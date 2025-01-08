Расклад по всем русским в Америке. Кучеров — лучший полевой, у вратарей двоевластие!

Из-за новогодних праздников немного припозднились с традиционной ежемесячной рубрикой «Чемпионата» о российских хоккеистах в Северной Америке, но мы о ней не забыли! Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Подводим промежуточные результаты по итогам прошедшего декабря и по состоянию на сегодня, обращая внимание на то, что изменилось с момента выхода предыдущего материала.

НХЛ

Выигравшие на двоих три Кубка Стэнли Андрей Василевский и Сергей Бобровский подтверждают свой высочайший класс и в нынешнем сезоне НХЛ. С 17 победами голкиперы «Тампа-Бэй» и «Флориды» соответственно на данный момент делят лидерство среди россиян по выигранным матчам. При этом вратарские показатели Василевского постепенно возвращаются на тот уровень, на котором они были в чемпионские сезоны «Лайтнинг».

Заметного прогресса за последний месяц добился голкипер «Вегаса» Илья Самсонов. Минувшей ночью российский вратарь отразил 20 бросков из 22 в матче с «Сан-Хосе», сумев продлить личную победную серию до шести встреч. Всего же в этом сезоне Илья одержал 11 побед в 15 матчах, что является отличным показателем для номинально второго номера «Голден Найтс».

Российский вратарь может побить клубный рекорд: Самсонов одержал 6-ю победу подряд, в истории «Вегаса» только у двух вратарей серия больше

А вот у Игоря Шестёркина дела продолжают складываться из рук вон плохо. 29-летний голкипер никак не может вернуть свою игру, переживая худший отрезок за карьеру в НХЛ. Сейчас же россиянин и вовсе пребывает в списке травмированных. Впрочем, возможно, что именно эта незапланированная пауза поможет Игорю перезагрузиться и с новыми силами и эмоциями включиться во вторую часть сезона, в которой его клуб будет бороться за попадаание в плей-офф. И для решения этой задачи «синерубашечникам» кровь из носу необходим Шестёркин лучшего образца.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Василевский «Тампа» 30 17 2,36 91,5 2 2 Бобровский «Флорида» 27 17 2,76 90,1 1 3 Кочетков «Каролина» 26 15 2,50 90,2 1 4 Сорокин «Айлендерс» 29 12 2,92 89,8 1 5 Самсонов «Вегас» 15 11 2,65 90,7 1 6 Шестёркин «Рейнджерс» 27 11 3,10 90,6 1 7 Георгиев «Колорадо»/«Сан-Хосе» 24 9 3,53 87,6 0 8 Федотов «Филадельфия» 12 4 3,40 87,4 0 9 Аскаров «Сан-Хосе» 7 3 2,30 92,3 0 10 Варламов «Айлендерс» 10 3 2,89 88,9 0 11 Тарасов «Коламбус» 10 3 4,23 85,7 0

В общей же сложности в этом сезоне НХЛ уже были задействованы 50 полевых хоккеистов из России. После травмы нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на первое место в национальном зачёте бомбардиров вырвался форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший в текущей регулярке 56 (17+39) очков. Блестящие результаты Никиты и Кирилла не вызывают никакого удивления, в отличие от показателя их ближайшего преследователя. На третье место сенсационным образом взлетел нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, который проводит лучший сезон в своей карьере. Роскошно смотрится и его одноклубник Дмитрий Воронков, являющийся лучшим снайпером лиги с 1 декабря.

