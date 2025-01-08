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Все российские игроки за океаном, НХЛ, АХЛ, юниорские лиги, статистика, как играют наши хоккеисты

Расклад по всем русским в Америке. Кучеров — лучший полевой, у вратарей двоевластие!
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
,
Андрей Василевский и Сергей Бобровский
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Ключевая статистика по 100+ представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

Из-за новогодних праздников немного припозднились с традиционной ежемесячной рубрикой «Чемпионата» о российских хоккеистах в Северной Америке, но мы о ней не забыли! Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Подводим промежуточные результаты по итогам прошедшего декабря и по состоянию на сегодня, обращая внимание на то, что изменилось с момента выхода предыдущего материала.

НХЛ

Выигравшие на двоих три Кубка Стэнли Андрей Василевский и Сергей Бобровский подтверждают свой высочайший класс и в нынешнем сезоне НХЛ. С 17 победами голкиперы «Тампа-Бэй» и «Флориды» соответственно на данный момент делят лидерство среди россиян по выигранным матчам. При этом вратарские показатели Василевского постепенно возвращаются на тот уровень, на котором они были в чемпионские сезоны «Лайтнинг».

Заметного прогресса за последний месяц добился голкипер «Вегаса» Илья Самсонов. Минувшей ночью российский вратарь отразил 20 бросков из 22 в матче с «Сан-Хосе», сумев продлить личную победную серию до шести встреч. Всего же в этом сезоне Илья одержал 11 побед в 15 матчах, что является отличным показателем для номинально второго номера «Голден Найтс».

Российский вратарь может побить клубный рекорд:
Самсонов одержал 6-ю победу подряд, в истории «Вегаса» только у двух вратарей серия больше

А вот у Игоря Шестёркина дела продолжают складываться из рук вон плохо. 29-летний голкипер никак не может вернуть свою игру, переживая худший отрезок за карьеру в НХЛ. Сейчас же россиянин и вовсе пребывает в списке травмированных. Впрочем, возможно, что именно эта незапланированная пауза поможет Игорю перезагрузиться и с новыми силами и эмоциями включиться во вторую часть сезона, в которой его клуб будет бороться за попадаание в плей-офф. И для решения этой задачи «синерубашечникам» кровь из носу необходим Шестёркин лучшего образца.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Василевский«Тампа»30172,3691,52
2Бобровский«Флорида»27172,7690,11
3Кочетков«Каролина»26152,5090,21
4Сорокин«Айлендерс»29122,9289,81
5Самсонов«Вегас»15112,6590,71
6Шестёркин«Рейнджерс»27113,1090,61
7Георгиев«Колорадо»/«Сан-Хосе»2493,5387,60
8Федотов«Филадельфия»1243,4087,40
9Аскаров«Сан-Хосе»732,3092,30
10Варламов«Айлендерс»1032,8988,90
11Тарасов«Коламбус»1034,2385,70

В общей же сложности в этом сезоне НХЛ уже были задействованы 50 полевых хоккеистов из России. После травмы нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на первое место в национальном зачёте бомбардиров вырвался форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший в текущей регулярке 56 (17+39) очков. Блестящие результаты Никиты и Кирилла не вызывают никакого удивления, в отличие от показателя их ближайшего преследователя. На третье место сенсационным образом взлетел нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, который проводит лучший сезон в своей карьере. Роскошно смотрится и его одноклубник Дмитрий Воронков, являющийся лучшим снайпером лиги с 1 декабря.

Что творят русские звёзды «Коламбуса»:
«Он — сама опасность». Русский силовик внезапно начал забивать на уровне суперзвёзд НХЛ!
«Он — сама опасность». Русский силовик внезапно начал забивать на уровне суперзвёзд НХЛ!

