Сенсация в НХЛ! Лидер Востока «Вашингтон» проиграл худшей команде в конференции

Матч «Вашингтона» и «Баффало» было тяжело заранее окутать какой-либо интригой – «столичные» идут на первом месте на Востоке, а «Баффало» на последнем. Однако если посмотреть на личные встречи, то там далеко не так всё однозначно: у «клинков» даже есть небольшое преимущество, если брать отрезок в последние пять игр.

У Александра Овечкина после возвращения на лёд всё прекрасно – четыре гола в пяти матчах. Такой эффективности не ожидали даже самые смелые оптимисты.

Но сегодня «Вашингтон» провёл далеко не самый лучший матч: «столичные» уже в первом периоде отдали хозяевам инициативу (пусть и некритично) и выглядели немного подуставшими после сумасшедшего матча с «Рейнджерс». Петерка на пятой минуте открыл счёт, но на помощь «столичным» очень быстро пришёл Том Уилсон: форвард обычно играет при игре в большинстве на пятаке, но здесь принял решение подняться к синей линии и не прогадал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Лидеры «Баффало» Так и Томпсон во второй двадцатиминутке взяли всё в свои руки и соорудили по голу – Алекс уверенно реализовал выход один на один, а Томпсон из левого круга вбрасывания выпустил пулю в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Между ними затесалась очередная шайба Уилсона – в последних трёх матчах у Тома четыре шайбы.

Хозяева не являются образцами в плане удерживания победного счёта, и это вновь было продемонстрировано – Протас за четыре минуты до конца сравнял цифры на табло.

В овертайме Овечкин, который не особо был заметен по ходу матча, мог стать и героем, и антигероем. Причём в одной атаке. Александр дважды потерял шайбу в средней зоне и допустил опасные выходы к воротам, но один раз сам обокрал Далина, убежал к воротам, но Луукконен не позволил отличиться капитану «столичных». В серии буллитов хозяева оказались успешнее – победная попытка на счету Петерки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:4 — «Вашингтон» сенсационно уступает «Баффало» на выезде. А Александр Овечкин провёл, наверное, худший матч после возвращения – был почти незаметен и несколько раз допустил опасные потери.