Российские вратари станут лучшими в истории НХЛ и побьют вечный рекорд?

В нынешнем сезоне сразу два российских голкипера отпраздновали знаменательные юбилеи. Сергей Бобровский одержал 400-ю победу в НХЛ, а Андрей Василевский — 300-ю.

Оба вратаря входят в топ-35 в истории НХЛ по этому показателю. А голкипер «Флориды» уже давно лучший среди россиян — и 11-й в целом за время существования лиги. Василевский же уже в этом сезоне может выйти на второе место среди соотечественников.

Такие успехи наших вратарей заставили задуматься: а могут ли они претендовать на звание лучшего голкипера в истории НХЛ? Если ориентироваться исключительно на количество побед. На данный момент рекорд удерживает Мартин Бродо, за 1266 матчей выигравший 691 встречу. Канадец с отрывом лучший в НХЛ — на счету ближайшего преследователя, Марка-Андре Флёри, 569 побед — на 122 меньше! А ведь Цветок завершает карьеру после нынешнего сезона…

Насколько реальны шансы Бобровского и Василевского обойти Бродо? Разбираемся!

Сергей Бобровский Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Бобровский — лучший в истории?

Сейчас на счету Сергея 413 побед в НХЛ. Он отстаёт от Бродо на 278 успешных матчей. К тому же Бобу уже 36 лет.

Но это, конечно, слабый аргумент «против». Тот же Бродо играл до 42 лет. Всё-таки вратарь — это позиция, на которой можно выступать и в значительном возрасте.

Другой вопрос заключается в том, успеет ли Бобровский добраться до нужного числа. Тут уже надо смотреть на всю карьеру голкипера.

Больше всего матчей за регулярку Сергей сыграл в сезоне-2017/2018, когда выступал ещё за «Коламбус». Тогда он провёл 65 встреч. Но личный рекорд по количеству побед он установил годом ранее. В сезоне-2016/2017 на счету Боба оказался 41 успешный матч (из 63 сыгранных) — 65%. А меньше всего — ещё в бытность игроком «Филадельфии» (14 из 29 в сезоне-2011/2012).

Тем не менее из-за длительности карьеры и разных статусов в других командах предлагаем всё же за основу брать отрезок во «Флориде». Всё-таки в «Коламбусе» Бобровский был железным первым номером и порой не имел достойных бэкапов — а вместе с тем и возможности отдохнуть в не самых важных матчах.

Период в «Пантерз» же подсветил и сильные, и слабые стороны вратаря. Кроме того, спортсмен переживал спады, а также выходил на пик, поэтому можно чётко выделить лучшие результаты, худшие и средние — они будут наиболее актуальны и близки к реальному положению дел.

В двух из пяти сезонов процент побед Бобровского оказывался ниже 50: 46% в сезоне-2019/2020 (23/50) и 48% в сезоне-2022/2023 (24/50). В остальных регулярках результаты оказались лучше: 61% в сезоне-2020/2021 (19/31), 72% в сезоне-2021/2022 (39/54) и 62% — в сезоне-2023/2024 (36/58).

Если брать средние результаты во «Флориде», то голкипер выигрывает около 67% матчей, а за всю карьеру — 56% встреч.

Если же рассматривать количество сыгранных матчей, то за период в «Пантерз» худшим результатом для Боба был 61%, лучшим — 72%. При этом Сергей стабильно играет около 66% встреч в НХЛ за «Флориду».

Сезон Количество матчей «Флориды» Количество матчей Бобровского Процент сыгранных матчей Общее количество побед Процент побед 2019/2020 69 50 72% 23 46% 2020/2021 48 31 64% 19 61% 2021/2022 82 54 66% 39 72% 2022/2023 82 50 61% 24 48% 2023/2024 82 58 70% 36 62%

Что же нам даёт эта статистика? Что ж, мы можем рассчитать, сколько в среднем Бобровскому нужно матчей и побед за сезон, чтобы добраться до Бродо, и сколько регулярок для этого понадобится.

Возьмём худший сценарий: Боб сыграет 61% матчей, и из них только 46% окажутся успешными. То есть Сергей выйдет примерно в 50 встречах и выиграет 23 из них. При таких раскладах, если Бобровский одержит в нынешнем сезоне ещё три победы (а это точно случится), то ему потребуется ещё 12 сезонов, чтобы обогнать Бродо. И хоть Сергей — пример хоккейной долговечности, вряд ли он сможет выступать до 48 лет.

Да и в целом пока что вратарь на пике, поэтому такой сценарий едва ли возможен — в ближайшие годы Боб будет опережать этот график, одерживая значительно больше побед. А то, как и когда он переживёт возрастной спад, неизвестно.

Теперь обратимся к лучшему сценарию: 72% матчей (59 матчей) и 72% побед (42 победы). При таких раскладах Бобровский сможет обойти Бродо всего за шесть сезонов, не считая текущего. Тем не менее стоит чётко проговорить: лучший сценарий — это идеальный расклад. С точки зрения времени — всего пять сезонов — это реально, но играть почти по 60 встреч и выигрывать по 42 из них в течение шести лет — то есть до 43 лет — просто невозможно. Конечно, провести один или даже два таких сезона Сергей и нынешняя «Флорида» вполне способны, однако оставшиеся числа будут всё ещё очень крупными для покорения 37-38-летним вратарём.