В топ-5 также входят нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, а вот Александр Овечкин откатился на шестую позицию. Всему виной тяжёлая травма, из-за которой капитан «Вашингтона» отсутствовал в течение длительного времени. Средние (очко за игру/шайба за игру) же показатели Александра остаются на самом топовом уровне. В 39 лет Овечкин выдаёт суперсезон, позволяющий ему всерьёз претендоваать на побитие рекорда Уэйна Гретцки ещё до конца текущего регулярного чемпионата, во что перед началом сезона было невозможно поверить.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Кучеров«Тампа»нападающий3656 (17+39)+1125
2Капризов«Миннесота»нападающий3450 (23+27)+2114
3Марченко«Коламбус»нападающий4145 (17+28)+2212
4Панарин«Рейнджерс»нападающий3843 (16+27)-712
5Малкин«Питтсбург»нападающий4132 (8+24)-1718
6Овечкин«Вашингтон»нападающий2430 (19+11)+1310
7Барбашёв«Вегас»нападающий3130 (15+15)+114
8Свечников«Каролина»нападающий4129 (13+16)-634
9Мичков«Филадельфия»нападающий3929 (12+17)-936
10Воронков«Коламбус»нападающий3228 (17+11)+1137
11Сергачёв«Юта»защитник3928 (8+20)-418
12Бучневич«Сент-Луис»нападающий4027 (10+17)+411
13Дорофеев«Вегас»нападающий4021 (14+7)-210
14Наместников«Виннипег»нападающий4220 (9+11)+1128
15Дадонов«Даллас»нападающий3919 (11+8)+104
16Цыплаков«Айлендерс»нападающий4019 (7+12)+826
17Орлов«Каролина»защитник4118 (4+14)+1512
18Проворов«Коламбус»защитник4118 (3+15)+114
19Ничушкин«Колорадо»нападающий2117 (11+6)+64
20Гавриков«Лос-Анджелес»защитник3816 (2+14)+168
21Чинахов«Коламбус»нападающий2114 (7+7)+22
22Тарасенко«Детройт»нападающий3914 (4+10)-94
23Подколзин«Эдмонтон»нападающий4014 (4+10)+916
24Коваленко«Колорадо»/«Сан-Хосе»нападающий4014 (5+9)-510
25Михеев«Чикаго»нападающий3812 (7+5)+38
26Задоров«Бостон»защитник4310 (2+8)+778
27Кузьменко«Калгари»нападающий3110 (1+9)-612
28Замула«Филадельфия»защитник319 (3+6)-120
29Минтюков«Анахайм»защитник329 (3+6)-48
30Куликов«Флорида»защитник418 (3+5)+828
31Любушкин«Даллас»защитник398 (0+8)+810
32Романов«Айлендерс»защитник297 (0+7)-118
33Тренин«Миннесота»нападающий366 (3+3)+616
34Торопченко«Сент-Луис»нападающий406 (1+5)-419
35Мироманов«Калгари»защитник296 (1+5)+16
36Свечков«Нэшвилл»нападающий124 (3+1)-22
37Костин«Сан-Хосе»нападающий254 (1+3)-425
38Хуснутдинов«Миннесота»нападающий384 (1+3)-212
39Мирошниченко«Вашингтон»нападающий174 (1+3)+10
40Чибриков«Виннипег»нападающий43 (2+1)+10
41Зуб«Оттава»защитник142 (0+2)-88
42Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник91 (1+0)02
43Гущин«Сан-Хосе»нападающий101 (0+1)-26
44Меркулов«Бостон»нападающий31 (0+1)-10
45Алексеев«Вашингтон»защитник50+40
46Мисюль«Нью-Джерси»защитник10-10
47Денисенко«Вегас»нападающий1002
48Пономарёв«Питтсбург»нападающий3002
49Гребёнкин«Торонто»нападающий70-32
50Прищепов«Колорадо»нападающий10000

АХЛ

Ярослав Аскаров до сих пор является лидером АХЛ по проценту отражённых бросков, но за «Барракуду» не выступает с середины декабря – теперь он в основе «Шаркс». А место основного голкипера команды перешло Георгию Романову, который выиграл на этом отрезке больше матчей (5), чем за предыдущие месяцы сезона.

