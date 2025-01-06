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Результаты матчей КХЛ за 6 января 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 7 января

Яркая драка игрока «Сибири», телефон на льду в Казани. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 6 января 2025 года
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«Торпедо» взяло реванш у минского «Динамо», «Северсталь» обыграла «Спартак».

6 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 14:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Атанасов, Войнов) – 10:47 (5x4)     0:2 Свечников (Войнов) – 31:45 (5x5)     1:2 Шипачёв (Гросс, Лайл) – 34:35 (5x4)     2:2 Бориков (Мелош) – 37:54 (5x5)     2:3 Летунов (Свечников, Силаев) – 42:55 (5x5)     2:4 Ларионов (Линч, Томпсон) – 59:12 (en)    

Дублем в составе победителей отметился Максим Летунов. Ещё по шайбе забросили Евгений Свечников и Игорь Ларионов. У минчан голы забили Вадим Шипачёв и Егор Бориков.

Двумя результативными передачами в этой встрече отметился защитник автозаводцев Вячеслав Войнов.

«Торпедо» прервало серию из двух неудач, набрало 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Зубры», в свою очередь, не смогли продлить победную серию из четырёх матчей, остались с 51 очком и идут шестыми на Западе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
1:0 Аймурзин (Пилипенко, Буренов) – 03:34 (5x4)     2:0 Подшивалов (Думбадзе, Давыдов) – 05:31 (5x5)     3:0 Грудинин (Чебыкин, Муханов) – 14:35 (5x5)     3:1 Порядин – 22:22     4:1 Котляревский (Буренов, Пилипенко) – 27:53 (5x4)     4:2 Голдобин (Беляев) – 38:50 (5x5)     4:3 Локтионов (Вишневский, Орлов) – 57:23 (6x5)     5:3 Пилипенко (Котляревский, Грудинин) – 59:56 (en)    

Шайбами в составе победителей отметились Данил Аймурзин, Иван Подшивалов, Владимир Грудинин, Михаил Котляревский и Кирилл Пилипенко. У гостей голы забили Павел Порядин, Николай Голдобин и Андрей Локтионов.
Череповчане набрали 52 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идёт на третьей строчке Запада, оставшись с 55 очками.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Окулов, Спунер) – 05:04 (5x5)     1:1 Галимов – 17:17     1:2 Якупов (Коледов, Прохоркин) – 44:01 (5x5)     1:3 Шарипзянов – 59:51 (en)    

В составе победителей шайбами отметились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. У хозяев единственный гол на счету Артёма Галимова.

В концовке первой двадцатиминутки нападающий хозяев Никита Дыняк и канадский форвард гостей Майкл Маклауд устроили эффектную драку после столкновения в зоне омичей. Кроме того, до этого момента перчатки скидывали Рид Буше и Кирилл Семёнов. Курьёзным моментом, который уже облетел все соцсети, стал выпавший на лёд телефон Никиты Дыняка.

Сибиряки одержали вторую победу подряд, набрали 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» остался с 52 очками и идёт на третьей строчке Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Рассказов (Мёрфи, Лайпсик) – 22:32 (5x4)     1:1 Селезнёв (Хоружев) – 22:47 (5x5)     2:1 Леонтьев (Шафигуллин) – 30:30 (5x5)    

В составе победителей шайбами отметились Григорий Селезнёв и Владислав Леонтьев. У гостей единственный гол на счету Кирилла Рассказова.

Концовка встречи получилась по-настоящему «горячей». Несколько игроков «Сибири» подъехали к скамейке хозяев для выяснения отношений, в результате чего вспыхнула массовая потасовка, в конце которой состоялась эффектная драка между канадским защитником сибиряков Тревором Мёрфи и форвардом «Нефтехимика» Булатом Шафигуллиным.

Команда из Татарстана прервала шестиматчевую серию поражений, набрала 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», в свою очередь, не смогла продлить пятиматчевую победную серию, осталась с 39 очками и идёт восьмой на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 7 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Амур
Хабаровск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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