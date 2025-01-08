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СКА — Спартак — 0:5, обзор матча, видео голов, Спартак разгромил СКА в гостях

Феноменально! «Спартак» разорвал СКА 5:0, у Ротенберга — крупнейшее фиаско в карьере
Лев Лукин
Отчёт СКА — «Спартак» — 0:5
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Мощнейший реванш красно-белых за домашнее поражение в октябре.

Матчи СКА и «Спартака» — это всегда праздник, всегда нерв и всегда повышенный интерес. В нынешнем сезоне команды встречались один раз, и тогда, в октябре, армейцы добыли волевую победу в Москве, а Роман Ротенберг после игры выдал очередную яркую пресс-конференцию с комментариями провокационных кричалок фанатов красно-белых.

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Сейчас коллективы встречались в Северной столице, будучи соседями в турнирной таблице. СКА начал год с двух уверенных побед на домашней арене, тогда как «Спартак» приехал в Санкт-Петербург после поражения в Череповце. Первый период прошёл с небольшим преимуществом армейцев, но в самой концовке отрезка москвичи открыли счёт. Деанджело на ровном месте потерял шайбу возле своей скамейки запасных, после чего Ефремов, Пашин и Рубцов разыграли фантастическую по красоте комбинацию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Во втором периоде следовало ждать, что СКА бросится отыгрываться, но этот отрезок превратился для хозяев льда в сущий кошмар.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5)     0:3 Морозов (Ружичка) – 29:08 (5x5)     0:4 Галимов (Пашин, Ефремов) – 32:21 (5x5)     0:5 Голдобин (Локтионов, Мальцев) – 33:53 (5x5)    

Сначала отличился Ансель Галимов после прессинга и ещё одной шикарной передачи Пашина. В середине периода Ружичка вывел на бросок из убойной позиции Морозова, и тот был точен, передавая привет бывшей команде. Разумеется, при 0:3 Роман Ротенберг пошёл на замену вратаря: Мойсевич отправился отдыхать, на льду появился Плешков, игравший в последний раз 10 октября.

И «Спартак» сполна воспользовался «холодным» вратарём соперника, сразу же отгрузив ему два гола. Галимов оформил дубль, а затем очередная ошибка обороны СКА привела к шайбе Голдобина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В третьем периоде СКА, славный своим умением заряжаться на камбэки даже в самых тяжёлых ситуациях, сделать ничего не сумел. Равная игра и отсутствие голов, первый «сухарь» Артёма Загидулина в составе «Спартака». Итоговые же цифры матча – мощный разгром красно-белыми принципиального соперника на чужом льду.

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