В топ-5 также входят нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, а вот Александр Овечкин откатился на шестую позицию. Всему виной тяжёлая травма, из-за которой капитан «Вашингтона» отсутствовал в течение длительного времени. Средние (очко за игру/шайба за игру) же показатели Александра остаются на самом топовом уровне. В 39 лет Овечкин выдаёт суперсезон, позволяющий ему всерьёз претендоваать на побитие рекорда Уэйна Гретцки ещё до конца текущего регулярного чемпионата, во что перед началом сезона было невозможно поверить.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Кучеров «Тампа» нападающий 36 56 (17+39) +11 25 2 Капризов «Миннесота» нападающий 34 50 (23+27) +21 14 3 Марченко «Коламбус» нападающий 41 45 (17+28) +22 12 4 Панарин «Рейнджерс» нападающий 38 43 (16+27) -7 12 5 Малкин «Питтсбург» нападающий 41 32 (8+24) -17 18 6 Овечкин «Вашингтон» нападающий 24 30 (19+11) +13 10 7 Барбашёв «Вегас» нападающий 31 30 (15+15) +11 4 8 Свечников «Каролина» нападающий 41 29 (13+16) -6 34 9 Мичков «Филадельфия» нападающий 39 29 (12+17) -9 36 10 Воронков «Коламбус» нападающий 32 28 (17+11) +11 37 11 Сергачёв «Юта» защитник 39 28 (8+20) -4 18 12 Бучневич «Сент-Луис» нападающий 40 27 (10+17) +4 11 13 Дорофеев «Вегас» нападающий 40 21 (14+7) -2 10 14 Наместников «Виннипег» нападающий 42 20 (9+11) +11 28 15 Дадонов «Даллас» нападающий 39 19 (11+8) +10 4 16 Цыплаков «Айлендерс» нападающий 40 19 (7+12) +8 26 17 Орлов «Каролина» защитник 41 18 (4+14) +15 12 18 Проворов «Коламбус» защитник 41 18 (3+15) +1 14 19 Ничушкин «Колорадо» нападающий 21 17 (11+6) +6 4 20 Гавриков «Лос-Анджелес» защитник 38 16 (2+14) +16 8 21 Чинахов «Коламбус» нападающий 21 14 (7+7) +2 2 22 Тарасенко «Детройт» нападающий 39 14 (4+10) -9 4 23 Подколзин «Эдмонтон» нападающий 40 14 (4+10) +9 16 24 Коваленко «Колорадо»/«Сан-Хосе» нападающий 40 14 (5+9) -5 10 25 Михеев «Чикаго» нападающий 38 12 (7+5) +3 8 26 Задоров «Бостон» защитник 43 10 (2+8) +7 78 27 Кузьменко «Калгари» нападающий 31 10 (1+9) -6 12 28 Замула «Филадельфия» защитник 31 9 (3+6) -12 0 29 Минтюков «Анахайм» защитник 32 9 (3+6) -4 8 30 Куликов «Флорида» защитник 41 8 (3+5) +8 28 31 Любушкин «Даллас» защитник 39 8 (0+8) +8 10 32 Романов «Айлендерс» защитник 29 7 (0+7) -1 18 33 Тренин «Миннесота» нападающий 36 6 (3+3) +6 16 34 Торопченко «Сент-Луис» нападающий 40 6 (1+5) -4 19 35 Мироманов «Калгари» защитник 29 6 (1+5) +1 6 36 Свечков «Нэшвилл» нападающий 12 4 (3+1) -2 2 37 Костин «Сан-Хосе» нападающий 25 4 (1+3) -4 25 38 Хуснутдинов «Миннесота» нападающий 38 4 (1+3) -2 12 39 Мирошниченко «Вашингтон» нападающий 17 4 (1+3) +1 0 40 Чибриков «Виннипег» нападающий 4 3 (2+1) +1 0 41 Зуб «Оттава» защитник 14 2 (0+2) -8 8 42 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 9 1 (1+0) 0 2 43 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 10 1 (0+1) -2 6 44 Меркулов «Бостон» нападающий 3 1 (0+1) -1 0 45 Алексеев «Вашингтон» защитник 5 0 +4 0 46 Мисюль «Нью-Джерси» защитник 1 0 -1 0 47 Денисенко «Вегас» нападающий 1 0 0 2 48 Пономарёв «Питтсбург» нападающий 3 0 0 2 49 Гребёнкин «Торонто» нападающий 7 0 -3 2 50 Прищепов «Колорадо» нападающий 10 0 0 0

АХЛ

Ярослав Аскаров до сих пор является лидером АХЛ по проценту отражённых бросков, но за «Барракуду» не выступает с середины декабря – теперь он в основе «Шаркс». А место основного голкипера команды перешло Георгию Романову, который выиграл на этом отрезке больше матчей (5), чем за предыдущие месяцы сезона.

