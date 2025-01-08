Расклад по всем русским в Америке. Кучеров — лучший полевой, у вратарей двоевластие!

Из-за новогодних праздников немного припозднились с традиционной ежемесячной рубрикой «Чемпионата» о российских хоккеистах в Северной Америке, но мы о ней не забыли! Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Подводим промежуточные результаты по итогам прошедшего декабря и по состоянию на сегодня, обращая внимание на то, что изменилось с момента выхода предыдущего материала.
НХЛ
Выигравшие на двоих три Кубка Стэнли Андрей Василевский и Сергей Бобровский подтверждают свой высочайший класс и в нынешнем сезоне НХЛ. С 17 победами голкиперы «Тампа-Бэй» и «Флориды» соответственно на данный момент делят лидерство среди россиян по выигранным матчам. При этом вратарские показатели Василевского постепенно возвращаются на тот уровень, на котором они были в чемпионские сезоны «Лайтнинг».
Заметного прогресса за последний месяц добился голкипер «Вегаса» Илья Самсонов. Минувшей ночью российский вратарь отразил 20 бросков из 22 в матче с «Сан-Хосе», сумев продлить личную победную серию до шести встреч. Всего же в этом сезоне Илья одержал 11 побед в 15 матчах, что является отличным показателем для номинально второго номера «Голден Найтс».
А вот у Игоря Шестёркина дела продолжают складываться из рук вон плохо. 29-летний голкипер никак не может вернуть свою игру, переживая худший отрезок за карьеру в НХЛ. Сейчас же россиянин и вовсе пребывает в списке травмированных. Впрочем, возможно, что именно эта незапланированная пауза поможет Игорю перезагрузиться и с новыми силами и эмоциями включиться во вторую часть сезона, в которой его клуб будет бороться за попадаание в плей-офф. И для решения этой задачи «синерубашечникам» кровь из носу необходим Шестёркин лучшего образца.
|№
|Вратарь
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Василевский
|«Тампа»
|30
|17
|2,36
|91,5
|2
|2
|Бобровский
|«Флорида»
|27
|17
|2,76
|90,1
|1
|3
|Кочетков
|«Каролина»
|26
|15
|2,50
|90,2
|1
|4
|Сорокин
|«Айлендерс»
|29
|12
|2,92
|89,8
|1
|5
|Самсонов
|«Вегас»
|15
|11
|2,65
|90,7
|1
|6
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|27
|11
|3,10
|90,6
|1
|7
|Георгиев
|«Колорадо»/«Сан-Хосе»
|24
|9
|3,53
|87,6
|0
|8
|Федотов
|«Филадельфия»
|12
|4
|3,40
|87,4
|0
|9
|Аскаров
|«Сан-Хосе»
|7
|3
|2,30
|92,3
|0
|10
|Варламов
|«Айлендерс»
|10
|3
|2,89
|88,9
|0
|11
|Тарасов
|«Коламбус»
|10
|3
|4,23
|85,7
|0
В общей же сложности в этом сезоне НХЛ уже были задействованы 50 полевых хоккеистов из России. После травмы нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на первое место в национальном зачёте бомбардиров вырвался форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший в текущей регулярке 56 (17+39) очков. Блестящие результаты Никиты и Кирилла не вызывают никакого удивления, в отличие от показателя их ближайшего преследователя. На третье место сенсационным образом взлетел нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, который проводит лучший сезон в своей карьере. Роскошно смотрится и его одноклубник Дмитрий Воронков, являющийся лучшим снайпером лиги с 1 декабря.
В топ-5 также входят нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, а вот Александр Овечкин откатился на шестую позицию. Всему виной тяжёлая травма, из-за которой капитан «Вашингтона» отсутствовал в течение длительного времени. Средние (очко за игру/шайба за игру) же показатели Александра остаются на самом топовом уровне. В 39 лет Овечкин выдаёт суперсезон, позволяющий ему всерьёз претендоваать на побитие рекорда Уэйна Гретцки ещё до конца текущего регулярного чемпионата, во что перед началом сезона было невозможно поверить.
