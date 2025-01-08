Мощный камбэк «Авангарда» и разгромная победа «Ак Барса» в матче с Уфой. Итоги дня в КХЛ

8 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Победу в результативной встрече одержали гости со счётом 6:5 Б. Дублем и результативной передачей в составе «Северстали» отметился нападающий Кирилл Пилипенко. Ещё по голу в составе череповецкого клуба забили Алексей Кручинин, Данил Аймурзин и Николай Чебыкин. В начале второго периода «Авангард» уступал со счётом 0:3.

«Авангард» ответил дублем Никиты Холодилина, забросившего две шайбы в течение минуты в середине второго периода. Ещё по голу в составе омского клуба забили Рид Буше и Семён Чистяков. За полторы минуты до конца третьего периода Наиль Якупов сравнял счёт в матче и перевел игру в овертайм. В дополнительное время команды не смогли забить гол, а в серии буллитов победу одержал «Авангард» благодаря решающему броску Холодилина.

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Победу одержали хозяева со счётом 2:0. Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 35-й минуте игры гол забил нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, которому ассистировали Бобби Линч и Игорь Ларионов. Вторую шайбу в конце третьего периода в пустые ворота забросил Кирилл Воронин. Голкипер нижегородского клуба Иван Бочаров записал на свой счёт «сухой» матч.

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Встреча закончилась уверенной победой красно-белых со счётом 5:0. Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Ансель Галимов. Ещё по голу за красно-белых забили Герман Рубцов, Иван Морозов и Николай Голдобин. Тренерский штаб СКА заменил вратаря Павла Мойсевича после трёх пропущенных шайб от «Спартака». Замена произошла на 30-й минуте, после того как Иван Морозов сделал счёт 3:0 в пользу красно-белых. В игру вступил голкипер СКА Артемий Плешков.

Отметим, что первый матч между командами в текущем сезоне прошёл 25 октября. На домашней площадке «Спартака» волевую победу одержали хоккеисты СКА со счётом 5:2.

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Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу казанцев. Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Ак Барса» Ник Петан. Ещё по голу в составе казанской команды забили Дмитрий Яшкин, Артём Галимов и Илья Сафонов. Отметим большое количество удалений во втором периоде. Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин заработал большой и дисциплинарный до конца игры штрафы за игру высоко поднятой клюшкой. В середине второго периода Григорий Панин и Илья Сафонов получили обоюдные двойные штрафы за удар головой. На старте третьего периода голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов был заменён на Семёна Вязового. Шайбу в составе уфимского клуба забросил Артём Набиев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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