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Что происходит с Барысом, что ждать от Барыса в КХЛ

КХЛ потеряет «Барыс»? Казахстанский клуб попал в затяжной кризис
Родион Власов
Что происходит с «Барысом»
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Астанинская команда проигрывает всем подряд и идёт на антирекорд результативности лиги.

«Барыс» несколько дней назад проиграл очередной матч всухую, пропустив от потерявшей всех самых высокооплачиваемых игроков «Лады» пять шайб на домашнем льду. Поражение на тот момент стало 15-м в последних 16 встречах (из соперников не повезло только «Динамо», да ещё и в Москве), и восемь раз в этих играх астанинская команда вообще не забивала. Всего в сезоне у «Барыса» 12 нулевых матчей.

После той встречи Галым Мамбеталиев продолжил рассказывать старую историю: «Без ошибок играет тот, кто вообще не играет в хоккей, кто сидит на лавке. Сегодня будем разбираться, чтобы не допускали таких ошибок. Но в данный момент идёт становление команды». В принципе, почти каждую пресс-конференцию «Барыса» характеризует признание ошибок команды — а на вопрос о том, готов ли главный тренер признать свои ошибки, последовал ответ: «Вы хотите сказать, что я виноват?»

И пока новостные ленты гудят из-за рекордов Овечкина, «Барыс» может подарить КХЛ совсем другой рекорд. За 45 игр команда, которой успели руководить четыре главных тренера, забросила 58 шайб — или 1,29 гола за игру. Если такие темпы сохранятся до конца сезона, то за регулярку у «Барыса» будет 88 (с округлением в бо́льшую сторону) шайб, что с отрывом станет антирекордом КХЛ. При этом нынешняя регулярка — самая длинная в истории КХЛ, и многие игроки благодаря этому побивали личные достижения.

Лишь две команды в истории лиги забрасывали менее 100 шайб за сезон — это новокузнецкий «Металлург»-2016/2017 (97 голов за 60 игр, 1,62 в среднем) и «Югра»-2017/2018 (93 гола за 56 игр, 1,66 в среднем). Для обеих команд этот сезон стал последним в лиге — да и не было в тех составах особенных забивал. У «Кузни» банально не имелось бюджета: лучшими игроками той команды являлись молодые в скрытой аренде — типа Кирилла Семёнова и Артёма Михеева. В «Югре» играли едущие с ярмарки ветераны и совсем загадочные легионеры уровня Войтеха Полака и Джереми Морина.

Игроки «Барыса»

Игроки «Барыса»

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Параллель с отлучёнными от КХЛ клубами чуть не проявилась вчера. Появилась информация, что детские команды системы «Барыса» снимаются с детско-юношеских российских соревнований — и это не было слухом, прилагалось и письмо из клуба. Одни источники вчера заявили, что вслед за молодёжными командами последует и взрослая, однако вчера вечером «Матч ТВ» эту информацию опроверг. Впрочем, слухи о том, что проект «Барыс» может закончиться, ходили ещё и до этого.

Проблемы «Барыса» — это только верхушка ситуации в местном хоккее. Про них и так уже написано немало: фактический развал школы Усть-Каменогорска; потеря клубов в ВХЛ, где игроки всё равно получали опыт получше, чем в местной лиге; популистские решения по отмене казахских паспортов натурализованных игроков. При этом почти все российские обладатели паспортов дошли до уровня КХЛ именно в Казахстане: тот же Павел Акользин, который начал забивать в СКА, до полноценного дебюта в КХЛ в 27 лет провёл пять лет в «Бейбарысе». Алексей Маклюков и Дмитрий Шевченко — воскресенские игроки, которых «Барыс» подобрал после потерей «Динамо» юрлица в 2017-м.

Такое ощущение, что относительные успехи ЧМ-2023 и ЧМ-2024, где Казахстан играл без натурализованных игроков, но при этом победил Норвегию, Францию и прямых конкурентов за выживание, немного затуманили местным руководителям голову. Однако бан России и Беларуси в первую очередь ударил по уровню соревнования в нижней части таблицы, который размыли вечные «лифтёры» из дивизиона 1А. Словению и Польшу сборная Мамбеталиева побеждала, причём не без проблем, но играли бы эти команды в элите при полноценном составе участников?

С недавних времён к этому добавились ещё и «игры престолов» на верхушке местного хоккея: Олега Болякина из клуба убрали, но он продолжает оставаться боссом сборной. В результате на Кубок Первого канала поехала команда, на 80% составленная из игроков ОЧРК— во всех матчах она уступила с одинаковым счётом 1:3. При этом, если верить в слухам, на чемпионат мира в Хернинг снова может поехать примерно такая же по комплектации команда — и без стоящего на голове Никиты Бояркина (или Андрея Шутова) легко можно представить, что она проиграет и Венгрии.

Можно снова сравнить ситуацию в Казахстане с Беларусью. Можно вспомнить, как Александр Лукашенко лично говорил про то, что он сам хоккеист, что лучше взять мало легионеров, но сильных — и «Динамо» несколько лет мучилось с формулой «6+1» на дне таблицы. Однако в Беларуси теперь построена отличная система подготовки игроков, динамовские легионеры органично дополняют молодых талантов — даже с учётом того, что очень многие белорусы играют в российских клубах лиги.

Олег Болякин и сборная Казахстана

Олег Болякин и сборная Казахстана

Фото: РИА Новости

Показательно, что, даже с учётом провала иностранных игроков «Барыса», они забросили почти половину шайб команды — 26 из 56. Почти половина из этих 26 (12) пришлась на Антона Бурдасова, который где-то ближе к дедлайну вспомнил, что у него есть классный бросок. Что же было бы, если в жизнь воплотились мечты о полностью местном составе? «Невозможно выступать только игроками первенства Казахстана и выигрывать у кого-либо. Необходимо иметь в клубе мощное первое звено. Иностранцев, причём из Канады и Америки. Таких как Джош Ливо, которые будут забивать в каждом матче и тянуть команду за собой», — сказал недавно бывший президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов.

Однако курс на «делегионеризацию» характерен не только для «Барыса». Местный парламент недавно принял закон, который запрещает финансирование контрактов иностранных (и российских в том числе) спортсменов из государственных источников — только за счёт собственных средств. В баскетбольной «Астане» пошли почти те же процессы, что и в «Барысе»: там расторгли почти всех легионеров и иностранного тренера. Результаты превзошли все ожидания: «Астана» проиграла все 23 матча со средней разницей в «-27».

И вот мы снова возвращаемся к уходу команд «Барыса» из российских лиг, причём якобы «из-за отсутствия финансирования». При этом оказывается, что финансирование есть для того, чтобы по ходу сезона расторгнуть кучу иностранных игроков с выплатой компенсаций — причём на того же Майкла Маклауда в КХЛ явно был спрос, можно было найти вариант обмена. Есть финансирование и на то, чтобы держать в команде Юхана Маттссона третьим вратарём, который с 5 октября не сыграл ни секунды. Никиту Камалова фактически отпустили в «Металлург» бесплатно, пока за Евгения Кулика платят 30 млн рублей. На детские команды, однако, финансирования нет — и это на фоне заплачек про «легионеры работы лишают».

Конечно, легионерская надстройка, которая в лучшие годы давала результат «Барысу», была весьма ненадёжной. Однако никакого базиса за ней нет — и наличие сильных иностранных лидеров в клубе КХЛ не будет мешать созданию этого базиса. Не хочется, чтобы клуб из полуторамиллионого города с новой ареной превратился в аналог «Кузни» семилетней давности или вообще покинул лигу, потратив свой потенциал.

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