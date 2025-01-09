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Результаты матчей КХЛ за 9 января 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей 10 января

Волевая победа «Автомобилиста», в «Монреале» довольны поездкой в Россию. Итоги дня
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 9 января
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Комментарии
«Барыс» потерпел девятое поражение подряд, «Сочи» забил пять «Амуру».

9 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Представляем обзор всех игр, а также дайджест главных событий дня.

В «Монреале» довольны поездкой в Россию

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз высказался о поезде в Санкт-Петербург, где представители клуба посмотрели на игру форварда СКА Ивана Демидова, который задрафтован канадской командой.

«Никаких сожалений. Нас критиковали в основном с политической стороны, для нас же это было связано с работой. Могу вам сказать, что, пока мы были в России, там были ещё несколько представителей других команд НХЛ. Прежде всего, нашей целью было увидеть игру Демидова лично. Это, безусловно, уникальный случай, когда вы выбираете игрока пятым на драфте, но в организации есть только один человек, который видел его выступление лично. Я хотел посмотреть, на каком этапе его игра, поговорить с ним снова лицом к лицу. Мы очень верим в коммуникацию, поэтому, думаю, наша поездка была хорошим подходом.

Беседа с Романом Ротенбергом прошла почти так же, как мои встречи с тренерами в Мичигане, когда я смотрел на игру Майкла Хейджа. Что вы хотите от него увидеть? Над чем, по-вашему, ему нужно поработать? Расскажите нам о его характере, как он реагирует на вызовы? Что-то в этом роде», — приводит слова Хьюза Sportsnet.

Защитник минского «Динамо» Тимофей Ковгореня дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» Мн – ЦСКА (2:0) и принял решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника «Динамо» Тимофея Ковгореню по п.1.3.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Игрок обороны получил большой пятиминутный штраф за удар в область головы и шеи защитника ЦСКА Никиты Нестерова. Игрок обороны армейского клуба покинул площадку и больше участия в игре не принимал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В «Барысе» рассказали об участии юношеских команд клуба в следующем сезоне

Генеральный директор хоккейного клуба «Барыс» Нурлан Оразбаев разъяснил ситуацию по ДЮСШ и заявил, что детские и юношеские команды проводят очень много времени в поездках, что изматывает из физически и психологически.

«По итогам встречи с министром туризма и спорта Ерболом Куантаевичем обсудили текущие вопросы по клубу, и было принято решение о продолжении участия юношеских команд ДЮСШ в сезоне-2024/2025. Дальнейшее участие нашей школы в «Межрегиональных соревнованиях Первенства федерального округа, двух и более федеральных округов» будет обсуждаться по итогам текущего сезона.

Финансовая составляющая — не самое главное в данном вопросе. Наши детские юношеские команды участвуют в чемпионате Казахстана и в Первенстве России, где в общей сложности мы проводим около 60-70 игр. Это запредельные физические и психоэмоциональные нагрузки для детей», — цитирует Оразбаева пресс-служба казахстанского клуба.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Петьков (Солянников, Метальников) – 15:58 (5x5)     1:1 Каштанов (Кузнецов, Диц) – 33:16 (5x5)     1:2 Сошников (Шестаков, Петухов) – 35:24 (5x5)     2:2 Обидин (Кизимов, Каштанов) – 47:27 (5x5)     2:3 Принс – 50:16     3:3 Голышев (Кизимов, Блэкер) – 55:03 (5x4)     4:3 Хрипунов (Зборовский, Голышев) – 59:06 (5x5)    

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 16-й минуте первого периода Кирилл Петьков с передач Георгия Солянникова и Леонида Метальникова открыл счёт в игре. На 14-й минуте второй двадцатиминутки Артём Каштанов с передач Владимира Кузнецова и Даррена Дица восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Никита Сошников с передач Аркадия Шестакова и Егора Петухова вновь вывел дальневосточный клуб вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Андрей Обидин с передач Семёна Кизимова и Артёма Каштанова сделал счёт 2:2. В середине периода Шейн Принс в третий раз вывел «Адмирал» вперёд, реализовав буллит. На последней минуте матча Степан Хрипунов с передачи Сергея Зборовского принёс хозяевам победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 0
Барыс
Астана
1:0 Государев – 54:35 (5x5)    

В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В первых двух периодах команды голов не забили, а в концовке третьего периода 19-летний Александр Государев забросил шайбу, ставшую для него дебютной на уровне КХЛ и победной в этом матче. Александр Трушков записал на свой счёт «сухарь», отразив 22 броска.

Тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 41 матч, в во встрече. которых набрал 39 очков. «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 46 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Попов (Тянулин) – 02:13 (5x5)     1:1 Гальченюк (Мищенко, Ли) – 26:36 (5x5)     2:1 Кузнецов (Тянулин, Попов) – 30:20 (5x5)     3:1 Попов (Мачулин) – 36:14 (5x5)     3:2 Барулин (Броссо, Гальченюк) – 40:14 (5x4)     4:2 Биттен (Хохлачёв) – 49:35 (5x5)     5:2 Биттен (Яремчук) – 56:43 (en)    

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На третьей минуте первого периода Сергей Попов с передачи Артура Тянулина открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второй двадцатминутки Алекс Гальченюк с передач Ивана Мищенко и Кэмерона Ли восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Артемий Кузнецов с передач Артура Тянулина и Сергея Попова вновь вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте периода Сергей Попов с передач Василия Мачулина и Александра Хохлачёва сделал счёт 3:1.

На 14-й секунде третьего периода Владислав Барулин с передачи Алекса Гальченюка сократил отставание «Амура» до минимума. В середине периода Уилл Биттен с передачи Александра Хохлачёва сделал счёт 4:2. На 17-й минуте периода Уилл Биттен с передачи Александра Яремчука установил окончательный счёт в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Расписание матчей 10 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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