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Кучеров
|«Тампа»
|нападающий
|36
|56 (17+39)
|+11
|25
|2
|Капризов
|«Миннесота»
|нападающий
|34
|50 (23+27)
|+21
|14
|3
|Марченко
|«Коламбус»
|нападающий
|41
|45 (17+28)
|+22
|12
|4
|Панарин
|«Рейнджерс»
|нападающий
|38
|43 (16+27)
|-7
|12
|5
|Малкин
|«Питтсбург»
|нападающий
|41
|32 (8+24)
|-17
|18
|6
|Овечкин
|«Вашингтон»
|нападающий
|24
|30 (19+11)
|+13
|10
|7
|Барбашёв
|«Вегас»
|нападающий
|31
|30 (15+15)
|+11
|4
|8
|Свечников
|«Каролина»
|нападающий
|41
|29 (13+16)
|-6
|34
|9
|Мичков
|«Филадельфия»
|нападающий
|39
|29 (12+17)
|-9
|36
|10
|Воронков
|«Коламбус»
|нападающий
|32
|28 (17+11)
|+11
|37
|11
|Сергачёв
|«Юта»
|защитник
|39
|28 (8+20)
|-4
|18
|12
|Бучневич
|«Сент-Луис»
|нападающий
|40
|27 (10+17)
|+4
|11
|13
|Дорофеев
|«Вегас»
|нападающий
|40
|21 (14+7)
|-2
|10
|14
|Наместников
|«Виннипег»
|нападающий
|42
|20 (9+11)
|+11
|28
|15
|Дадонов
|«Даллас»
|нападающий
|39
|19 (11+8)
|+10
|4
|16
|Цыплаков
|«Айлендерс»
|нападающий
|40
|19 (7+12)
|+8
|26
|17
|Орлов
|«Каролина»
|защитник
|41
|18 (4+14)
|+15
|12
|18
|Проворов
|«Коламбус»
|защитник
|41
|18 (3+15)
|+1
|14
|19
|Ничушкин
|«Колорадо»
|нападающий
|21
|17 (11+6)
|+6
|4
|20
|Гавриков
|«Лос-Анджелес»
|защитник
|38
|16 (2+14)
|+16
|8
|21
|Чинахов
|«Коламбус»
|нападающий
|21
|14 (7+7)
|+2
|2
|22
|Тарасенко
|«Детройт»
|нападающий
|39
|14 (4+10)
|-9
|4
|23
|Подколзин
|«Эдмонтон»
|нападающий
|40
|14 (4+10)
|+9
|16
|24
|Коваленко
|«Колорадо»/«Сан-Хосе»
|нападающий
|40
|14 (5+9)
|-5
|10
|25
|Михеев
|«Чикаго»
|нападающий
|38
|12 (7+5)
|+3
|8
|26
|Задоров
|«Бостон»
|защитник
|43
|10 (2+8)
|+7
|78
|27
|Кузьменко
|«Калгари»
|нападающий
|31
|10 (1+9)
|-6
|12
|28
|Замула
|«Филадельфия»
|защитник
|31
|9 (3+6)
|-12
|0
|29
|Минтюков
|«Анахайм»
|защитник
|32
|9 (3+6)
|-4
|8
|30
|Куликов
|«Флорида»
|защитник
|41
|8 (3+5)
|+8
|28
|31
|Любушкин
|«Даллас»
|защитник
|39
|8 (0+8)
|+8
|10
|32
|Романов
|«Айлендерс»
|защитник
|29
|7 (0+7)
|-1
|18
|33
|Тренин
|«Миннесота»
|нападающий
|36
|6 (3+3)
|+6
|16
|34
|Торопченко
|«Сент-Луис»
|нападающий
|40
|6 (1+5)
|-4
|19
|35
|Мироманов
|«Калгари»
|защитник
|29
|6 (1+5)
|+1
|6
|36
|Свечков
|«Нэшвилл»
|нападающий
|12
|4 (3+1)
|-2
|2
|37
|Костин
|«Сан-Хосе»
|нападающий
|25
|4 (1+3)
|-4
|25
|38
|Хуснутдинов
|«Миннесота»
|нападающий
|38
|4 (1+3)
|-2
|12
|39
|Мирошниченко
|«Вашингтон»
|нападающий
|17
|4 (1+3)
|+1
|0
|40
|Чибриков
|«Виннипег»
|нападающий
|4
|3 (2+1)
|+1
|0
|41
|Зуб
|«Оттава»
|защитник
|14
|2 (0+2)
|-8
|8
|42
|Мухамадуллин
|«Сан-Хосе»
|защитник
|9
|1 (1+0)
|0
|2
|43
|Гущин
|«Сан-Хосе»
|нападающий
|10
|1 (0+1)
|-2
|6
|44
|Меркулов
|«Бостон»
|нападающий
|3
|1 (0+1)
|-1
|0
|45
|Алексеев
|«Вашингтон»
|защитник
|5
|0
|+4
|0
|46
|Мисюль
|«Нью-Джерси»
|защитник
|1
|0
|-1
|0
|47
|Денисенко
|«Вегас»
|нападающий
|1
|0
|0
|2
|48
|Пономарёв
|«Питтсбург»
|нападающий
|3
|0
|0
|2
|49
|Гребёнкин
|«Торонто»
|нападающий
|7
|0
|-3
|2
|50
|Прищепов
|«Колорадо»
|нападающий
|10
|0
|0
|0
АХЛ
Ярослав Аскаров до сих пор является лидером АХЛ по проценту отражённых бросков, но за «Барракуду» не выступает с середины декабря – теперь он в основе «Шаркс». А место основного голкипера команды перешло Георгию Романову, который выиграл на этом отрезке больше матчей (5), чем за предыдущие месяцы сезона.