Артур Ахтямов Фото: Соцсети «Торонто Марлис»

Артур Ахтямов продолжает впечатлять в своём дебютном сезоне. Главный тренер «Марлис» сравнивает его с Ильёй Сорокиным, а местные журналисты пишут, что скоро россиянина могут попробовать и в основе – это связано с травмой Энтони Столарза. Тем временем в АХЛ дебютировал ещё один российский вратарь – Вячеслав Пекса, которого вызывали из ECHL. Он вышел на замену в матче с «Лихай-Вэлли» и за 20 минут пропустил две шайбы с девяти бросков.

Начинает набирать обороты Руслан Хажеев, в декабре у него была серия из трёх побед.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Аскаров «Сан-Хосе» 14 9 2 93,8 3 2 Ахтямов «Торонто» 14 9 2,65 90,3 2 3 Романов «Сан-Хосе» 14 8 3,06 90,8 0 4 Жеренко «Спрингфилд» 15 5 3,65 88,2 0 5 Хажеев «Чикаго» 10 4 3,35 87,5 0 6 Мурашов «Уилкс-Бэрри» 2 2 2,5 91,9 0 7 Пекса «Торонто» 1 0 6 77,8 0

Георгий Меркулов – лучший российский бомбардир лиги в прошлом сезоне, в декабре вернул себе лидирующую позицию – сейчас он набирает в среднем по очку за встречу. Порадуемся за Ивана Мирошниченко, который уже совсем закрепился в основе «Вашингтона» и остался там даже после возвращения в строй Александра Овечкина.

Григорий Денисенко за счёт ударной серии в начале декабря, когда он набрал семь очков за четыре матча, поднялся на третью строчку среди россиян, но его показатель полезности остаётся одним из худших в лиге. Зато наши защитники – в числе лучших! Ян Кузнецов является лидером по этому показателю, также в топ-3 входит Никита Новиков.

Вообще, у россиян в «Рочестере» дела идут вполне отлично, за исключением Александра Кисакова. Сыграв несколько встреч в ноябре, затем он выпал из состава и вернулся только в январе. Зато ярко – набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой матча с «Бриджпортом».

Ещё один лидер АХЛ – Матвей Петров. В декабре его голы становились победными в трёх встречах подряд, а всего за сезон у него набралось пять таких шайб (из восьми). Больше в лиге нет ни у кого!

Отметим также, что защитник Даниил Чайка в середине декабря вернулся в Россию и подписал контракт с «Авангардом». В Северной Америке он играл с сезона-2017/2018, был задрафтован «Вегасом» в 2021 году под общим 38-м номером, но в НХЛ так и не пробился.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Меркулов «Провиденс» нападающий 30 27 (7+20) +3 12 2 Соколов «Тусон» нападающий 30 23 (10+13) -8 12 3 Денисенко «Хендерсон» нападающий 30 20 (7+13) -16 30 4 Неучев «Рочестер» нападающий 31 19 (6+13) -2 6 5 Кудрявцев «Эбботсдорф» защитник 27 16 (2+14) +4 8 6 Пономарёв «Уилкс-Бэрри» нападающий 20 15 (6+9) -1 6 7 Петров «Бейкерсфилд» нападающий 28 14 (8+6) +3 8 8 Мирошниченко «Херши» нападающий 16 14 (7+7) -1 8 9 Чибриков «Манитоба» нападающий 25 14 (6+8) -11 10 10 Дуда «Тусон» защитник 29 14 (1+13) +7 0 11 Александров «Спрингфилд» нападающий 15 13 (6+7) +8 8 12 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 20 12 (7+5) -5 16 13 Свечков «Милуоки» нападающий 13 12 (5+7) +3 10 14 Новиков «Рочестер» защитник 33 12 (3+9) +21 29 15 Тринеев «Херши» нападающий 27 11 (8+3) +4 12 16 Прищепов «Колорадо» нападающий 21 11 (5+6) -1 12 17 Гребёнкин «Торонто» нападающий 23 11 (5+6) 0 4 18 Кузнецов «Калгари» защитник 34 11 (2+9) +22 12 19 Грошев «Сиракьюз» нападающий 26 8 (3+5) +5 9 20 Комаров «Рочестер» защитник 31 8 (0+8) +2 36 21 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 14 6 (0+6) -3 2 22 Павлычев «Чикаго» нападающий 21 4 (1+3) 0 22 23 Николаев «Калгари» нападающий 9 4 (0+4) -3 2 24 Мисюль «Ютика» защитник 26 4 (0+4) -12 27 25 Кисаков «Рочестер» нападающий 5 3 (2+1) +4 8 26 Трикозов «Чикаго» нападающий 18 3 (2+1) -2 4 27 Кныжов «Уилкс-Бэрри» защитник 9 3 (1+2) 0 0 28 Грушников «Калгари» защитник 27 3 (1+2) +4 8 29 Чайка «Хендерсон» защитник 5 1 (0+1) -5 4 30 Осипов «Херши»/«Ютика» защитник 13 0 -8 14