Артур Ахтямов

Артур Ахтямов

Фото: Соцсети «Торонто Марлис»

Артур Ахтямов продолжает впечатлять в своём дебютном сезоне. Главный тренер «Марлис» сравнивает его с Ильёй Сорокиным, а местные журналисты пишут, что скоро россиянина могут попробовать и в основе – это связано с травмой Энтони Столарза. Тем временем в АХЛ дебютировал ещё один российский вратарь – Вячеслав Пекса, которого вызывали из ECHL. Он вышел на замену в матче с «Лихай-Вэлли» и за 20 минут пропустил две шайбы с девяти бросков.

Начинает набирать обороты Руслан Хажеев, в декабре у него была серия из трёх побед.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Аскаров«Сан-Хосе»149293,83
2Ахтямов«Торонто»1492,6590,32
3Романов«Сан-Хосе»1483,0690,80
4Жеренко«Спрингфилд»1553,6588,20
5Хажеев«Чикаго»1043,3587,50
6Мурашов«Уилкс-Бэрри»222,591,90
7Пекса«Торонто»10677,80

Георгий Меркулов – лучший российский бомбардир лиги в прошлом сезоне, в декабре вернул себе лидирующую позицию – сейчас он набирает в среднем по очку за встречу. Порадуемся за Ивана Мирошниченко, который уже совсем закрепился в основе «Вашингтона» и остался там даже после возвращения в строй Александра Овечкина.

Григорий Денисенко за счёт ударной серии в начале декабря, когда он набрал семь очков за четыре матча, поднялся на третью строчку среди россиян, но его показатель полезности остаётся одним из худших в лиге. Зато наши защитники – в числе лучших! Ян Кузнецов является лидером по этому показателю, также в топ-3 входит Никита Новиков.

Вообще, у россиян в «Рочестере» дела идут вполне отлично, за исключением Александра Кисакова. Сыграв несколько встреч в ноябре, затем он выпал из состава и вернулся только в январе. Зато ярко – набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой матча с «Бриджпортом».

Ещё один лидер АХЛ – Матвей Петров. В декабре его голы становились победными в трёх встречах подряд, а всего за сезон у него набралось пять таких шайб (из восьми). Больше в лиге нет ни у кого!

Отметим также, что защитник Даниил Чайка в середине декабря вернулся в Россию и подписал контракт с «Авангардом». В Северной Америке он играл с сезона-2017/2018, был задрафтован «Вегасом» в 2021 году под общим 38-м номером, но в НХЛ так и не пробился.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Меркулов«Провиденс»нападающий3027 (7+20)+312
2Соколов«Тусон»нападающий3023 (10+13)-812
3Денисенко«Хендерсон»нападающий3020 (7+13)-1630
4Неучев«Рочестер»нападающий3119 (6+13)-26
5Кудрявцев«Эбботсдорф»защитник2716 (2+14)+48
6Пономарёв«Уилкс-Бэрри»нападающий2015 (6+9)-16
7Петров«Бейкерсфилд»нападающий2814 (8+6)+38
8Мирошниченко«Херши»нападающий1614 (7+7)-18
9Чибриков«Манитоба»нападающий2514 (6+8)-1110
10Дуда«Тусон»защитник2914 (1+13)+70
11Александров«Спрингфилд»нападающий1513 (6+7)+88
12Гущин«Сан-Хосе»нападающий2012 (7+5)-516
13Свечков«Милуоки»нападающий1312 (5+7)+310
14Новиков«Рочестер»защитник3312 (3+9)+2129
15Тринеев«Херши»нападающий2711 (8+3)+412
16Прищепов«Колорадо»нападающий2111 (5+6)-112
17Гребёнкин«Торонто»нападающий2311 (5+6)04
18Кузнецов«Калгари»защитник3411 (2+9)+2212
19Грошев«Сиракьюз»нападающий268 (3+5)+59
20Комаров«Рочестер»защитник318 (0+8)+236
21Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник146 (0+6)-32
22Павлычев«Чикаго»нападающий214 (1+3)022
23Николаев«Калгари»нападающий94 (0+4)-32
24Мисюль«Ютика»защитник264 (0+4)-1227
25Кисаков«Рочестер»нападающий53 (2+1)+48
26Трикозов«Чикаго»нападающий183 (2+1)-24
27Кныжов«Уилкс-Бэрри»защитник93 (1+2)00
28Грушников«Калгари»защитник273 (1+2)+48
29Чайка«Хендерсон»защитник51 (0+1)-54
30Осипов«Херши»/«Ютика»защитник130-814