Артур Ахтямов
Фото: Соцсети «Торонто Марлис»
Артур Ахтямов продолжает впечатлять в своём дебютном сезоне. Главный тренер «Марлис» сравнивает его с Ильёй Сорокиным, а местные журналисты пишут, что скоро россиянина могут попробовать и в основе – это связано с травмой Энтони Столарза. Тем временем в АХЛ дебютировал ещё один российский вратарь – Вячеслав Пекса, которого вызывали из ECHL. Он вышел на замену в матче с «Лихай-Вэлли» и за 20 минут пропустил две шайбы с девяти бросков.
Начинает набирать обороты Руслан Хажеев, в декабре у него была серия из трёх побед.
|№
|Вратарь
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Аскаров
|«Сан-Хосе»
|14
|9
|2
|93,8
|3
|2
|Ахтямов
|«Торонто»
|14
|9
|2,65
|90,3
|2
|3
|Романов
|«Сан-Хосе»
|14
|8
|3,06
|90,8
|0
|4
|Жеренко
|«Спрингфилд»
|15
|5
|3,65
|88,2
|0
|5
|Хажеев
|«Чикаго»
|10
|4
|3,35
|87,5
|0
|6
|Мурашов
|«Уилкс-Бэрри»
|2
|2
|2,5
|91,9
|0
|7
|Пекса
|«Торонто»
|1
|0
|6
|77,8
|0
Георгий Меркулов – лучший российский бомбардир лиги в прошлом сезоне, в декабре вернул себе лидирующую позицию – сейчас он набирает в среднем по очку за встречу. Порадуемся за Ивана Мирошниченко, который уже совсем закрепился в основе «Вашингтона» и остался там даже после возвращения в строй Александра Овечкина.
Григорий Денисенко за счёт ударной серии в начале декабря, когда он набрал семь очков за четыре матча, поднялся на третью строчку среди россиян, но его показатель полезности остаётся одним из худших в лиге. Зато наши защитники – в числе лучших! Ян Кузнецов является лидером по этому показателю, также в топ-3 входит Никита Новиков.
Вообще, у россиян в «Рочестере» дела идут вполне отлично, за исключением Александра Кисакова. Сыграв несколько встреч в ноябре, затем он выпал из состава и вернулся только в январе. Зато ярко – набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой матча с «Бриджпортом».
Ещё один лидер АХЛ – Матвей Петров. В декабре его голы становились победными в трёх встречах подряд, а всего за сезон у него набралось пять таких шайб (из восьми). Больше в лиге нет ни у кого!
Отметим также, что защитник Даниил Чайка в середине декабря вернулся в Россию и подписал контракт с «Авангардом». В Северной Америке он играл с сезона-2017/2018, был задрафтован «Вегасом» в 2021 году под общим 38-м номером, но в НХЛ так и не пробился.
