«Он — сама опасность». Русский силовик внезапно начал забивать на уровне суперзвёзд НХЛ!

«Коламбус» одержал шестую победу за последние девять встреч – сегодня «Блю Джекетс» смогли отыграться со счёта 1:3 в матче с «Питтсбургом» и победить «пингвинов» на их арене впервые с ноября 2015 года. Благодаря этим двум очкам подопечные Дина Эвасона смогли забраться в зону плей-офф – прямо сейчас «мундирам» принадлежит второй слот уайлд-кард от Восточной конференции.

Огромную роль в последних успехах клуба из Огайо играют российские хоккеисты. Два результативных действия на свой счёт сегодня записал Кирилл Марченко. 24-летний форвард проводит лучший сезон в карьере, побив личный рекорд по количеству очков уже к середине регулярного чемпионата. После сегодняшнего матча Марченко вошёл в топ-20 бомбардиров НХЛ, а в команде больше него набрал только защитник Зак Веренски – у него 46 очков за результативность, в то время как у Кирилла таких 45 (17+28).

Вдобавок к этому уроженец Барнаула реализовал свою попытку в серии буллитов, избавив Элвиса Мерзликина от необходимости отражать последний бросок «Питтсбурга» для обеспечения выездной волевой победы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Если же брать последний месяц – начиная с 8 декабря 2024-го, – то Марченко и вовсе занимает восьмое место по очкам во всей НХЛ. В 15 встречах на этом отрезке он набрал 20 очков – почти половину от общей результативности в этом сезоне.

Но ещё более неожиданными кажутся успехи его партнёра по звену Дмитрия Воронкова. Те, кто внимательно следит за выступлениями российских хоккеистов в НХЛ, наверняка помнят, какие проблемы экс-нападающий «Ак Барса» испытывал в начале своего пути за океаном. Очень хорошо, что Воронкову удалось преодолеть трудности с адаптацией, потому что сейчас он делает что-то совсем невероятное.

В игре с «Питтсбургом» Дмитрий так же, как и Кирилл, набрал два очка – Воронков дважды сделал передачи Марченко голевыми, оформив уже четвёртый дубль за последние семь матчей!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Всего же на счету Дмитрия 12 голов с 1 декабря – ни один хоккеист в НХЛ за этот период не забивал чаще него! Единственный, кто смог забросить столько же – Леон Драйзайтль, который потратил на это на три матча меньше. Но от него такого можно было ожидать – а вот тот факт, что российский силовик начнёт включать красный свет за воротами других команд чаще остальных суперзвёзд лиги, по-настоящему поражает.

Голы в НХЛ с 1 декабря

№ Игрок Клуб Матчи Голы =1. Леон Драйзайтль «Эдмонтон» 16 12 =1. Дмитрий Воронков «Коламбус» 19 12 =3. Марк Шайфли «Виннипег» 17 11 =3. Джейк Гюнцель «Тампа-Бэй» 14 11 =5. Джон Таварес «Торонто» 19 10 =5. Джейсон Цукер «Баффало» 17 10 =5. Зак Хайман «Эдмонтон» 15 10 =5. Рикард Ракелль «Питтсбург» 16 10 =5. Джонатан Маршессо «Нэшвилл» 15 10 =5. Арттури Лехконен «Колорадо» 16 10 =5. Джейк Дебраск «Ванкувер» 17 10 =5. Джордан Кайру «Сент-Луис» 16 10 =5. Алексей Протас «Вашингтон» 16 10

Всего же в этом сезоне у Дмитрия уже 17 голов – это лучший показатель в «Коламбусе» наряду с Кириллом Марченко. Столько же за всю регулярку забили, например, Никита Кучеров и Давид Пастрняк, а многие звёзды лиги и того меньше – у Коннора Макдэвида и Артемия Панарина по 16 голов, У Джека Хьюза – 15, у Натана Маккиннона – 14, у Остона Мэттьюса – 13. Кстати, аргумент «у Мэттьюса на пять матчей меньше» не сработает – Воронков забивает 0,53 гола за игру, в то время как американец – 0,48.

Дмитрий, который остановился в шаге от личного снайперского рекорда, своей игрой впечатляет и наших заокеанских коллег: «У меня закончились комплименты в его адрес. Он – сама опасность», — написал после сегодняшней встречи журналист The Hockey Writers Марк Шайг. Глядя на текущую форму Воронкова, сложно с этим не согласиться. Надеемся, что он продолжит в том же духе и дальше.