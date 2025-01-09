Яркое 10 января: битва лидеров Западной конференции КХЛ, регулярка НБА, а также «Нант» — «Монако» и «Боруссия» Дортмунд — «Байер» в футболе!

Топ-события пятницы: Самсонова в Аделаиде, много хоккея и Кубок России по биатлону

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 10 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 января 2025, пятница. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Питтсбург» в зону плей-офф?

«Пингвины» потерпели четыре поражения подряд и упустили несколько хороших возможностей заползти в топ-8. Тем не менее «Питтсбург» сохраняет хорошие шансы на попадание в зону плей-офф. Команда занимает девятое место, но отстаёт от идущего восьмым «Коламбуса» по дополнительным показателям. Однако в соперниках — «Эдмонтон», выигравший четыре матча подряд и занимающий уже четвёртое место на Западе.

Сидни Кросби тащит свою команду: Сидни Кросби установил рекорд НХЛ по выигранным вбрасываниям

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернутся ли «Рейнджерс» в гонку за плей-офф?

«Нью-Йорк» продолжает тонуть, однако за последние четыре матча команда выиграла дважды и кажется, будто вернулась в гонку за топ-8. «Синерубашечники» отстают от зоны плей-офф на четыре очка, при этом имея одну встречу в запасе. Против «Рейнджерс», однако, выйдет третья команда конференции «Нью-Джерси», готовая побороться и за лидерство на Востоке.

🏒 3:30: «Каролина Харрикейнз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 января 2025, пятница. 03:30 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сместит ли «Торонто» «Вашингтон» с первого места на Востоке?

«Мэйпл Лифс» одержали пять побед подряд и заскочили на второе место в конференции. «Кленовые листья» отстают от идущего первым «Вашингтона» всего на два очка и имеют хорошие шансы потеснить «столичных». В соперниках будет «Каролина» — пятая команда Востока. И «Харрикейнз» могут включиться в борьбу за лидерство в конференции.

Мэттьюс успешно вернулся после травмы: Остон Мэттьюс установил историческое достижение в НХЛ среди американцев

🏀 4:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 10 января 2025, пятница. 04:00 МСК Мемфис Гриззлиз Мемфис Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: состоится ли возвращение Джа Моранта?

«Хьюстон Рокетс» и «Мемфис Гриззлиз» борются за вторую строчку Западной конференции. На данный момент «ракеты» опережают соперника, но если «мишки» победят, то ситуация изменится. У гостей долгое время из-за травмы не играл Джа Морант. Лидер команды должен появиться в этой встрече, но удастся ли ему проявить себя после длительной паузы в матче с одной из лучших оборон лиги?

🎾 6:30*: Мэдисон Киз (США) — Людмила Самсонова (Россия), Аделаида, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Самсонова до первого за полгода финала?

Людмила Самсонова осталась единственной россиянкой, добравшейся до полуфинала на второй неделе нового года. Теперь, чтобы оказаться в финале впервые с июня 2024 года, ей необходимо справиться с американкой Мэдисон Киз. Девушки ранее встречались пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу американки. В частности, она оказалась сильнее во время их последней встречи в Страсбурге-2024. Победительница новой встречи сразится в финале Аделаиды с кем-то из пары Джессика Пегула — Юлия Путинцева.

🎯 11:00: Биатлон, Кубок России, четвёртый этап, мужчины, спринт

Интрига: удержит ли Эдуард Латыпов лидерство в общем зачёте?

Перед стартом четвёртого этапа Кубка России Эдуард Латыпов лидирует в общем зачёте турнира. Вот только отрыв Буйвола из Камышлы от других преследователей — крошечный. На пятки Латыпову наступают Максим Цветков, Антон Бабиков, Виктор Плицев и Кирилл Бажин. Своё отставание парни могут смело отыграть за одну гонку, так что в спринте будет настоящая жара.

🎯 14:00: Биатлон, Кубок России, четвёртый этап, женщины, спринт

Интрига: кто окажется сильнее: Наталия Шевченко или Виктория Сливко?

Конец прошлого года прошёл под знаком борьбы двух лучших биатлонисток России — Виктории Сливко и Наталии Шевченко. Обе спортсменки бились друг с другом буквально в каждой гонке: где-то преимущество было на стороне тюменки, где-то — на стороне свердловчанки. Кому же из девушек удастся взять первую награду 2025 года?

🎯 16:20: Биатлон, Кубок мира, четвёртый этап, мужчины, спринт, 10 км

Интрига: готов ли Йоханнес Бё к борьбе в Оберхофе?

Каникулы для лидера сезона закончились. Рождественские праздники Йоханнес Бё провёл в кругу семьи. Но, кажется, всё было не так гладко, как он ожидал. Перед спринтом Оберхофа норвежец рассказал, что не мог тренироваться, как планировал. Пролежал вместе с родными. Скажется ли этот простой на его результатах или это лишь пыль в глаза соперникам?

🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2025, пятница. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оправится ли «Салават» после унижения в Казани?

Юлаевцы крупно проиграли в гостях «Ак Барсу» со счётом 1:5 и уступили во втором матче подряд. Уфимцы шли первыми на Востоке, но два поражения откатили их на второе место. «Салават», однако, всё ещё находится в гонке за лидерство в конференции. «Нефтехимику» также нужны очки, команда делит восьмую-девятую строчки с «Сибирью» и по дополнительным показателям находится вне зоны плей-офф.

🏒 19:30: «Локомотив» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2025, пятница. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выйдет победителем из битвы лидеров Западной конференции?

«Локомотив» продолжает разрывать КХЛ и с большим отрывом лидирует как на Западе, так и в лиге. Ярославцы одержали девять побед в последних 12 матчах и увеличили своё преимущество в конференции аж до 13 очков. «Спартак» же вырвался на второе место на Западе, навязав борьбу ЦСКА, московскому «Динамо» и СКА. Красно-белые только разгромили санкт-петербургскую команду со счётом 5:0 и готовы вновь преподнести сюрприз.

⚽️ 21:00: «Нант» — «Монако», Лига 1, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Монако» продолжит падение?

Ещё месяц назад «Монако» находился в гонке за титул. Но сейчас монегаски уже вряд ли рассчитывают на золото. Теперь задача, скорее, остаться в топ-3. В последних четырёх турах команда Ади Хюттера одержала всего одну победу. Есть шанс немного улучшить статистику, обыграв в гостях «Нант». Соперник «Монако» бьётся за выживание, занимая 16-е место в таблице. Так что монегасков ждёт тяжелейший выезд. Есть вероятность, что команда вывалится из топ-3 после следующей встречи.

⚽️ 22:30: «Боруссия» Дортмунд — «Байер», Бундеслига, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Байер» продлит победную серию?

«Байер» на четыре очка отстаёт от «Баварии» в таблице Бундеслиги. Шансы на второй подряд титул ещё есть. Но нельзя ошибаться, чтобы подобраться к Мюнхену. Впереди у «Байера» поездка в Дортмунд к «Боруссии». Набрать три очка будет ох как непросто. В последних четырёх очных матчах «Байер» не побеждал. Теперь же серию необходимо прервать. Или «Бавария» не простит ошибку. Но «Байер» побеждает в последних пяти турах, а не проигрывает в 13 встречах Бундеслиги подряд. Форма Леверкузена позволяет рассчитывать на победу.