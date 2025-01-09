Три поражения после дедлайна в КХЛ. Как проявляют себя новички ЦСКА?

После завершившегося в КХЛ в конце декабря прошлого года дедлайна ЦСКА не выиграл ещё ни одного матча: у столичной команды три поражения подряд. Напомним, в «Авангард» был обменян форвард Константин Окулов, а состав москвичей пополнили сразу три бывших игрока омичей: вратарь Павел Хомченко, нападающие Станислав Галиев и Коул Касселс. Кроме того, из «Куньлуня» выменяли форварда Рурка Шартье. Как себя проявляют новички красно-синих в самом титулованном клубе в истории нашего хоккея?

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в. Павел Хомченко

2 игры, 86,1% отражённых бросков, 3,55 коэффициент надёжности, 5 пропущенных шайб

Хомченко брали как бэкапа Ивану Просветову, так как первому номеру ЦСКА периодически нужен отдых. Матч в Ярославле с «Локомотивом» Павлу откровенно не удался: спасений мало, а пропущенных шайб много. В игре со СКА он вышел на замену.

Павел Хомченко Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Хомченко должен понимать, что вратарь в ЦСКА, памятуя о легендарных армейских вратарях, включая Владислава Третьяка, — особая позиция. Важно держать уровень и предъявлять к себе максимум требований.

н. Коул Касселс

3 игры, 0 очков, 0 – показатель полезности, 48,3% выигранных вбрасываний

В «Авангарде» давно хотели расстаться с Касселсом, но решение отложили в связи с экстренным отъездом Линдена Вея. Однако когда появился вариант с Окуловым в Омске, без сомнений совершили сделку. Окулов и Касселс – хоккеисты совершенно разного уровня, что отчётливо видно. За три матча Коул пока не показал в ЦСКА ровным счётом ничего, откатавшись вхолостую. Да, праворукий центр найден, но нужна польза. Минусы Касселса давно известны: низкая скорость, слабое катание. Из плюсов можно выделить игру на пятаке, умение побороться. Пора приходить в себя и начинать показывать требуемый результат. Особенно легионеру.

н. Рурк Шартье

2, 0, «-3», 66,7%

Ещё один центр, который должен стараться и играть сильнее. Из положительных моментов можно отметить неплохую игру на вбрасываниях. В целом же Шартье – рабочий центр для третьего-четвёртого звена, но нужно не бояться брать на себя ответственность и забивать. Пока у Рурка, как у Касселса, ни одного набранного очка, ещё и плохой показатель полезности. Нового контракта с такой игрой точно не получить, а пределом мечтаний так и останется «Куньлунь», из которого канадца и выменяли.

н. Станислав Галиев

6, 1 (1+0), «-5»

Галиев – опытный и многое повидавший форвард, игравший ещё в чемпионском «Ак Барсе». Но время идёт вперёд, а травм не становится меньше. Регулярные повреждения преследуют нападающего на протяжении последних лет карьеры. Галиев – праворукий форвард с резким броском под большинство, одну шайбу во встрече с ХК «Сочи» он уже забросил, но на большее пока не хватило. Галиеву, как и Касселсу, давно искали варианты трудоустройства в «Авангарде». В ЦСКА его взяли для глубины состава. Пришло время оправдывать доверие.

Впереди у ЦСКА матч с «Куньлунем», так что посмотрим, сумеет ли кто-то из новичков продемонстрировать свои лучшие качества. Напомним, в лазарете у армейцев находятся защитник Дмитрий Саморуков, нападающие Денис Гурьянов и Егор Фатеев. Во встрече с минским «Динамо» повреждение получил капитан москвичей Никита Нестеров.