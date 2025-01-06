«За день надо выпить 12 литров». Индийская медицина поможет суперзвезде вернуться в НХЛ

До дедлайна переходов в НХЛ ещё немало времени, но уже сейчас можно предположить, что очень весёлым он не будет. Шансы на плей-офф в основном теряют команды, которые и так находятся в стадии перестройки, а самые громкие свободные агенты этого лета (Рантанен, Таварес, Марнер) играют в командах, которые будут покупателями, а не продавцами. Однако скоро в лигу может вернуться человек, о котором вы могли в последнее время и подзабыть.

Джонатан Тэйвз не играл в НХЛ с 13 апреля 2023 года, однако карьеру член «Тройного золотого клуба» и обладатель «Селке» официально не завершал. Возможно, он её в этом году и не завершит: недавно американские журналисты выдали мощный инсайд о том, что Джонатаном уже интересуются топовые клубы лиги. Среди них — «Торонто», «Колорадо» и родной для Тэйвза «Виннипег»: всем этим командам один из лучших оборонительных форвардов лиги 2010-х интересен в роли третьего центра.

Тэйвз покинул лигу не из-за переломов или хронических сотрясений: его болезнь нельзя было вылечить простыми таблетками и процедурами. Джонатан страдал от синдрома хронического иммунного ответа — довольно малоизученного заболевания, где малейший раздражитель может вызывать неадекватную реакцию со стороны организма. Эта реакция может сопровождаться как падением температуры до 36 градусов, так и скачками до 38, апатией, вялостью, тяжестью в мышцах — в общем, организм словно сходит с ума.

Укороченный сезон-2021 Джонатан полностью пропустил как раз из-за комплекса этих проблем. «Моё тело стало разваливаться. Моя иммунная система реагировала на всё, что происходило: на любой стресс, на всё, что я делал в течение дня. Всегда была реакция», — описывал это состояние игрок. Возможно, это было одним из осложнений ковида: Тэйвз говорит, что переболел им ещё в феврале 2020-го, до официального объявления пандемии. Поэтому Джонатану пришлось искать нестандартные средства.

Джонатан Тэйвз Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

В ноябре на его странице в соцсети появился пост: «Недавно я провел пять недель в Индии, проходя курс аюрведической детоксикации под названием «панчакарма». Панчакарма – это лечебный метод, предназначенный для восстановления вашего здоровья путём очищения и выведения токсинов, накопленных глубоко в организме». На тот момент всё это прозвучало как чудачества человека, который цеплялся за последнюю соломинку. Однако на фоне новостей о потенциальном возвращении в лигу Тэйвз дал огромное интервью GQ, где рассказал про свои индийские приключения.

По словам Тэйвза, проблемы с иммунитетом у него были и в подростковом возрасте. Во время плей-офф-2009 Джонатан даже не мог спать по ночам, после чего стал серьёзно заниматься своим здоровьем, однако ковид подкосил эти усилия. «Летом 2023-го я занимался с аюрведистом. После окончания курса этот парень посоветовал мне изменить рацион. Он прописал мне кое-какие продукты, некоторые из которых я никогда раньше не пробовал, и я начал принимать травяные настойки для улучшения пищеварения. Потом он предложил поехать в Индию, в штат Керала, где и родилась аюрведа. Когда он впервые про это сказал, я просто захохотал и сказал, что мне это не нужно.

Тогда я не смог подписать контракт в НХЛ и решил, что полностью пропущу сезон-2023/2024. Я знал, что моему телу нужно ещё какое-то время, чтобы полностью восстановиться. Однако совершенно случайно в разговорах с друзьями начинала всплывать эта тема: аюрведа то, панчакарма сё… Я задумался: а почему бы мне не попробовать? Впервые я поехал туда прошлой осенью, но последние пять недель были невероятно сложными — настоящие американские горки».

Первые две недели считались подготовительными. Распорядок этой стадии Джонатан описывает так: «Вас будят в 4:30 утра, а первое занятие йогой — уже в пять. Я постоянно их пропускал, потому что у меня просто не было сил. В шесть часов была утренняя пуджа — молитвенная церемония, которую они совершали каждое утро, и я её тоже пропускал. В семь часов ставили клизму, причём у каждого пациента была своя травяная смесь. Через час у вас завтрак, ещё через час — грязевая ванна. Ты с головы до ног покрываешься глиной и другими минералами, которые выводят токсины через кожу.

В 10 два мужчины делали массаж — и это было настоящее мучение. Бывали дни, когда они работали крайне усердно, одновременно массируя одни и те же участки, пытаясь привести в действие всю вашу лимфатическую систему. Мне даже казалось, что они пытались выместить свою злость на мне. Бывало, что ты после этого отдыхаешь на веранде, но слышишь крики из массажного кабинета. Однако через неделю вы будете чувствовать себя прекрасно, каждая клеточка вашего тела будет расслаблена, этот массаж выводит из организма много лишней жидкости».

Джонатан Тэйвз в Индии Фото: Из личного архива Джонатана Тэйвза

Остаток дня тоже проходил в медитациях и молитвах, однако сам хоккеист признаётся, что несколько часов в день проводил в туалете. «Я мог просидеть там с часа до четырёх или с двух до пяти, потому что они давали лекарство с сильным слабительным эффектом». За эти две недели он скинул 20 фунтов (9 кг). Дальше было не легче: пять дней подряд Тэйвза пичкали местным маслом гхи с лечебными травами, удваивая дозу: оно тоже должно было выводить токсины из организма.

«На третий день я ощущал себя дерьмово и уже хотел закончить всё это — но они специально хотят, чтобы ты почувствовал себя плохо на этом этапе, это знак. После пяти дней питания одним маслом вы два дня нормально едите, но эта еда тоже заставляет ощущать себя дерьмово. Восьмой день — это буквально день рвоты. За сутки ты должен выпить 12 литров разной жидкости: по четыре литра молока, солёной воды и какого-то травяного отвара. После каждого третьего-четвёртого стакана тебя рвёт, но всё это помогает выводить токсины из организма».

После этого Тэйвз три дня был выжат, но потом, по собственному признанию, почувствовал себя лучше — хотя большинство других практик, которые применяли доктора, ему особенно не помогли. От плазмотерапии по этическим причинам игрок вообще отказался. «Я вижу мудрость в аюрведе — и это касается не пищи, не лекарств, которые вы принимаете. Это касается состояния вашего разума, эмоций, энергии. Готовы ли вы принимать то, что происходит в вашей жизни — или вы настроены как жертва и боретесь со всем?» — говорит Тэйвз, который применяет аюрведические практики и сейчас.

Что ж, довольно скоро мы узнаем, помогла ли игроку древняя индийская мудрость: тренировки он уже возобновил и готов вернуться в НХЛ. «Многие скажут вам, что желание быть в раздевалке с ребятами и выходить на лёд никогда не пропадёт. Я хочу выложиться по полной, вернуться в игру и посмотреть, к чему это приведёт. В жизни нет никаких гарантий, но я постараюсь сделать всё, что в моих силах», — говорит хоккеист.