CHL

В CHL состоялось несколько обменов с участием россиян. Нападающий Максим Муранов перешёл из «Калгари» в «Уэнатчи» только после Нового года, поэтому ещё не успел сыграть за новую команду. А Егор Горюнов – один из лидеров «Шарлоттауна» в этом сезоне — быстро освоился и в «Бленвилле», в пяти матчах после обмена на его счету шесть очков.

18-летний нападающий Матвей Гридин продолжает штамповать очки. В декабре он ни разу не уходил со льда без набранных очков, его результативная серия длилась семь встреч и прервалась только в январе. Зато в следующей игре он впервые в карьере QMJHL набрал 4 (2+2) очка. Это – лучший бомбардир лиги среди новичков.

Матвей Гридин Фото: Соцсети «Шавинигана»

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Медведев «Лондон», OHL 20 13 2,64 91,8 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Гридин «Шавиниган», QMJHL нападающий 35 45 (21+24) +15 19 2 Горюнов «Шарлоттаун»/«Бленвиль», QMJHL нападающий 26 32 (13+19) -4 34 3 Муранов «Калгари»/«Уэнатчи», WHL нападающий 34 25 (8+17) +13 31 4 Каримов «Сарния», OHL нападающий 38 17 (8+9) -6 38 5 Скворцов «Гуэльф», OHL защитник 33 11 (4+7) -18 8 6 Варосян «Оуэн Саунд», OHL нападающий 32 10 (3+7) -9 26 7 Анисимов «Принс Джордж», WHL защитник 28 9 (1+8) +2 6 8 Фролов «Флинт», OHL защитник 36 8 (1+7) 0 10 9 Бондарь «Валь-д'Ор», QMJHL защитник 25 6 (1+5) -16 14 10 Дианов «Ниагара», OHL нападающий 14 1 (1+0) 0 2 11 Вояга «Шарлоттаун», QMJHL защитник 24 1 (0+1) -8 24 12 Михайлов «Портленд», WHL нападающий 4 0 -1 0

NCAA

Заключительный месяц 2024 года Стивен Сардарян провёл ударно – набрал 14 очков (больше, чем за предыдущие месяцы сезона, вместе взятые), идёт лучшим бомбардиром команды и уже входит в топ-5 по очкам во всей лиге! Ещё пара очков, и он в два раза перекроет свой лучший результат в NCAA, а в декабре его признали лучшим нападающим в конференции.

Стивен Сардарян Фото: michigantechhuskies.com

Айдар Суниев, пусть и потерял первое место среди россиян, тоже продолжает солидный сезон. Проспект «Калгари» является лучшим снайпером своей команды и продолжает набирать в среднем больше очка за игру.

