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Расписание спортивных матчей 7 января 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Арсенал» — «Ньюкасл» в футболе, хоккей и Шнайдер в теннисе
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 7 января 2025 года
Аудио-версия:
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Яркое 7 января: ожидание очередного гола Овечкина, минское «Динамо» против ЦСКА в КХЛ, а также «Мемфис» — «Даллас» в НБА! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждём очередной гол Овечкина?

Отставание Александра в гонке лучших снайперов в истории НХЛ от Уэйна Гретцки тает на глазах и составляет уже всего 22 шайбы. Капитан «Вашингтона» забрасывал в четырёх из пяти матчей после травмы, и нет каких-то видимых причин, почему он не сможет сделать этого в игре с худшей командой Восточной конференции. Поэтому готовимся снова переворачивать счётчик голов Овечкина.

Что говорят в Америке об Овечкине?
«Абсурд. Это уморительно!» Реакция Америки на 872-й гол Овечкина в НХЛ
«Абсурд. Это уморительно!» Реакция Америки на 872-й гол Овечкина в НХЛ

🏀 4:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «бродяги» продолжат падение без Дончича?

Травма Луки Дончича подкосила планы «Даллас Маверикс». Если раньше клуб из Техаса спокойно обыгрывал не самые сильные команды, то без главной звезды уступил «Портленду» и «Сакраменто». Всего серия поражений достигла четырёх матчей. «Мемфис Гриззлиз» в последнее время тоже не радует результатами, но клуб будет выступать при поддержке домашних трибун, что можно считать преимуществом. «Бродяги» прервут серию поражений?

В матчах «Мемфиса» нервы на пределе!
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Видео
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🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмут ли «пантеры» реванш за поражение в ноябре?

«Колорадо», чья победная серия из шести матчей внезапно прервалась в игре с «Монреалем», полтора месяца назад взял верх над «Флоридой» в первой очной встрече этой регулярки. Тогда свои первые очки после возвращения в строй набрал Валерий Ничушкин, пропустивший последние два матча из-за травмы. «Пантерз» наверняка захотят взять реванш за поражение на своей площадке – но получится ли?

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🎾 6:30*: Катержина Синякова (Чехия, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 6), Аделаида, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Катержина Синякова
46
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: доберётся ли Шнайдер до второй чешской соперницы подряд?

Россиянка Диана Шнайдер неудачно стартовала в сезоне, уступив в первом же матче в Брисбене. Теперь 20-летняя теннисистка начинает «пятисотник» в Аделаиде матчем с чешкой Катержиной Синяковой, которая на восемь лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущей победительнице во втором круге будет противостоять ещё одна представительница Чехии Маркета Вондроушова.

Диана отлично подготовилась к сезону и пытается набрать игровой практики:
«МиДи» нам с Миррой понравилось». Тёплый разговор с медалисткой Олимпиады Дианой Шнайдер
Эксклюзив
«МиДи» нам с Миррой понравилось». Тёплый разговор с медалисткой Олимпиады Дианой Шнайдер

🏒 14:00: «Трактор» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли какая-либо из команд провести второй сухой матч подряд?

И челябинцы, и тольяттинцы свой предыдущий матч закончили без пропущенных шайб – Зак Фукале сумел «засушить» «Автомобилист», а Александр Трушков оформил шат-аут в игре с «Барысом». Продлить эту приятную серию не сможет как минимум одна команда – разве что соперники не доведут очную встречу до серии буллитов. Воплотится ли в жизнь такой сценарий в Челябинске?

Игра Фукале вдохновляет одноклубников:
Форвард «Трактора» Кадейкин: игра Фукале стала залогом успеха, он отбил буллит

🏒 17:00: «Локомотив» — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Витязь» сравнять счёт в серии этого сезона?

Команды в этой регулярке встречались уже трижды, и если первая игра осталась за подопечными Павла Десяткова, то в следующих двух матчах побеждали финалисты прошлогоднего Кубка Гагарина. «Витязь» сейчас идёт на серии из четырёх поражений, которая началась как раз после встречи с «Локомотивом», а вот железнодорожники забирали два очка в четырёх из последних пяти матчей. Победят и на этот раз?

Интервью с новичком «Витязя»:
«Не знаю, почему не пошло в «Авангарде». Всё равно благодарен Омску». Интервью с Заседой
Эксклюзив
«Не знаю, почему не пошло в «Авангарде». Всё равно благодарен Омску». Интервью с Заседой

🏒 17:10: «Динамо» Минск — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Динамо» начать новую победную серию?

«Зубры» недавно были одной из самых «горячих» команд КХЛ, одержав пять побед подряд и семь в последних восьми матчах. Но 6 января белорусы неожиданно уступили нижегородскому «Торпедо» на своей площадке, и эта серия прервалась. Смогут ли подопечные Дмитрия Квартальнова вернуться на победный путь или ЦСКА, проигравший дважды подряд, возьмёт верх?

Главный тренер «Динамо» выразил обеспокоенность после сегодняшнего матча:
Квартальнов: беспокоит, что игроки «Динамо» будто смирились с происходящим на льду

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед», Кубок лиги, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
07 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» упустит трофей?

Команда Микеля Артеты в этом сезоне точно не образец стабильности. Хотя недавно казалось, что «Арсенал» вылечивается. Но победная серия из четырёх матчей была прервана «Брайтоном». У «Ньюкасла», наоборот, классный период – они выиграли шесть последних встреч. Причём весьма убедительно. Так что в игре с «Арсеналом» на такой серьёзной стадии они точно будут максимально собраны. Ведь титул уже совсем близко. «Арсенал», кстати, не завоёвывал Кубок лиги с 1993 года. И всё может прийти к тому, что тенденция не прервётся.

Новый талант «Арсенала»:
У «Арсенала» зажёг 17-летний воспитанник. А где-то в Ливерпуле обрадовались результату
У «Арсенала» зажёг 17-летний воспитанник. А где-то в Ливерпуле обрадовались результату
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