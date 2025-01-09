«Вашингтон» несётся к трофею в НХЛ! А у Овечкина — новое мощное достижение

Прошлый матч как «Вашингтону», так и Овечкину не удался – команда уступила аутсайдеру конференции, а Александр ушёл с площадки без заброшенных шайб. Спенсер Карбери остался недоволен игрой звена российского снайпера, сказав: «Мне это звено не очень понравилось. Вероятно, сегодня вечером от него откажусь». Слово главный тренер «Вашингтона» сдержал, заменив Рэддиша Протасом.

Игра с первых минут предприняла вязкий характер: что говорить, если массовая потасовка случилась раньше, чем первый бросок по воротам. По её итогам «столичные» остались на четыре минуты в меньшинстве, поэтому игровое время Овечкина просело. Однако у Александра имелось несколько возможностей, а самая опасная была в середине периода, когда форвард нанёс бросок в эффектном прыжке. Или падении, кому как угодно.

За первые 40 минут команды сумели лишь обменяться голами, причём сделали это на последних минутах каждого из периодов. В первом Дюбуа продавил пятак соперника, а во втором Гарланд реализовал численное преимущество «косаток».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьей двадцатиминутке гости были близки ко второй шайбе, но Логан Томпсон выдержал напор, а в овертайме оборона «Ванкувера» необъяснимо стянулась на один фланг, Протас нашёл Дюбуа, а тот воспользовался пространством и переиграл в ближнем бою Ланкинена.

ВИДЕО.

2:1 – тяжелейшая победа «Вашингтона», которая позволила команде вновь выйти на единоличное первое место в восточной конференции. «Столичные» прямо сейчас семимильными шагами несутся к Президентскому Кубку, а ведь ещё полгода назад они еле заползли в плей-офф.

Несмотря на то, что Овечкин очков сегодня не набрал, очередное достижение от него никуда не ушло – Александр провёл 1451-й матч в НХЛ и вошёл в топ-30 игроков по количеству матчей, сравнявшись Теэму Селянне.