Панарин проснулся! Выдал лучший матч за месяц и повторил крутой рекорд франшизы

«Рейнджерс» так и не могут выбраться из длительного кризиса – не помогли ни обмены, ни паузы. Вместе с командой захворал и Артемий Панарин – у российского бомбардира в последних восьми матчах лишь четыре набранных балла.

«Даллас» с первых минут взвинтил темп и насел на ворота Куика, однако американский вратарь вместе с обороной натиск выдержал, а первое звено «Рейнджерс» своевременно открыло счёт – Панарин сделал скидку на Лафреньера, а тот блестяще попал. В течение следующих пяти минут Артемий ещё дважды ассистировал партнёрам, особо эстетичной получилась передача на того же Лафреньера, которая отрезала всю оборону «Старз».

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Казалось бы, такое преимущество значительно упрощает жизнь команде, но уже до перерыва «Даллас» две шайбы отыграл – одну из них забросил Евгений Дадонов в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде гол гостей долгое время назревал и забил его Роберстон с передачи Дадонова – для Джейсона, который тяжело запрягал в этом сезоне, эта шайба стала лишь десятой в сезоне.

Ключевым моментом в третьем периоде мог стать тренерский ход Лавиолетта – главный тренер «синерубашечников» пожертвовал тайм-аутом для того, чтобы первая спецбригада немного выдохнула. И это сработало – сразу же после этого отличился Трочек.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но хозяева в очередной раз упустили преимущество и дали сопернику перевести игру в овертайм. Уже на первых секундах дополнительного времени Панарин отправился в штрафной бокс, и на исходе двухминутного удаления «Даллас» закончил встречу и одержал волевую победу.

4:5 – «Рейнджерс» упустили преимущество в три шайбы и в очередной раз проиграли. Но Артемий Панарин проснулся и провёл лучший матч за последний месяц – был очень заряжен и нацелен, сделал три результативные передачи и повторил рекорд Рода Гилбера по количеству периодов, в которых он набирал три очка.