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Рейнджерс — Даллас — 4:5 ОТ, обзор матча, Панарин набрал три очка и повторил рекорд франшизы, видео

Панарин проснулся! Выдал лучший матч за месяц и повторил крутой рекорд франшизы
Максим Макаров
Панарин набрал три очка и повторил рекорд франшизы
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Но «Рейнджерс» вновь проиграли, упустив преимущество в три шайбы.

«Рейнджерс» так и не могут выбраться из длительного кризиса – не помогли ни обмены, ни паузы. Вместе с командой захворал и Артемий Панарин – у российского бомбардира в последних восьми матчах лишь четыре набранных балла.

«Даллас» с первых минут взвинтил темп и насел на ворота Куика, однако американский вратарь вместе с обороной натиск выдержал, а первое звено «Рейнджерс» своевременно открыло счёт – Панарин сделал скидку на Лафреньера, а тот блестяще попал. В течение следующих пяти минут Артемий ещё дважды ассистировал партнёрам, особо эстетичной получилась передача на того же Лафреньера, которая отрезала всю оборону «Старз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Казалось бы, такое преимущество значительно упрощает жизнь команде, но уже до перерыва «Даллас» две шайбы отыграл – одну из них забросил Евгений Дадонов в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде гол гостей долгое время назревал и забил его Роберстон с передачи Дадонова – для Джейсона, который тяжело запрягал в этом сезоне, эта шайба стала лишь десятой в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 06:56     2:0 Трочек (Борген, Панарин) – 09:55     3:0 Лафреньер (Панарин, Трочек) – 11:24     3:1 Дюшейн (Линделль) – 12:57     3:2 Дадонов (Бурк, Харли) – 15:56 (pp)     3:3 Робертсон (Дадонов, Хинц) – 33:14     4:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 52:56 (pp)     4:4 Харли (Стил) – 57:21     4:5 Бенн (Робертсон, Харли) – 62:15 (pp)    

Ключевым моментом в третьем периоде мог стать тренерский ход Лавиолетта – главный тренер «синерубашечников» пожертвовал тайм-аутом для того, чтобы первая спецбригада немного выдохнула. И это сработало – сразу же после этого отличился Трочек.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но хозяева в очередной раз упустили преимущество и дали сопернику перевести игру в овертайм. Уже на первых секундах дополнительного времени Панарин отправился в штрафной бокс, и на исходе двухминутного удаления «Даллас» закончил встречу и одержал волевую победу.

4:5 – «Рейнджерс» упустили преимущество в три шайбы и в очередной раз проиграли. Но Артемий Панарин проснулся и провёл лучший матч за последний месяц – был очень заряжен и нацелен, сделал три результативные передачи и повторил рекорд Рода Гилбера по количеству периодов, в которых он набирал три очка.

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