А теперь возьмём сценарий со средними данными: 66% матчей (54) и 67% побед (36). Если Боб выиграет 28 встреч в этой регулярке, то побьёт рекорд за семь сезонов (не считая текущего). Реально ли это? Что ж, тут уже сложнее сказать однозначно. Есть вероятность, что голкипер «пантер» сможет в ближайшие пару лет выиграть и под 40 матчей. Однако в дальнейшем в любом случае произойдёт спад, который откинет показатели Боба на уровень 25-30 побед за сезон. Если, конечно, ему всё ещё будут доверять под 50-60 встреч за регулярку.

Да и захочет ли Бобровский играть до 44 лет — вопрос хороший.

На данный момент, к сожалению, кажется, что Сергею всё-таки не удастся покорить рекорд Бродо. Зато есть неплохие шансы выйти на второе место за всю историю. Ведь до 40-летнего Флёри — всего 156 побед.

Андрей Василевский Фото: Ronald Martinez/Getty Images

А что насчёт Василевского?

Теперь перейдём к Василевскому. Логику подсчётов на примере Бобровского мы уже объяснили, поэтому сразу покажем всю необходимую статистику. Однако заранее уточним, что в случае с Андреем будем рассматривать всю его карьеру в НХЛ, поскольку в Северной Америке он играл только в одном клубе.

Василевский на данный момент отстаёт от Бродо на 381 победу, имея на своём счету 310 успешных матчей.

Сезон Количество матчей «Тампы» Количество матчей Василевского Процент сыгранных матчей Общее количество побед Процент побед 2014/2015 82 16 19% 7 43% 2015/2016 82 24 29% 11 46% 2016/2017 82 50 61% 23 46% 2017/2018 82 65 79% 44 68% 2018/2019 82 53 64% 39 73% 2019/2020 70 52 74% 35 67% 2020/2021 48 42 87% 31 74% 2021/2022 82 64 78% 39 61% 2022/2023 82 60 73% 34 56% 2023/2024 82 52 63% 30 57% Итоговые результаты 774 (+38 в нынешнем сезоне) 507 (включая нынешний сезон) 64% 310 (включая нынешний сезон) 61%

Давайте также рассмотрим три сценария. В них мы не будем учитывать первые два года Васи в НХЛ, поскольку тогда он только привыкал к лиге и выходил на лёд не так часто. Такая статистика не будет показательна, и из-за неё итоговые данные будут несколько некорректными.

Начнём с худшего сценария: 61% матчей (50) и 46% побед (23). Если в этой регулярке Андрей выиграет ещё 14 встреч, то сможет побить рекорд Бродо за следующие… 16 сезонов! То есть Василевский, которому сейчас 30 лет, должен будет играть до 46! Конечно же, это совершенно нереалистичный сценарий.

Теперь — лучший сценарий: 87% матчей (71) и 74% побед (52). Если Василевский проведёт ещё 18 успешных встреч в текущем чемпионате, то обойдёт Бродо за следующие семь сезонов. Как и в случае с Бобровским, с точки зрения времени это более чем реально, но в остальном, конечно, совершенно невозможно. Голкипер «Тампы» лишь один раз добирался до отметки в 40 успешных матчей за сезон — причём в ранние годы, поэтому одерживать по 50+ побед за год… это просто невозможно. Все мы знаем настоящий уровень Василевского, но даже Андрей стареет. Травмы также сказываются. Так что никто в «Тампе» не будет кидать его на 70+ игр за регулярку — его всё-таки стараются беречь. А если не проводить по 70+ матчей за год, то добиться даже 40+ побед нереально.

Перейдём к среднему сценарию: 64% матчей (52) и 61% побед (31). В этом сезоне Василевский наверняка выиграет ещё 10 встреч, поэтому на установление рекорда ему понадобится ещё… 12 лет. То есть Васе придётся выступать до 42. А с учётом результатов последних регулярок, одерживать по 30-35 побед за сезон — вполне реальная ситуация для примерно половины этого срока. Выйдет ли и дальше поддерживать такой уровень и захочет ли Андрей вообще играть ещё 10+ лет… на данный момент ответ скорее «нет».

К слову, от Флёри Василевского отделяет 259 побед. Это примерно ещё восемь сезонов. В целом звучит реально, хоть и труднодостижимо.

Впрочем, несмотря на то что и Вася, и Боб вряд ли смогут обойти Бродо, они точно войдут в топ-10 лучших вратарей в истории НХЛ. А то и повыше заберутся. Пока что у Василевского есть все шансы выиграть матчей на 70-80 больше к возрасту Бобровского. Выйдет или нет — посмотрим.

Но главное: нас точно ждёт заочное противостояние двух, пожалуй, лучших российских вратарей в истории НХЛ. И это будет крайне интересно.