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Расписание спортивных матчей 8 января 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «Атлетик» — «Барселона» в футболе, теннис и СКА — «Спартак» в КХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 8 января 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 8 января: Кучеров — в НХЛ, лучший игрок НБА против чемпионов лиги, а ещё «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в первом полуфинале Кубка лиги!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто шагнёт в зону плей-офф?

«Питтсбург» и «Коламбус» — две команды, на которые перед началом сезона никто не ставил, но на сегодняшний день оба коллектива находятся на расстоянии одного очка от зоны плей-офф. Особо радостно за «жакетов», в первом звене которых зажигают Воронков и Марченко. Кирилл набрал 16 очков в последних 11 матчах, побил личный рекорд результативности и вряд ли намерен останавливаться. «Питтсбург» попадёт под горячую руку российского бомбардира?

Обзор последнего матча «Коламбуса»:
Матч-концерт русских в НХЛ! Набрали шесть очков за игру, у Марченко — большой рекорд
Матч-концерт русских в НХЛ! Набрали шесть очков за игру, у Марченко — большой рекорд

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Даллас» возьмёт реванш за поражение двухнедельной давности?

Про «Рейнджерс» нынче говорят на каждом углу, и оно понятно – всех удивило резкое падение обладателя Президентского кубка, который ещё летом находился в двух играх от финала Кубка Стэнли. Но ведь про «Даллас» можно сказать то же самое – команда, которая в прошлом году дошла до финала конференции и называлась одним из фаворитов, с трудом держится в зоне плей-офф. Да, четыре победы кряду скрасили впечатление, но лидеры в лице Робертсона и Хинца должны ещё прибавлять. Сделают ли они шажок в игре с «синерубашечниками»?

«Рейнджерс» начинают потихоньку усиливаться:
«Рейнджерс» забрали с драфта отказов нападающего «Лос-Анджелеса» Артура Калиева

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проснётся ли Кучеров?

«Тампа» после рождественской паузы попала в пике – четыре поражения подряд и очень блёклая игра. Расстраивает и Никита Кучеров – у лучшего бомбардира прошлого сезона лишь одна передача в трёх играх. «Каролина», конечно, также не в лучшей форме, но команда Бриндамора исправно набирает очки. «Ураганы» будут фаворитами в этой игре?

Даже во время неудачной серии Кучеров сносит рекорды:
Никита Кучеров установил исторический рекорд «Тампы» всех времён

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн с Дэвисом обыграют обескровленных «бродяг»?

«Лос-Анджелес Лейкерс» в последнее время выступают отлично. Команда за последние 10 матчей уступила лишь трижды. Теперь на пути Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса будет «Даллас Маверикс». «Бродяги» потеряли из-за травм лидеров Луку Дончича и Кайри Ирвинга. Клуб из Техаса проиграл пять матчей кряду. Увидим ли мы шестой?

История великого противостояния!
Легендарные имена и борьба до крови. Как два спорных решения стоили клубу титула в НБА
Легендарные имена и борьба до крови. Как два спорных решения стоили клубу титула в НБА

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит — MVP НБА или чемпионы лиги?

Вот бы увидеть это противостояние в финале НБА, подумают многие… Действующие чемпионы лиги во встрече с лучшим игроком прошлого сезона Николой Йокичем, да, скорее всего, и этого. «Денвер Наггетс» одержал четыре победы в пяти последних матчах, а «Оклахома» показала «Бостону», что даже невероятный атакующий потенциал «кельтов» можно закрыть при должном желании. Получится ли у MVP НБА остановить Джейсона Тейтума и компанию?

Йокич невероятен!
Никола Йокич доказал Вембаньяме, почему он — MVP. Европейцы устроили настоящую зарубу!
Никола Йокич доказал Вембаньяме, почему он — MVP. Европейцы устроили настоящую зарубу!

🎾 6:30*: Белинда Бенчич (Швейцария, Q) – Людмила Самсонова (Россия), Аделаида, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Аделаида (ж). 2-й круг
08 января 2025, среда. 06:30 МСК
Белинда Бенчич
421
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
26
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: поквитается ли Самсонова с обидчицей Калинской?

Людмила Самсонова успешно стартовала на «пятисотнике» в Брисбене, добившись волевой победы над квалифаером из Чехии Мари Боузковой. Теперь, чтобы пробиться в 1/4 финала, 26-летней россиянке необходимо справиться с ещё одно победительницей квалификации — Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая выбила из сетки Анну Калинскую. Людмила и Белинда ранее уже сражались 5 раз, и счёт личных встреч — 4-1 в пользу Самсоновой. В частности, она выиграла их последний матч в Монреале-2023. Победительница нового поединка далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Екатерина Александрова — Эмма Наварро.

Людмила готовится успешно выступить на ТБШ::
Шнайдер впервые вышла во вторую неделю ТБШ. А Самсонова разгромила американку
Шнайдер впервые вышла во вторую неделю ТБШ. А Самсонова разгромила американку

🏒 17:00: СКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждать обилия голов?

Матчи СКА и «Спартака» с недавнего времени стали особо принципиальными – никто же ещё не забыл скандал, который произошёл после прошлой встречи? Сейчас СКА демонстрирует яркую, но не безгрешную игру, а главным действующим лицом стал молодой Иван Демидов, который забивает шесть игр кряду. Продлит ли Иван голевую серию?

В СКА есть два форварда с 0 голов в этом сезоне:
Вы когда-нибудь забьёте? Топ-7 форвардов КХЛ с нулём голов в этом сезоне
Вы когда-нибудь забьёте? Топ-7 форвардов КХЛ с нулём голов в этом сезоне

⚽️ 22:00: «Атлетик» Бильбао — «Барселона», Суперкубок Испании, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто сыграет в финале Суперкубка Испании?

Команды определят финалиста Суперкубка Испании по итогам матча, который пройдёт в Саудовской Аравии. Чуть ранее соперники прошли в 1/8 финала Кубка Испании, но сделали это в разном стиле. «Барселона» разнесла «Барбастро» (4:0), а «Атлетик» одолел «Логроньес» только в серии пенальти. Клубу из Бильбао в последнее время тяжело даются матчи с «Барселоной». Баски одержали всего две победы в 10 встречах (обе — за пределами основного времени). Как будет на этот раз?

«Барса» значительно подняла ценность своих активов:
Как же круто изменилась стоимость звёзд футбола за год. Рекорд — увеличение на 15 900%!
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⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль», Кубок лиги, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько голов забьют команды?

Топ-клубы АПЛ встретятся друг с другом в первом матче полуфинала Кубка лиги. Ответная игра состоится через месяц. У «Тоттенхэма» не всё хорошо в последнее время — серия из четырёх встреч без побед (одна ничья, три поражения). А вот «Ливерпуль» чувствует себя прекрасно. Первое место в АПЛ, первое место в Лиге чемпионов. Команда Арне Слота не проигрывает почти четыре месяца — с 14 сентября 2024 года. В декабре соперники встретились на домашнем стадионе «Тоттенхэма» и порадовали публику огромным количеством забитых мячей — «Ливерпуль» победил со счётом 6:3.

«Тоттенхэм» купил нового вратаря:
«Захотел стать футболистом на базе в Раменском». Сын легенды РПЛ — в большом клубе АПЛ!
«Захотел стать футболистом на базе в Раменском». Сын легенды РПЛ — в большом клубе АПЛ!
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