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Меркулов
|«Провиденс»
|нападающий
|30
|27 (7+20)
|+3
|12
|2
|Соколов
|«Тусон»
|нападающий
|30
|23 (10+13)
|-8
|12
|3
|Денисенко
|«Хендерсон»
|нападающий
|30
|20 (7+13)
|-16
|30
|4
|Неучев
|«Рочестер»
|нападающий
|31
|19 (6+13)
|-2
|6
|5
|Кудрявцев
|«Эбботсдорф»
|защитник
|27
|16 (2+14)
|+4
|8
|6
|Пономарёв
|«Уилкс-Бэрри»
|нападающий
|20
|15 (6+9)
|-1
|6
|7
|Петров
|«Бейкерсфилд»
|нападающий
|28
|14 (8+6)
|+3
|8
|8
|Мирошниченко
|«Херши»
|нападающий
|16
|14 (7+7)
|-1
|8
|9
|Чибриков
|«Манитоба»
|нападающий
|25
|14 (6+8)
|-11
|10
|10
|Дуда
|«Тусон»
|защитник
|29
|14 (1+13)
|+7
|0
|11
|Александров
|«Спрингфилд»
|нападающий
|15
|13 (6+7)
|+8
|8
|12
|Гущин
|«Сан-Хосе»
|нападающий
|20
|12 (7+5)
|-5
|16
|13
|Свечков
|«Милуоки»
|нападающий
|13
|12 (5+7)
|+3
|10
|14
|Новиков
|«Рочестер»
|защитник
|33
|12 (3+9)
|+21
|29
|15
|Тринеев
|«Херши»
|нападающий
|27
|11 (8+3)
|+4
|12
|16
|Прищепов
|«Колорадо»
|нападающий
|21
|11 (5+6)
|-1
|12
|17
|Гребёнкин
|«Торонто»
|нападающий
|23
|11 (5+6)
|0
|4
|18
|Кузнецов
|«Калгари»
|защитник
|34
|11 (2+9)
|+22
|12
|19
|Грошев
|«Сиракьюз»
|нападающий
|26
|8 (3+5)
|+5
|9
|20
|Комаров
|«Рочестер»
|защитник
|31
|8 (0+8)
|+2
|36
|21
|Мухамадуллин
|«Сан-Хосе»
|защитник
|14
|6 (0+6)
|-3
|2
|22
|Павлычев
|«Чикаго»
|нападающий
|21
|4 (1+3)
|0
|22
|23
|Николаев
|«Калгари»
|нападающий
|9
|4 (0+4)
|-3
|2
|24
|Мисюль
|«Ютика»
|защитник
|26
|4 (0+4)
|-12
|27
|25
|Кисаков
|«Рочестер»
|нападающий
|5
|3 (2+1)
|+4
|8
|26
|Трикозов
|«Чикаго»
|нападающий
|18
|3 (2+1)
|-2
|4
|27
|Кныжов
|«Уилкс-Бэрри»
|защитник
|9
|3 (1+2)
|0
|0
|28
|Грушников
|«Калгари»
|защитник
|27
|3 (1+2)
|+4
|8
|29
|Чайка
|«Хендерсон»
|защитник
|5
|1 (0+1)
|-5
|4
|30
|Осипов
|«Херши»/«Ютика»
|защитник
|13
|0
|-8
|14
CHL
В CHL состоялось несколько обменов с участием россиян. Нападающий Максим Муранов перешёл из «Калгари» в «Уэнатчи» только после Нового года, поэтому ещё не успел сыграть за новую команду. А Егор Горюнов – один из лидеров «Шарлоттауна» в этом сезоне — быстро освоился и в «Бленвилле», в пяти матчах после обмена на его счету шесть очков.
18-летний нападающий Матвей Гридин продолжает штамповать очки. В декабре он ни разу не уходил со льда без набранных очков, его результативная серия длилась семь встреч и прервалась только в январе. Зато в следующей игре он впервые в карьере QMJHL набрал 4 (2+2) очка. Это – лучший бомбардир лиги среди новичков.
