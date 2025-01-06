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Яркая драка игрока «Сибири», телефон на льду в Казани. Итоги дня в КХЛ

6 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Дублем в составе победителей отметился Максим Летунов. Ещё по шайбе забросили Евгений Свечников и Игорь Ларионов. У минчан голы забили Вадим Шипачёв и Егор Бориков.

Двумя результативными передачами в этой встрече отметился защитник автозаводцев Вячеслав Войнов.

«Торпедо» прервало серию из двух неудач, набрало 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Зубры», в свою очередь, не смогли продлить победную серию из четырёх матчей, остались с 51 очком и идут шестыми на Западе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе победителей отметились Данил Аймурзин, Иван Подшивалов, Владимир Грудинин, Михаил Котляревский и Кирилл Пилипенко. У гостей голы забили Павел Порядин, Николай Голдобин и Андрей Локтионов.

Череповчане набрали 52 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идёт на третьей строчке Запада, оставшись с 55 очками.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей шайбами отметились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. У хозяев единственный гол на счету Артёма Галимова.

В концовке первой двадцатиминутки нападающий хозяев Никита Дыняк и канадский форвард гостей Майкл Маклауд устроили эффектную драку после столкновения в зоне омичей. Кроме того, до этого момента перчатки скидывали Рид Буше и Кирилл Семёнов. Курьёзным моментом, который уже облетел все соцсети, стал выпавший на лёд телефон Никиты Дыняка.

Сибиряки одержали вторую победу подряд, набрали 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» остался с 52 очками и идёт на третьей строчке Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей шайбами отметились Григорий Селезнёв и Владислав Леонтьев. У гостей единственный гол на счету Кирилла Рассказова.

Концовка встречи получилась по-настоящему «горячей». Несколько игроков «Сибири» подъехали к скамейке хозяев для выяснения отношений, в результате чего вспыхнула массовая потасовка, в конце которой состоялась эффектная драка между канадским защитником сибиряков Тревором Мёрфи и форвардом «Нефтехимика» Булатом Шафигуллиным.

Команда из Татарстана прервала шестиматчевую серию поражений, набрала 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», в свою очередь, не смогла продлить пятиматчевую победную серию, осталась с 39 очками и идёт восьмой на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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