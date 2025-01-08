Топ-события четверга: хоккей, полуфинал Суперкубка Испании по футболу и матч Кудерметовой

За чем следить 9 января: яркие матчи НХЛ и КХЛ, встреча лидеров двух конференций НБА и Кубок мира по биатлону! Собрали лучшее для вас!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лидер какой конференции НБА лучше?

«Кливленд Кавальерс» не просто возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, но и имеет лучший показатель во всей НБА. «Оклахома-Сити Тандер» в целом недалеко ушла. Команда во главе с Гилджес-Александером имеет на одну победу меньше и возглавляет Запад. При этом в регулярном чемпионате «молнии» в последний раз уступали 2 декабря. После этого последовали 15 выигрышей. В свою очередь, у «Кливленда» серия из 10 побед. Команды в невероятной форме, но кто возьмёт верх?

🏒 3:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 января 2025, четверг. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Овечкин?

«Вашингтон» — лидер конференции — сенсационно в последнем матче проиграл худшей команде Востока «Баффало», а Александр Овечкин (так же неожиданно) остался и без голов, и без набранных очков. Но капитан «Кэпс» после возвращения в строй больше одной встречи всухую ещё не проводил, так что ждём возобновления погони за Гретцки.

🏒 3:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 января 2025, четверг. 03:30 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ворвётся ли «Колорадо» в топ-3 дивизиона?

«Колорадо» в январе вынужден справляться без Валерия Ничушкина, который получил травму в канун Нового года. Обычно без россиянина результаты «лавин» гораздо хуже, но пока они набрали пять из шести возможных очков в трёх матчах и уже готовятся подвинуть «Даллас» с третьего места в Центральном дивизионе. Для этого надо набрать хотя бы одно очко в игре с худшей командой Запада.

🏒 6:00: «Юта» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 января 2025, четверг. 06:00 МСК Юта Солт-Лейк-Сити Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как пройдёт первый в истории матч «Флориды» с «Ютой»?

«Юта» — новая команда НХЛ, которая появилась после того, как «Аризона» летом осталась бездомной и была вынуждена сменить как дислокацию, так и владельца. В дебютном сезоне она не блещет результатами и идёт за пределами зоны плей-офф, а сейчас ей предстоит первая проверка действующим чемпионом. «Флорида» начала Новый год не лучшим образом, с двух поражений в трёх встречах, но турнирное положение у неё крепкое, а «Юта» — точно соперник им по силам.

🎾 10:30*: Вероника Кудерметова (Россия, LD) — Элисе Мертенс (Бельгия, 2), Хобарт, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Вероника в Хобарте до Софьи Кенин?

Вероника Кудерметова впервые с Сеула-2024 сумела одержать две победы подряд. На турнире в Хобарте она осталась единственной россиянкой в сетке. В рамках 1/4 финала она сразится теперь со вторым номером посева Элисе Мертенс из Бельгии. Девушки ранее играли семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу бельгийки. В частности, за ней осталась и их последняя встреча в рамках US Open — 2024. Победительница нового матча сразится в полуфинале Хобарта с кем-то из пары Софья Кенин — Майя Джойнт.

🎯 16:20: Биатлон, Кубок мира, четвёртый этап, женщины, спринт, 7,5 км

Интрига: продолжит ли побеждать Франциска Пройс?

Первый биатлонный старт в 2025 году состоится в немецком Оберхофе. Стреляющие лыжницы почти наверняка устали от новогодних и рождественских праздников и готовы к бою в спринте! Всё внимание любителей биатлона к хозяйке трасс — Франциске Пройс. Она лидер сезона, и именно ей предстоит доказывать, что сумасшедший декабрьский успех — вовсе не случайность.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 января 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Адмирал» серию поражений?

В этом году «Адмирал» ещё не радовал своих болельщиков, последняя победа была одержана 17 декабря, а после этого последовало пять поражений подряд, в том числе в двух матчах с прямым конкурентом – «Сибирью». За это время «моряки» опустились с пятого места на седьмое, смогут ли они начать выправлять турнирное положение?

🏒 19:30: «Сочи» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: какая из команд первой прервёт сухую серию?

«Амур» и «Сочи» — два главных аутсайдера КХЛ, которые занимают последние места в своих конференциях. Голы даются им непросто, а последние матчи и те, и другие закончили всухую. Южане проиграли московскому «Динамо» 0:2 и не забивают почти 75 минут, а хабаровчане были разбиты «Куньлунем» — 0:5, а последний их гол пришёлся на начало третьего периода встречи с «Металлургом» (сухая серия – более 78 минут). По крайней мере, у одной команды эта безрадостная серия закончится, а может, даже и у обеих!

Недавно «Барыс» прервал ещё более печальную серию: Видео «Барыс» забил гол «Автомобилисту» и прервал свою сухую серию на отметке в 209 минут

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Мальорка», Суперкубок Испании, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» станет ближе ещё к одному трофею?

В 2024-м мадридский «Реал» выиграл Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубки Испании и УЕФА, а также Межконтинентальный кубок. Новый год — новые амбиции. «Реал» снова голоден до побед. Команда Карло Анчелотти идёт за новым Суперкубком. В полуфинале их поджидает «Мальорка» — цепкая, «злая», симпатичная. Но ресурсов у «Реала» предостаточно, чтобы разобраться с соперником. Или ждём сенсацию?