Матвей Гридин
Фото: Соцсети «Шавинигана»
|№
|Вратарь
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Медведев
|«Лондон», OHL
|20
|13
|2,64
|91,8
|1
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Гридин
|«Шавиниган», QMJHL
|нападающий
|35
|45 (21+24)
|+15
|19
|2
|Горюнов
|«Шарлоттаун»/«Бленвиль», QMJHL
|нападающий
|26
|32 (13+19)
|-4
|34
|3
|Муранов
|«Калгари»/«Уэнатчи», WHL
|нападающий
|34
|25 (8+17)
|+13
|31
|4
|Каримов
|«Сарния», OHL
|нападающий
|38
|17 (8+9)
|-6
|38
|5
|Скворцов
|«Гуэльф», OHL
|защитник
|33
|11 (4+7)
|-18
|8
|6
|Варосян
|«Оуэн Саунд», OHL
|нападающий
|32
|10 (3+7)
|-9
|26
|7
|Анисимов
|«Принс Джордж», WHL
|защитник
|28
|9 (1+8)
|+2
|6
|8
|Фролов
|«Флинт», OHL
|защитник
|36
|8 (1+7)
|0
|10
|9
|Бондарь
|«Валь-д'Ор», QMJHL
|защитник
|25
|6 (1+5)
|-16
|14
|10
|Дианов
|«Ниагара», OHL
|нападающий
|14
|1 (1+0)
|0
|2
|11
|Вояга
|«Шарлоттаун», QMJHL
|защитник
|24
|1 (0+1)
|-8
|24
|12
|Михайлов
|«Портленд», WHL
|нападающий
|4
|0
|-1
|0
NCAA
Заключительный месяц 2024 года Стивен Сардарян провёл ударно – набрал 14 очков (больше, чем за предыдущие месяцы сезона, вместе взятые), идёт лучшим бомбардиром команды и уже входит в топ-5 по очкам во всей лиге! Ещё пара очков, и он в два раза перекроет свой лучший результат в NCAA, а в декабре его признали лучшим нападающим в конференции.
Стивен Сардарян
Фото: michigantechhuskies.com
Айдар Суниев, пусть и потерял первое место среди россиян, тоже продолжает солидный сезон. Проспект «Калгари» является лучшим снайпером своей команды и продолжает набирать в среднем больше очка за игру.
Вратарь Арсений Сергеев смог прервать серию поражений и одержал пятую победу в сезоне, заодно подтянув статистику.
|№
|Вратарь
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Сергеев
|ун. Пенн Стэйт
|11
|5
|2,16
|92,2
|2
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Сардарян
|Мичиганский технологический ун.
|нападающий
|20
|26 (9+17)
|+9
|18
|2
|Суниев
|ун. Массачусетса
|нападающий
|19
|24 (12+12)
|+6
|10
|3
|Никора
|Дартмутский колледж
|нападающий
|14
|15 (3+12)
|-5
|4
|4
|Хохлачёв
|Американский международный колледж
|нападающий
|16
|12 (8+4)
|+5
|27
|5
|Спитцеров
|ун. Вермонта
|нападающий
|17
|11 (5+6)
|+12
|4
|6
|Кабанов
|ун. Боулинг-Грин
|нападающий
|11
|5 (1+4)
|0
|2
|7
|Задвернюк
|ун. Брауна
|нападающий
|12
|5 (1+5)
|0
|2
|8
|Рубцов
|ун. Аляска-Фэрбенкс
|нападающий
|13
|4 (3+1)
|0
|8
|9
|Лукашевич
|ун. Мичигана
|защитник
|14
|3 (1+2)
|+9
|0
|10
|Тертышный
|колледж Стоунхилл
|защитник
|9
|1 (0+1)
|-5
|7
USHL
На первом месте в гонке бомбардиров USHL продолжает располагаться россиянин Артемий Низамеев, выступающий за «Трай-Сити Шторм». В этом сезоне 19-летний воспитанник челябинского «Трактора» сыграл 31 матч, в которых забросил 22 шайбы и сделал 18 результативных передач. Впрочем, на пятки россиянину наступает американец Ланден Гандерсон, отстающий от Артемия всего на одно результативное действие.
Недавно первые встречи в лиге провёл покинувший московское «Динамо» Иван Рябкин. Первая часть текущего хоккейного сезона сложилась для талантливого форварда отвратительно. Он потерял огромное количество позиций в разнообразных преддрафтовых прогнозах и теперь должен восстанавливать своё реноме. Карьеру в лиге 17-летний нападающий начал с дубля в дебютном матче, после чего отметился ещё одним голом в следующей игре. Правда, в той же встрече Иван чуть омрачил впечатление от яркого дебюта в лиге, умудрившись заработать удаление до конца матча за подсечку.