Вратарь Арсений Сергеев смог прервать серию поражений и одержал пятую победу в сезоне, заодно подтянув статистику.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Сергеев ун. Пенн Стэйт 11 5 2,16 92,2 2

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Сардарян Мичиганский технологический ун. нападающий 20 26 (9+17) +9 18 2 Суниев ун. Массачусетса нападающий 19 24 (12+12) +6 10 3 Никора Дартмутский колледж нападающий 14 15 (3+12) -5 4 4 Хохлачёв Американский международный колледж нападающий 16 12 (8+4) +5 27 5 Спитцеров ун. Вермонта нападающий 17 11 (5+6) +12 4 6 Кабанов ун. Боулинг-Грин нападающий 11 5 (1+4) 0 2 7 Задвернюк ун. Брауна нападающий 12 5 (1+5) 0 2 8 Рубцов ун. Аляска-Фэрбенкс нападающий 13 4 (3+1) 0 8 9 Лукашевич ун. Мичигана защитник 14 3 (1+2) +9 0 10 Тертышный колледж Стоунхилл защитник 9 1 (0+1) -5 7

USHL

На первом месте в гонке бомбардиров USHL продолжает располагаться россиянин Артемий Низамеев, выступающий за «Трай-Сити Шторм». В этом сезоне 19-летний воспитанник челябинского «Трактора» сыграл 31 матч, в которых забросил 22 шайбы и сделал 18 результативных передач. Впрочем, на пятки россиянину наступает американец Ланден Гандерсон, отстающий от Артемия всего на одно результативное действие.

Недавно первые встречи в лиге провёл покинувший московское «Динамо» Иван Рябкин. Первая часть текущего хоккейного сезона сложилась для талантливого форварда отвратительно. Он потерял огромное количество позиций в разнообразных преддрафтовых прогнозах и теперь должен восстанавливать своё реноме. Карьеру в лиге 17-летний нападающий начал с дубля в дебютном матче, после чего отметился ещё одним голом в следующей игре. Правда, в той же встрече Иван чуть омрачил впечатление от яркого дебюта в лиге, умудрившись заработать удаление до конца матча за подсечку.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Егоров «Омаха» 18 3 3,25 90,9 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Низамеев «Трай-Сити» нападающий 31 40 (22+18) +2 12 2 Шлаин «Линкольн» нападающий 31 26 (11+15) +1 4 3 Клёпов «Су-Сити» нападающий 33 17 (5+12) -5 10 4 Чалый «Су-Фоллс» защитник 28 16 (4+12) +2 26 5 Воронин «Янгстоун» нападающий 26 14 (6+8) +9 30 6 Морозов «Трай-Сити» нападающий 31 13 (6+7) -2 10 7 Шилов «Грин-Бэй» нападающий 15 12 (7+5) -9 8 8 Власов «Су-Фоллс» нападающий 21 12 (7+5) +3 10 9 Рыбаков «Су-Фоллс» защитник 29 10 (3+7) +21 18 10 Рябкин «Маскегон» нападающий 2 3 (3+0) +3 17 11 Семёнов «Омаха» нападающий 11 2 (1+1) 0 2 12 Катин «Омаха» защитник 30 1 (1+0) -4 25 13 Молгачёв «Янгстоун» нападающий 1 0 0 0 14 Кулебякин «Линкольн» нападающий 6 0 0 0 15 Федотов «Грин-Бэй» защитник 10 0 -4 4

ECHL

В хоккейной лиге Восточного побережья в этом сезоне уже были задействованы четыре российских голкипера. Наилучшую статистику среди них демонстрирует проспект «Питтсбурга» Сергей Мурашов, выигравший 14 матчей из 17 для своей команды в ECHL. Неплохо складывается сезон в лиге и у Вячеслава Бутееца, который является первым номером в «Тулсе». Но важно понимать, что и Сергей, и Вячеслав наверняка хотели бы проводить куда больше времени для начала хотя бы в АХЛ, так что они вряд ли могут быть довольны тем, что так много играют в этой лиге.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Мурашов «Уилинг» 17 14 2,32 92,4 0 2 Бутеец «Тулса» 18 9 2,85 90,2 3 3 Пекса «Цинцинатти» 15 3 3,20 87,5 1 4 Хажеев «Блумингтон» 1 0 6,85 80,0 0

Крайне необычным образом складывается сезон в ECHL для Андрея Баканова, который запомнился выступлениями в КХЛ за «Куньлунь» и «Сочи». В самое ближайшее время 22-летний форвард примерит свитер четвёртой команды с начала чемпионата. Сезон-2024/2025 россиянин начинал в расположении «Вустера», после чего пережил три обмена и в итоге оказался в «Айдахо», но там ещё не играл.