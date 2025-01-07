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Баффало — Вашингтон — 4:3 Б, обзор матча, Овечкин не забил, а столичные проиграли худшей команде Востока, видео

Сенсация в НХЛ! Лидер Востока «Вашингтон» проиграл худшей команде в конференции
Максим Макаров
«Вашингтон» проиграл «Баффало»
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А Овечкин ушёл с площадки без заброшенных шайб.

Матч «Вашингтона» и «Баффало» было тяжело заранее окутать какой-либо интригой – «столичные» идут на первом месте на Востоке, а «Баффало» на последнем. Однако если посмотреть на личные встречи, то там далеко не так всё однозначно: у «клинков» даже есть небольшое преимущество, если брать отрезок в последние пять игр.

У Александра Овечкина после возвращения на лёд всё прекрасно – четыре гола в пяти матчах. Такой эффективности не ожидали даже самые смелые оптимисты.

Но сегодня «Вашингтон» провёл далеко не самый лучший матч: «столичные» уже в первом периоде отдали хозяевам инициативу (пусть и некритично) и выглядели немного подуставшими после сумасшедшего матча с «Рейнджерс». Петерка на пятой минуте открыл счёт, но на помощь «столичным» очень быстро пришёл Том Уилсон: форвард обычно играет при игре в большинстве на пятаке, но здесь принял решение подняться к синей линии и не прогадал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Лидеры «Баффало» Так и Томпсон во второй двадцатиминутке взяли всё в свои руки и соорудили по голу – Алекс уверенно реализовал выход один на один, а Томпсон из левого круга вбрасывания выпустил пулю в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Между ними затесалась очередная шайба Уилсона – в последних трёх матчах у Тома четыре шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Петерка – 04:42     1:1 Уилсон (Чикран, Строум) – 06:10 (pp)     2:1 Так – 21:07     2:2 Уилсон (Протас, Карлсон) – 31:29     3:2 Томпсон (Далин, Петерка) – 32:49 (pp)     3:3 Протас (Карлсон, Дюбуа) – 55:47     4:3 Петерка – 65:00    

Хозяева не являются образцами в плане удерживания победного счёта, и это вновь было продемонстрировано – Протас за четыре минуты до конца сравнял цифры на табло.

В овертайме Овечкин, который не особо был заметен по ходу матча, мог стать и героем, и антигероем. Причём в одной атаке. Александр дважды потерял шайбу в средней зоне и допустил опасные выходы к воротам, но один раз сам обокрал Далина, убежал к воротам, но Луукконен не позволил отличиться капитану «столичных». В серии буллитов хозяева оказались успешнее – победная попытка на счету Петерки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:4 — «Вашингтон» сенсационно уступает «Баффало» на выезде. А Александр Овечкин провёл, наверное, худший матч после возвращения – был почти незаметен и несколько раз допустил опасные потери.

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