CHL

В CHL состоялось несколько обменов с участием россиян. Нападающий Максим Муранов перешёл из «Калгари» в «Уэнатчи» только после Нового года, поэтому ещё не успел сыграть за новую команду. А Егор Горюнов – один из лидеров «Шарлоттауна» в этом сезоне — быстро освоился и в «Бленвилле», в пяти матчах после обмена на его счету шесть очков.

18-летний нападающий Матвей Гридин продолжает штамповать очки. В декабре он ни разу не уходил со льда без набранных очков, его результативная серия длилась семь встреч и прервалась только в январе. Зато в следующей игре он впервые в карьере QMJHL набрал 4 (2+2) очка. Это – лучший бомбардир лиги среди новичков.

Матвей Гридин

Матвей Гридин

Фото: Соцсети «Шавинигана»

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Медведев«Лондон», OHL20132,6491,81
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Гридин«Шавиниган», QMJHLнападающий3545 (21+24)+1519
2Горюнов«Шарлоттаун»/«Бленвиль», QMJHLнападающий2632 (13+19)-434
3Муранов«Калгари»/«Уэнатчи», WHLнападающий3425 (8+17)+1331
4Каримов«Сарния», OHLнападающий3817 (8+9)-638
5Скворцов«Гуэльф», OHLзащитник3311 (4+7)-188
6Варосян«Оуэн Саунд», OHLнападающий3210 (3+7)-926
7Анисимов«Принс Джордж», WHLзащитник289 (1+8)+26
8Фролов«Флинт», OHLзащитник368 (1+7)010
9Бондарь«Валь-д'Ор», QMJHLзащитник256 (1+5)-1614
10Дианов«Ниагара», OHLнападающий141 (1+0)02
11Вояга«Шарлоттаун», QMJHLзащитник241 (0+1)-824
12Михайлов«Портленд», WHLнападающий40-10

NCAA

Заключительный месяц 2024 года Стивен Сардарян провёл ударно – набрал 14 очков (больше, чем за предыдущие месяцы сезона, вместе взятые), идёт лучшим бомбардиром команды и уже входит в топ-5 по очкам во всей лиге! Ещё пара очков, и он в два раза перекроет свой лучший результат в NCAA, а в декабре его признали лучшим нападающим в конференции.

Стивен Сардарян

Стивен Сардарян

Фото: michigantechhuskies.com

Айдар Суниев, пусть и потерял первое место среди россиян, тоже продолжает солидный сезон. Проспект «Калгари» является лучшим снайпером своей команды и продолжает набирать в среднем больше очка за игру.

Вратарь Арсений Сергеев смог прервать серию поражений и одержал пятую победу в сезоне, заодно подтянув статистику.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Сергеевун. Пенн Стэйт1152,1692,22
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1СардарянМичиганский технологический ун.нападающий2026 (9+17)+918
2Суниевун. Массачусетсанападающий1924 (12+12)+610
3НикораДартмутский колледжнападающий1415 (3+12)-54
4ХохлачёвАмериканский международный колледжнападающий1612 (8+4)+527
5Спитцеровун. Вермонтанападающий1711 (5+6)+124
6Кабановун. Боулинг-Гриннападающий115 (1+4)02
7Задвернюкун. Браунанападающий125 (1+5)02
8Рубцовун. Аляска-Фэрбенкснападающий134 (3+1)08
9Лукашевичун. Мичиганазащитник143 (1+2)+90
10Тертышныйколледж Стоунхиллзащитник91 (0+1)-57

USHL

На первом месте в гонке бомбардиров USHL продолжает располагаться россиянин Артемий Низамеев, выступающий за «Трай-Сити Шторм». В этом сезоне 19-летний воспитанник челябинского «Трактора» сыграл 31 матч, в которых забросил 22 шайбы и сделал 18 результативных передач. Впрочем, на пятки россиянину наступает американец Ланден Гандерсон, отстающий от Артемия всего на одно результативное действие.

