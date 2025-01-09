Конфликт звёзд приведёт к большому обмену? Ситуация в «Ванкувере» — главная загадка НХЛ

В последних сезонах «Ванкувер» стабильно обманывает ожидания почтенной публики. Брюс Будро дал мощный заряд команде во второй половине сезона-2021/2022, ожидался дальнейший прогресс — а в следующем сезоне случилась смена тренера, которого публично критиковал генеральный менеджер, и последующее непопадание в плей-офф. Пессимистичные канадские болельщики уже обсуждали провал перестройки вместе с вариантами обмена лидеров — а «Кэнакс» в прошлом году выиграли дивизион, дошли до седьмого матча второго раунда, а Рик Токкет стал тренером года.

К этому успеху команды некоторые отнеслись осторожно — в первой половине прошлой регулярки у «Кэнакс» сочетались феноменальная реализация бросков и отличная игра Тэтчера Демко в воротах. Однако «Ванкувер» летом неплохо усилил провисавшую глубину, и от «Кэнакс» ждали если не борьбы за Кубок, то спокойного попадания в плей-офф. И прямо сейчас команда идёт в зоне уайлд-кард — но в последних 10 матчах одержано лишь две победы, а конкуренты дышат в спину.

Однако, судя по всему, турнирное положение команды — это реакция на то, что происходит внутри раздевалки. Уже почти месяц Канада обсуждает слухи о ссоре двух суперзвёзд команды — Элиаса Петтерссона и Джей Ти Миллера. Швед воспринимался лицом команды чуть ли не с момента своего дебюта в «Кэнакс». Американец же превратился в звезду уже после переезда в Канаду: в форме «Ванкувера» Миллер набирает в среднем 1,1 очка за игру. Но сейчас отношения между ними якобы дошли до такой стадии, что менеджмент рассматривает варианты обмена обоих игроков.

Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Уже сложно установить, когда впервые появились слухи о конфликте двух суперзвёзд. Скорее всего, первые шушуканья на эту тему возникли в середине ноября, когда Миллер внезапно покинул расположение команды «по личным причинам». Под этим эвфемизмом в НХЛ может скрываться почти всё что угодно. И вот совпадение: как только Миллер отправился заниматься личными делами, вдрызг проваливший дебютные игры сезона Петтерссон резко оживился, набрав 15 очков в 10 играх. Уже тогда инсайдер Эллиотт Фридман намекнул, что дело в трениях Миллера с некоторыми одноклубниками.

Ещё в начале сезона журналисты заметили, как в конце одной из тренировок Петтерссон и Миллер из-за чего-то повздорили, а Миллер даже пихнул шведа клюшкой. Никто из одноклубников не вмешался, а Токкет прокомментировал это так: «Это часть игры, ничего особенного. Уверен, что если в следующем матче случится потасовка, то Миллси первым вступится за Пита». Тогда швед уверял, что никаких проблем нет, но «отпуск» Миллера освежил все эти разговоры.

Обе суперзвезды в публичных разговорах это опровергали: Миллер даже предложил журналистам, чтобы Петтерссон дал интервью, стоя рядом с ним. Однако Токкет и капитан команды Куинн Хьюз недвусмысленно намекнули на то, что трения есть, пусть ничего не говорили прямо. Самое главное — об этом стали говорить люди, которые прекрасно знакомы с ситуацией в клубе, но там уже не работают. В конце декабря Брюс Будро дал довольно подробную оценку ситуации, когда выступал на местном радио.

«Я знал, что между ними были кое-какие проблемы до того, как я пришёл в клуб. Думал, всё уже уладилось. Возможно, это связано с партнёрами по звену. Миллер всегда играл вместе с Броком Бёзером и Коннором Гарландом, а Петтерссону доставались Илья Михеев и Дакота Джошуа: это было ещё до того, как они подписали Джейка Дебраска. Когда я работал в клубе, Элиас выходил в звене вместе с Миллером и Безёром или на фланге у Бо Хорвата, набирал 100 очков. Мне очень нравится оба этих игрока, не хочу углубляться в причины их проблем, не хочу думать, что один из них ведёт себя как придурок».

