьеры в КХЛ выступает исключительно за «Торпедо». Прошлый сезон для белорусского нападающего сложился как нельзя лучше – в 68 матчах регулярки он забросил 11 шайб, впервые покорив отметку в 10 голов за сезон. Белевич был основным игроком в колоде Игоря Ларионова, не пропустив ни одного матча за весь чемпионат КХЛ с учётом плей-офф. В этом же сезоне всё пошло наперекосяк на самом старте, когда игрок получил тяжёлую травму и выбыл из строя на полтора месяца. После возвращения в строй Белевич никак не может обрести прежнее чувство гола и до сих пор не может забросить первую шайбу в чемпионате.

н. Сергей Андронов (СКА), 16 матчей, 1 (0+1) очко, показатель полезности «+4»

В свою очередь, для другого опытного форварда СКА Сергея Андронова сезон развивается иным образом. Если Дедунов много играл в начале чемпионата, то Андронову старт регулярки смазала тяжёлая травма. 35-летний нападающий пропустил два месяца, после чего вернулся на лёд и играет более-менее стабильно. Под занавес прошлого года Сергей даже отметился заброшенной шайбой, но надо же такому случиться – произошёл курьёзный эпизод. Гол Андронова не был засчитан, так как судьи не сразу заметили, что перед этим отличился Бардаков. В итоге олимпийский чемпион 2018 года всё ещё находится в ожидании своего первого гола в СКА.

н. Владислав Кодола («Барыс»/«Нефтехимик»/«Торпедо»), 16 матчей, 0 очков, показатель полезности «-8»

28-летний белорусский нападающий Владислав Кодола ещё несколько лет назад переходил в московское «Динамо», претендуя на игру в топ-6 в столичном клубе. Но после неудачи в стане бело-голубых что-то во Владиславе сильно сломалось. В прошлом сезоне последовал провал в минском «Динамо», а нынешняя регулярка и вовсе складывается для хоккеиста курьёзным образом.

Кодола успел отметиться сыгранными матчами за три клуба КХЛ – текущий сезон он начинал в «Барысе», продолжал в «Нефтехимике», а завершает в «Торпедо». Пока без голов, но кто знает, может быть, Владислава вдохновит путь новичка «Трактора» Матвея Гуськова, который забросил свою первую шайбу в сезоне-2024/2025 как раз после второй смены клуба в ходе чемпионата.

н. Дамир Жафяров («Барыс»), 16 матчей, 1 (0+1) очко, показатель полезности «-6»

30-летний российский нападающий пополнил состав «Барыса» в межсезонье, надеясь под руководством хорошо знакомого ему Дэвида Немировски перезапустить свою карьеру и вернуться на тот уровень, который он демонстрировал во время совместного сотрудничества в «Торпедо». Но буквально через несколько недель после старта сезона Немировски был уволен, астанинский клуб кардинальным образом поменял вектор развития, а сезон Жафярова постепенно превратился в настоящий кошмар. Россиянин уже успел получить несколько травм, вследствие которых был вынужден пропустить бо́льшую часть регулярного чемпионата. Как итог, в нынешнем сезоне Дамир сыграл всего 16 матчей, так пока и не сумев забросить дебютную шайбу за «Барыс».