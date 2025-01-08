КХЛ потеряет «Барыс»? Казахстанский клуб попал в затяжной кризис

«Барыс» несколько дней назад проиграл очередной матч всухую, пропустив от потерявшей всех самых высокооплачиваемых игроков «Лады» пять шайб на домашнем льду. Поражение на тот момент стало 15-м в последних 16 встречах (из соперников не повезло только «Динамо», да ещё и в Москве), и восемь раз в этих играх астанинская команда вообще не забивала. Всего в сезоне у «Барыса» 12 нулевых матчей.

После той встречи Галым Мамбеталиев продолжил рассказывать старую историю: «Без ошибок играет тот, кто вообще не играет в хоккей, кто сидит на лавке. Сегодня будем разбираться, чтобы не допускали таких ошибок. Но в данный момент идёт становление команды». В принципе, почти каждую пресс-конференцию «Барыса» характеризует признание ошибок команды — а на вопрос о том, готов ли главный тренер признать свои ошибки, последовал ответ: «Вы хотите сказать, что я виноват?»

И пока новостные ленты гудят из-за рекордов Овечкина, «Барыс» может подарить КХЛ совсем другой рекорд. За 45 игр команда, которой успели руководить четыре главных тренера, забросила 58 шайб — или 1,29 гола за игру. Если такие темпы сохранятся до конца сезона, то за регулярку у «Барыса» будет 88 (с округлением в бо́льшую сторону) шайб, что с отрывом станет антирекордом КХЛ. При этом нынешняя регулярка — самая длинная в истории КХЛ, и многие игроки благодаря этому побивали личные достижения.

Лишь две команды в истории лиги забрасывали менее 100 шайб за сезон — это новокузнецкий «Металлург»-2016/2017 (97 голов за 60 игр, 1,62 в среднем) и «Югра»-2017/2018 (93 гола за 56 игр, 1,66 в среднем). Для обеих команд этот сезон стал последним в лиге — да и не было в тех составах особенных забивал. У «Кузни» банально не имелось бюджета: лучшими игроками той команды являлись молодые в скрытой аренде — типа Кирилла Семёнова и Артёма Михеева. В «Югре» играли едущие с ярмарки ветераны и совсем загадочные легионеры уровня Войтеха Полака и Джереми Морина.

Игроки «Барыса» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Параллель с отлучёнными от КХЛ клубами чуть не проявилась вчера. Появилась информация, что детские команды системы «Барыса» снимаются с детско-юношеских российских соревнований — и это не было слухом, прилагалось и письмо из клуба. Одни источники вчера заявили, что вслед за молодёжными командами последует и взрослая, однако вчера вечером «Матч ТВ» эту информацию опроверг. Впрочем, слухи о том, что проект «Барыс» может закончиться, ходили ещё и до этого.

Проблемы «Барыса» — это только верхушка ситуации в местном хоккее. Про них и так уже написано немало: фактический развал школы Усть-Каменогорска; потеря клубов в ВХЛ, где игроки всё равно получали опыт получше, чем в местной лиге; популистские решения по отмене казахских паспортов натурализованных игроков. При этом почти все российские обладатели паспортов дошли до уровня КХЛ именно в Казахстане: тот же Павел Акользин, который начал забивать в СКА, до полноценного дебюта в КХЛ в 27 лет провёл пять лет в «Бейбарысе». Алексей Маклюков и Дмитрий Шевченко — воскресенские игроки, которых «Барыс» подобрал после потерей «Динамо» юрлица в 2017-м.

Такое ощущение, что относительные успехи ЧМ-2023 и ЧМ-2024, где Казахстан играл без натурализованных игроков, но при этом победил Норвегию, Францию и прямых конкурентов за выживание, немного затуманили местным руководителям голову. Однако бан России и Беларуси в первую очередь ударил по уровню соревнования в нижней части таблицы, который размыли вечные «лифтёры» из дивизиона 1А. Словению и Польшу сборная Мамбеталиева побеждала, причём не без проблем, но играли бы эти команды в элите при полноценном составе участников?

С недавних времён к этому добавились ещё и «игры престолов» на верхушке местного хоккея: Олега Болякина из клуба убрали, но он продолжает оставаться боссом сборной. В результате на Кубок Первого канала поехала команда, на 80% составленная из игроков ОЧРК— во всех матчах она уступила с одинаковым счётом 1:3. При этом, если верить в слухам, на чемпионат мира в Хернинг снова может поехать примерно такая же по комплектации команда — и без стоящего на голове Никиты Бояркина (или Андрея Шутова) легко можно представить, что она проиграет и Венгрии.

Можно снова сравнить ситуацию в Казахстане с Беларусью. Можно вспомнить, как Александр Лукашенко лично говорил про то, что он сам хоккеист, что лучше взять мало легионеров, но сильных — и «Динамо» несколько лет мучилось с формулой «6+1» на дне таблицы. Однако в Беларуси теперь построена отличная система подготовки игроков, динамовские легионеры органично дополняют молодых талантов — даже с учётом того, что очень многие белорусы играют в российских клубах лиги.

Олег Болякин и сборная Казахстана Фото: РИА Новости

Показательно, что, даже с учётом провала иностранных игроков «Барыса», они забросили почти половину шайб команды — 26 из 56. Почти половина из этих 26 (12) пришлась на Антона Бурдасова, который где-то ближе к дедлайну вспомнил, что у него есть классный бросок. Что же было бы, если в жизнь воплотились мечты о полностью местном составе? «Невозможно выступать только игроками первенства Казахстана и выигрывать у кого-либо. Необходимо иметь в клубе мощное первое звено. Иностранцев, причём из Канады и Америки. Таких как Джош Ливо, которые будут забивать в каждом матче и тянуть команду за собой», — сказал недавно бывший президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов.

Однако курс на «делегионеризацию» характерен не только для «Барыса». Местный парламент недавно принял закон, который запрещает финансирование контрактов иностранных (и российских в том числе) спортсменов из государственных источников — только за счёт собственных средств. В баскетбольной «Астане» пошли почти те же процессы, что и в «Барысе»: там расторгли почти всех легионеров и иностранного тренера. Результаты превзошли все ожидания: «Астана» проиграла все 23 матча со средней разницей в «-27».

И вот мы снова возвращаемся к уходу команд «Барыса» из российских лиг, причём якобы «из-за отсутствия финансирования». При этом оказывается, что финансирование есть для того, чтобы по ходу сезона расторгнуть кучу иностранных игроков с выплатой компенсаций — причём на того же Майкла Маклауда в КХЛ явно был спрос, можно было найти вариант обмена. Есть финансирование и на то, чтобы держать в команде Юхана Маттссона третьим вратарём, который с 5 октября не сыграл ни секунды. Никиту Камалова фактически отпустили в «Металлург» бесплатно, пока за Евгения Кулика платят 30 млн рублей. На детские команды, однако, финансирования нет — и это на фоне заплачек про «легионеры работы лишают».

Конечно, легионерская надстройка, которая в лучшие годы давала результат «Барысу», была весьма ненадёжной. Однако никакого базиса за ней нет — и наличие сильных иностранных лидеров в клубе КХЛ не будет мешать созданию этого базиса. Не хочется, чтобы клуб из полуторамиллионого города с новой ареной превратился в аналог «Кузни» семилетней давности или вообще покинул лигу, потратив свой потенциал.