Джей Ти Миллер Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Однако на Новый год высказался бывший игрок «Ванкувера» Брэд Ричардсон, который провёл в НХЛ 17 сезонов. «Буду предельно честен. Я делил раздевалку с этими ребятами. Я люблю Джей Ти, обожаю его, он чёртов зверюга. Но я говорил ему «Ты слишком строг к этому парню. Знаю, что ты говоришь ему то же самое, что и я, но, когда ты постоянно на него давишь, он закрывается. Ты потеряешь Элиаса, если будешь продолжать в том же духе». Вот что я ему сказал. Джей Ти — мужик, и ты не обязан любить каждого одноклубника. Однако ситуация слишком напряжена, так дальше продолжаться не может», — заявил Ричардсон в одном из подкастов.

Один из опытнейших генменеджеров лиги Брайан Бурк заявил: «Я играл в чемпионской команде, и там не всё было гладко. Некоторые даже друг с другом не обедали, но мы всё равно выиграли Кубок Колдера. Не обязательно дружить со всеми, но нужно уважать партнёров. Главная проблема данной ситуации в том, что всё это стало публичным, и так быть не должно». Будро в своих недавних комментариях обвинил прессу Ванкувера в том, что они слишком сильно раздули эту ситуацию — но никто уже не отрицает, что проблемы есть, и это не выдумка СМИ.

Недавно бензинчика в огонь внезапно подлил генменеджер Патрик Альвин, который довольно жёстко высказался о соотечественнике: «Пити показал, что у него есть всё, чтобы быть ведущим центром. Я верю в него и его способности. Однако он должен повзрослеть и понять, что от его игры много ждут. Когда дела идут не очень хорошо, надо смотреть правде в глаза». На уточняющий вопрос, возможен ли обмен, Альвин ответил «Возможно всё». Прямолинейные комментарии от менеджмента напоминают ситуацию осени 2022-го, когда президент клуба Джим Рутерфорд весьма резко прошёлся по Будро.

Лёгких путей у менеджеров «Ванкувера» сейчас нет. С одной стороны, Петтерссон моложе на шесть лет. С другой стороны, Миллер не только набирает больше очков, чем швед, но и играет в более жёстком стиле, который лучше подходит для плей-офф, а Элиас больше напоминает типичного шведа со всеми его плюсами и минусами. Как сообщает Фридман, менеджеры рассматривают все три возможных варианта: никого не менять, менять кого-то одного, менять обоих.

Элиас Петтерссон Фото: Rich Lam/Getty Images

У Миллера в контракте действует полный запрет на обмен — хотя инсайдеры предполагают, что он готов перейти в команду из США; у Петтерссона такой пункт вступает в силу с 1 июля. Американцем уже якобы интересовались «Рейнджерс», которые в своё время и драфтовали Джей Ти, но «Кэнакс» отказались от обмена, где получали бы проваливающего сезон Мику Зибанеджада. Впрочем, канадский клуб якобы интересуется форвардом Алекси Лафреньером и защитником К’Андре Миллером.

Петтерссоном же интересуется несколько клубов, в числе которых упоминается «Каролина». Ситуацию усложняет то, что «Ванкувер» хочет получить за лидеров не драфт-пики и молодёжь, а готовых игроков: «Кэнакс» нацелены побеждать здесь и сейчас. Однако какая команда лиги устроит грандиозную перестановку и расстанется с лидерами посреди сезона?

Любой такой обмен может только сильнее усугубить проблемы «Ванкувера», по которому в этом году и так бьют травмы. Повреждения на несколько матчей выводили из строя Петтерссона и Хьюза, защитник первой пары Филип Гронек не играет с конца ноября, а Тэтчер Демко пока провёл лишь семь матчей в сезоне, недавно не закончив одну из игр из-за очередного повреждения. Лёгких путей и лёгких решений у «Ванкувера» просто нет — даже если они могут казаться очень выгодными на бумаге.