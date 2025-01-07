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У нападающего Ак Барса Никиты Дыняка выпал телефон во время матча КХЛ, видео, как это было

Видео с выпавшим телефоном Дыняка стало вирусным. Его вовсю крутят даже в Америке
Павел Панышев
У Никиты Дыняка выпал телефон
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Отличная реклама для КХЛ.

В одном из моментов второй двадцатиминутки вчерашнего матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом» случился необычный эпизод.У нападающего хозяев Никиты Дыняка во время игры выпал на лёд телефон. После остановки встречи арбитр собственноручно подобрал гаджет и вернул его на лавку казанской команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале лиги.

«Я положил смартфон на полку в раздевалке, туда же положил налокотники. Похоже, что в перерыве он соскользнул мне за спину в шорты, а я не заметил. Вышел на период, выскочил на лёд и не понял, что же произошло. Я-то думал, что смартфон лежит в раздевалке. Очень смешная ситуация. Новый мем.

Надеюсь, что лига отнесётся к ситуации с пониманием — это чистая случайность. За нашей лигой следят в России и за океаном, не хотел прославить её таким образом. Для меня это неприятная ситуация», — отметил после матча сам форвард казанцев.

В КХЛ отнеслись к ситуации с пониманием:
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Хозяева, кстати, проиграли со счётом 1:3, так что повода для радости у Дыняка действительно не было. Хотя случай, безусловно, забавный и в какой-то степени уникальный. Сразу и не вспомнишь, когда такое в последний раз случалось и случалось ли вообще.

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«В КХЛ интересные игры, одна краше другой. Напряжение возрастает до такой степени, что, помимо драк, из игровой формы хоккеистов начали выпадать телефоны. Нужно повнимательнее вести себя в раздевалке, ведь посторонние вещи на льду запрещены. Зато популяризация лиги идёт полным ходом, об этом курьёзном случае уже говорят и пишут даже в североамериканских СМИ, что нам только в плюс», — верно заметил известный тренер Андрей Назаров.

В Америке моментально подхватили эту тему и крутят ролик с выпавшим у Дыняка телефоном по всем социальным сетям, а также активно вирусят видео. К делу подключились даже такие гиганты, как ESPN и известный за океаном подкаст Spittin' Chiclets.

У Никиты Дыняка выпал телефон

У Никиты Дыняка выпал телефон

Фото: Скриншоты из соцсетей

Все дружно недоумевают, как телефон Дыняка мог оказаться в форме у хоккеиста и выпасть на лёд. В общем, рекламу для КХЛ Никита сделал что надо, поэтому и наказывать форварда, безусловно, не стоит. Никакого злого умысла с его стороны не было. Хотя в будущем всё-таки стоит проявлять внимательность. Можно не только сломать собственную технику, но и самому того не желая нанести травму любому участнику встречи.

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