|№
|Вратарь
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Егоров
|«Омаха»
|18
|3
|3,25
|90,9
|1
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Низамеев
|«Трай-Сити»
|нападающий
|31
|40 (22+18)
|+2
|12
|2
|Шлаин
|«Линкольн»
|нападающий
|31
|26 (11+15)
|+1
|4
|3
|Клёпов
|«Су-Сити»
|нападающий
|33
|17 (5+12)
|-5
|10
|4
|Чалый
|«Су-Фоллс»
|защитник
|28
|16 (4+12)
|+2
|26
|5
|Воронин
|«Янгстоун»
|нападающий
|26
|14 (6+8)
|+9
|30
|6
|Морозов
|«Трай-Сити»
|нападающий
|31
|13 (6+7)
|-2
|10
|7
|Шилов
|«Грин-Бэй»
|нападающий
|15
|12 (7+5)
|-9
|8
|8
|Власов
|«Су-Фоллс»
|нападающий
|21
|12 (7+5)
|+3
|10
|9
|Рыбаков
|«Су-Фоллс»
|защитник
|29
|10 (3+7)
|+21
|18
|10
|Рябкин
|«Маскегон»
|нападающий
|2
|3 (3+0)
|+3
|17
|11
|Семёнов
|«Омаха»
|нападающий
|11
|2 (1+1)
|0
|2
|12
|Катин
|«Омаха»
|защитник
|30
|1 (1+0)
|-4
|25
|13
|Молгачёв
|«Янгстоун»
|нападающий
|1
|0
|0
|0
|14
|Кулебякин
|«Линкольн»
|нападающий
|6
|0
|0
|0
|15
|Федотов
|«Грин-Бэй»
|защитник
|10
|0
|-4
|4
ECHL
В хоккейной лиге Восточного побережья в этом сезоне уже были задействованы четыре российских голкипера. Наилучшую статистику среди них демонстрирует проспект «Питтсбурга» Сергей Мурашов, выигравший 14 матчей из 17 для своей команды в ECHL. Неплохо складывается сезон в лиге и у Вячеслава Бутееца, который является первым номером в «Тулсе». Но важно понимать, что и Сергей, и Вячеслав наверняка хотели бы проводить куда больше времени для начала хотя бы в АХЛ, так что они вряд ли могут быть довольны тем, что так много играют в этой лиге.
|№
|Вратарь
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Мурашов
|«Уилинг»
|17
|14
|2,32
|92,4
|0
|2
|Бутеец
|«Тулса»
|18
|9
|2,85
|90,2
|3
|3
|Пекса
|«Цинцинатти»
|15
|3
|3,20
|87,5
|1
|4
|Хажеев
|«Блумингтон»
|1
|0
|6,85
|80,0
|0
Крайне необычным образом складывается сезон в ECHL для Андрея Баканова, который запомнился выступлениями в КХЛ за «Куньлунь» и «Сочи». В самое ближайшее время 22-летний форвард примерит свитер четвёртой команды с начала чемпионата. Сезон-2024/2025 россиянин начинал в расположении «Вустера», после чего пережил три обмена и в итоге оказался в «Айдахо», но там ещё не играл.
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Тимофеев
|«Норфолк»
|нападающий
|31
|29 (10+19)
|+17
|59
|2
|Андреев
|«Канзас»
|нападающий
|27
|29 (7+22)
|+23
|48
|3
|Смирнов
|«Норфолк»
|нападающий
|25
|22 (12+10)
|+8
|14
|4
|Газизов
|«Тулса»
|нападающий
|30
|18 (9+9)
|+1
|16
|5
|Баканов
|«Вустер»/«Блумингтон»/«Форт Уэйн»/«Айдахо»
|нападающий
|27
|4 (3+1)
|-7
|9
|6
|Кулаков
|«Аллен»
|защитник
|24
|3 (2+1)
|-10
|49
|7
|Гурьев
|«Уичита»
|защитник
|20
|2 (1+1)
|-8
|20
|8
|Барбашёв
|«Блумингтон»
|нападающий
|9
|2 (0+2)
|+1
|4
|9
|Чайка
|«Тахо»
|защитник
|4
|1 (0+1)
|-2
|2
|10
|Кныжов
|«Цинцинатти»
|защитник
|6
|1 (0+1)
|-6
|2
|11
|Николаев
|«Рапид Сити»
|нападающий
|2
|0
|-1
|0
|12
|Михайлов
|«Тулса»
|нападающий
|4
|0
|0
|0