Недавно первые встречи в лиге провёл покинувший московское «Динамо» Иван Рябкин. Первая часть текущего хоккейного сезона сложилась для талантливого форварда отвратительно. Он потерял огромное количество позиций в разнообразных преддрафтовых прогнозах и теперь должен восстанавливать своё реноме. Карьеру в лиге 17-летний нападающий начал с дубля в дебютном матче, после чего отметился ещё одним голом в следующей игре. Правда, в той же встрече Иван чуть омрачил впечатление от яркого дебюта в лиге, умудрившись заработать удаление до конца матча за подсечку.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Егоров«Омаха»1833,2590,91
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Низамеев«Трай-Сити»нападающий3140 (22+18)+212
2Шлаин«Линкольн»нападающий3126 (11+15)+14
3Клёпов«Су-Сити»нападающий3317 (5+12)-510
4Чалый«Су-Фоллс»защитник2816 (4+12)+226
5Воронин«Янгстоун»нападающий2614 (6+8)+930
6Морозов«Трай-Сити»нападающий3113 (6+7)-210
7Шилов«Грин-Бэй»нападающий1512 (7+5)-98
8Власов«Су-Фоллс»нападающий2112 (7+5)+310
9Рыбаков«Су-Фоллс»защитник2910 (3+7)+2118
10Рябкин«Маскегон»нападающий23 (3+0)+317
11Семёнов«Омаха»нападающий112 (1+1)02
12Катин«Омаха»защитник301 (1+0)-425
13Молгачёв«Янгстоун»нападающий1000
14Кулебякин«Линкольн»нападающий6000
15Федотов«Грин-Бэй»защитник100-44

ECHL

В хоккейной лиге Восточного побережья в этом сезоне уже были задействованы четыре российских голкипера. Наилучшую статистику среди них демонстрирует проспект «Питтсбурга» Сергей Мурашов, выигравший 14 матчей из 17 для своей команды в ECHL. Неплохо складывается сезон в лиге и у Вячеслава Бутееца, который является первым номером в «Тулсе». Но важно понимать, что и Сергей, и Вячеслав наверняка хотели бы проводить куда больше времени для начала хотя бы в АХЛ, так что они вряд ли могут быть довольны тем, что так много играют в этой лиге.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Мурашов«Уилинг»17142,3292,40
2Бутеец«Тулса»1892,8590,23
3Пекса«Цинцинатти»1533,2087,51
4Хажеев«Блумингтон»106,8580,00

Крайне необычным образом складывается сезон в ECHL для Андрея Баканова, который запомнился выступлениями в КХЛ за «Куньлунь» и «Сочи». В самое ближайшее время 22-летний форвард примерит свитер четвёртой команды с начала чемпионата. Сезон-2024/2025 россиянин начинал в расположении «Вустера», после чего пережил три обмена и в итоге оказался в «Айдахо», но там ещё не играл.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Тимофеев«Норфолк»нападающий3129 (10+19)+1759
2Андреев«Канзас»нападающий2729 (7+22)+2348
3Смирнов«Норфолк»нападающий2522 (12+10)+814
4Газизов«Тулса»нападающий3018 (9+9)+116
5Баканов«Вустер»/«Блумингтон»/«Форт Уэйн»/«Айдахо»нападающий274 (3+1)-79
6Кулаков«Аллен»защитник243 (2+1)-1049
7Гурьев«Уичита»защитник202 (1+1)-820
8Барбашёв«Блумингтон»нападающий92 (0+2)+14
9Чайка«Тахо»защитник41 (0+1)-22
10Кныжов«Цинцинатти»защитник61 (0+1)-62
11Николаев«Рапид Сити»нападающий20-10
12Михайлов«Тулса»нападающий4000
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