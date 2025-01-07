«Магнитка» продлила серию побед до семи матчей, «Куньлунь» — до пяти.

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Яркая драка в Челябинске, третье поражение ЦСКА подряд. Итоги дня в КХЛ

7 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Представляем обзор всех игр.

«Трактор» на домашней площадке одержал разгромную победу над «Ладой» со счётом 5:0. Дебютной шайбой за «Трактор» отметился нападающий Василий Глотов. Ещё по голу в составе челябинской команды забили Виталий Кравцов, Владимир Жарков, Стивен Кэмпфер и Григорий Дронов. Вратарь «Трактора» Зак Фукале записал на свой счёт «сухой» матч. Голкипер «Лады» Александр Трушков был заменён после четырёх пропущенных шайб на Максима Третьяка.

Таким образом, «Трактор» увеличил отрыв от второго места Восточной конференции до трёх очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В середине матча состоялся яркий бой с участием Бадди Робинсона и Данилы Моисеева. Нападающий «Лады» впечатал в борт Андрея Светлакова, после чего американец вступился за партнёра.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Адмиралом». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

На 12-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Адмирала» Даниил Гутик с передачи Павла Шэна. В конце первого периода хозяева сравняли счёт благодаря голу Алексея Маклюкова с передачи Троя Джозефса. Во втором периоде команды обменялись голами — отличились Джек Родевальд и Люк Джонсон. В середине третьего периода Егор Петухов реализовал большинство и вывел «Адмирал» вперёд в счёте. В конце третьего периода Даниил Вовченко сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм. На последней секунде овертайма победный гол забил Валерий Орехов.

Таким образом, «Металлург» продлил победную серию до семи матчей, а «Адмирал» проиграл в пятый раз кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Автомобилистом». Победу одержали гости со счётом 3:2 по буллитам.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев, которому ассистировали Джесси Блэкер и Никита Трямкин. На 31-й минуте матча защитник «Барыса» Адиль Бекетаев забросил шайбу в ворота гостей и прервал сухую серию казахстанской команды, которая остановилась на отметке в 209 минут и 14 секунд. В концовке второго периода Семён Кизимов вновь вывел гостей вперёд. «Барыс» сумел отыграться за пять с небольшим минут до конца третьего периода благодаря голу Никиты Сетдикова. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержал «Автомобилист».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Мытищах на «Арене-Мытищи» прошла очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Амуром». Разгромную победу одержал китайский клуб со счётом 5:0.

Шайбами в составе «Куньлуня» отметились Томаш Юрчо, Цзян Фу, Джейден Хальбгевакс, Адам Кленденинг и Дойл Сомерби. Голкипер китайского клуба Джереми Смит записал на свой счёт «сухой» матч. В концовке встречи состоялась массовая потасовка, по итогам которой сразу по три игрока каждой команды были удалены за грубость. Таким образом, «Куньлунь» одержал пятую победу подряд. «Амур» потерпел пятое поражение в последних шести матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 2:0.

«Сочи» забил гол в концовке второго периода, однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за помехи вратарю. «Динамо» открыло счёт в матче в середине третьего периода — дебютную шайбу за бело-голубых забросил нападающий Дилан Сикура с передачи Джордана Уила. В концовке встречи голом в пустые ворота отметился нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский. Голкипер «Динамо» Владислав Подъяпольский оформил свой первый «сухой» матч за клуб. «Динамо» выиграло у «Сочи» второй матч подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошла очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Витязем». Победу одержали ярославцы со счётом 3:0.

Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. Первый гол на 46-й минуте забил хоккеист «Локомотива» Денис Алексеев, которому ассистировали Никита Кирьянов и Дмитрий Симашев. В конце третьего периода ещё две шайбы за «Локомотив» забросили Максим Шалунов и Александр Полунин. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ярославского клуба Даниил Исаев. Примечательно, что сегодня, 7 января, Исаеву исполнилось 25 лет.

«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл «Витязь» и нанёс подмосковной команде пятое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошла очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ЦСКА. Победу одержали хозяева со счётом 2:0.

Первую шайбу в начале второго периода забросил нападающий «Динамо» Крис Тирни. В середине второго периода минчане удвоили преимущество в счёте благодаря голу в большинстве Вадима Мороза с передач Джордана Гросса и Вадима Шипачёва. Голкипер «Динамо» Василий Демченко записал на свой счёт «сухой» матч. Отметим, что в игре было два больших пятиминутных удаления за атаку в область головы и шеи у хоккеистов обеих команд.

Таким образом, ЦСКА потерпел третье поражение подряд и во второй раз в сезоне уступил минскому «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Расписание матчей 8 января

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