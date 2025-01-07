«Его надежды становятся всё более туманными». Сыграет ли Овечкин на Олимпиаде-2026?

На днях глава ИИХФ Люк Тардиф дал новый повод для обсуждения будущего сборной России. Функционер рассказал, что ждёт возвращения нашей команды и Беларуси на международную арену и что он сам хочет этого. В то же время президент ИИХФ отметил, что главным для организации по-прежнему остаётся безопасность игроков.

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Окончательное решение будет принято в феврале. Так что уже совсем скоро мы узнаем, поедет ли сборная России на Олимпийские игры — 2026. Смогут ли наши главные звёзды впервые с турнира 2014 года в Сочи сыграть с лучшими хоккеистами мира из других стран.

Увидим ли мы финальное противостояние двух главных спортсменов эпохи в нашем любимом виде спорта — Александра Овечкина и Сидни Кросби.

Тема выступления сборной России и конкретно капитана «Вашингтона» на Олимпиаде-2026 широко обсуждается и в североамериканской прессе. Так, журналист The Washington Post Лес Карпентер в статье «Снимут ли запрет на участие России на Олимпиаде, чтобы Алекс Овечкин сыграл в 2026 году?» отдельно поразмышлял о будущем Ови и нашей национальной команды, а также вспомнил, как в целом развивались события по отстранению России и последующему постепенному потеплению отношений между нами и международным спортивным сообществом.

«Чемпионат» приводит перевод этого материала.

Александр Овечкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Следующей зимой игроки НХЛ впервые за 12 лет примут участие в Олимпиаде, хоккейные соревнования пройдут в Милане. Но растёт вероятность того, что звезде «Вашингтона» Алексу Овечкину, который к тому моменту может стать лучшим голеадором в истории лиги, не разрешат сыграть на них.

Овечкину, которому не хватает всего 23 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ (894), к началу турниру в 2026 году будет 40 лет, а это значит, что Игры в Милане и Кортине, вероятно, станут его последним шансом сыграть на Олимпиаде за родную Россию. Но Россия по-прежнему отстранена Международным олимпийским комитетом из-за конфликта с Украиной. Поскольку до начала Олимпиады осталось всего 13 месяцев, а о том, когда закончится этот конфликт, сказать не может никто, надежды Овечкина сыграть в Милане становятся всё более туманными.

Его единственная надежда может появиться в марте, когда МОК выберет нового президента на смену Томасу Баху, который занял жёсткую позицию в отношении России и Беларуси с момента начала конфликта в феврале 2022 года, вскоре после завершения зимних Олимпийских игр в Пекине. Новый президент МОК может занять более мягкую позицию в отношении России. Однако никаких гарантий нет, а большинство из семи кандидатов поддержали антироссийскую позицию Баха.

Если Овечкин беспокоится, что пропустит Олимпиаду, он этого не скажет. Через представителя «Кэпиталз» он отказался говорить об Играх в Милане и Кортине. Максимум, который Алекс предложил по этому поводу: прошлым летом он сказал российскому государственному новостному сайту: «Я не знаю, что там вообще будет. Да, мы хотим сыграть на Олимпиаде, но, если нас не пускают, что нам делать?»

Комментарии Овечкина прозвучали до того, как лига, её ассоциация игроков и Международная федерация хоккея заключили сделку об участии НХЛ в Олимпиаде 2026 года, поэтому неясно, говорил ли Александр о переговорах о допуске игроков НХЛ на Игры, или о бане России, или и о том, и о другом. Из новости следует, что он всё-таки говорил о бане.

Перед Олимпиадой 2014 года в Сочи — последними зимними Играми, в которых НХЛ разрешила своим игрокам участвовать — Овечкин был первым россиянином, который пронёс Олимпийский огонь из Греции в его родную страну.

«Будучи детьми в Соединённых Штатах или Канаде, все мечтали о Кубке Стэнли, — объяснил тогда Ови. — Но в России все мечтали об Олимпиаде».

Спортсменам из России по понятным причинам сложно и практически невозможно высказываться о конфликте. Овечкин в целом воздерживался от обсуждения ситуации, за исключением пресс-конференции в феврале 2022 года.

Российская хоккейная сборная отстранена МОК и ИИХФ, которая курирует олимпийский хоккей и другие международные турниры. Сразу после начала конфликта с Украиной ИИХФ заявила, что вводит запрет на участие России и Беларуси в турнирах «из опасений за здоровье и благополучие всех играющих хоккеистов, официальных лиц и болельщиков».

Продлевая запрет на сезон-2024/2025, Международная федерация хоккея заявила, что её совет «пришёл к выводу, что пока небезопасно возвращать российские и белорусские сборные на соревнования под эгидой ИИХФ».

Сборная России Фото: fhr.ru

После чемпионата мира 2023 года Международная федерация хоккея определила большинство участников Олимпиады в Милане и Кортине на основе рейтинга, сформированного за предыдущие три года. Российские мужская и женская сборные получили места на Играх при условии снятия отстранений. Чиновники ИИХФ не сообщили, что Россия должна сделать, чтобы организация сняла свой запрет. В федерации не ответили на вопросы относительно отстранения.

Хотя МОК разрешил некоторым россиянам и белорусам из отдельных видов спорта соревноваться в Париже в качестве так называемых индивидуальных нейтральных спортсменов, организация наложила запрет на участие команд в таких видах спорта, как баскетбол и волейбол.

В начале прошлого лета, когда Бах занял особенно жёсткую антироссийскую позицию, российские спортивные чиновники, как предполагалось, признали поражение относительно шансов на участие в Играх в Милане-Кортине и вместо этого сосредоточились на возвращении на летнюю Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Но в августе Бах ошеломил олимпийский мир, объявив, что больше не будет баллотироваться на пост главы организации, дав российским лидерам надежду на Игры-2026.

Двое из главных кандидатов на замену Баха, президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу и представительница Зимбабве Кирсти Ковентри, похоже, сохранят российские запреты. Но другой фаворит, Хуан Антонио Самаранч-младший, сын бывшего влиятельного президента МОК, более открыто высказался о России. Осенью прошлого года Самаранч заявил агентству France-Presse, что, если Россия выполнит свои обязательства по Олимпийской хартии, «нам придётся попытаться вернуть Олимпийский комитет России в игру».

Комментарии Самаранча были далеки от поддержки России, но это были первые слова от официального лица МОК, которые, по-видимому, предлагали путь к возвращению страны на Олимпиаду.

В ноябре министр спорта России Михаил Дегтярёв был избран президентом Олимпийского комитета страны и начал более агрессивно говорить о возвращении России на Олимпиаду. Заявления, приписываемые Дегтярёву в российских СМИ, описывают его как человека, стремящегося не только добиться снятия ограничений МОК и мирового спорта, но и восстановить репутацию Российского антидопингового агентства.

За три Олимпиады до Парижа Россия столкнулась с санкциями Всемирного антидопингового агентства, из-за которых после Олимпиады 2014 года в Сочи пришлось выступать без флага и гимна. Санкции истекли в конце 2022 года, но с тех пор ВАДА считает, что Россия не соответствует её требованиям.

В знак того, что некоторое противодействие России ослабевает, Международный союз конькобежцев недавно объявил, что допустит одного нейтрального спортсмена и одну нейтральную спортсменку из России и Беларуси до квалификации в каждой дисциплине по фигурному катанию, классическому конькобежному спорту и шорт-треку на Олимпиаду в Милане-Кортине. Спортсмены, которым разрешено брать с собой тренеров, не должны были выказывать поддержку СВО и не смогут носить цвета своей страны. Фигурное катание — самый популярный вид спорта на зимних Играх и та сфера, в которой Россия преуспела, но новая политика ISU не означает, что ИИХФ или МОК изменят свои позиции.

Российские фигуристы Фото: РИА Новости

Возвращение игроков НХЛ на Олимпиаду было спорной темой с тех пор, как разногласия по поводу транспортных расходов и страховки помешали им принять участие в Играх в Пхёнчхане в 2018 году, а ограничения, связанные с пандемией в Китае, сделали поездку игроков лиги в Пекин в 2022 году слишком сложной задачей. Овечкин, выступавший за Россию на Олимпиадах 2006, 2010 и 2014 годов и забивший восемь голов, может не сыграть на четвёртой.

«Мы работаем как собаки… чтобы спортсмены, которые всегда говорили нам, что хотят играть на Олимпиаде, могли сыграть на Олимпиаде», — пояснил в недавнем интервью Кристоф Дюби, исполнительный директор МОК, рассказывая об усилиях своей организации по возвращению игроков НХЛ на Игры в Милане и Кортине.

Но когда его спросили, может ли он представить себе, что Овечкин сыграет на этой Олимпиаде, ответ Дюби звучал более неуверенно.

«Что касается того, сыграет ли Овечкин или нет, — сказал он, — то это будет видно».