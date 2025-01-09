Волевая победа «Автомобилиста», в «Монреале» довольны поездкой в Россию. Итоги дня

9 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Представляем обзор всех игр, а также дайджест главных событий дня.

В «Монреале» довольны поездкой в Россию

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз высказался о поезде в Санкт-Петербург, где представители клуба посмотрели на игру форварда СКА Ивана Демидова, который задрафтован канадской командой.

«Никаких сожалений. Нас критиковали в основном с политической стороны, для нас же это было связано с работой. Могу вам сказать, что, пока мы были в России, там были ещё несколько представителей других команд НХЛ. Прежде всего, нашей целью было увидеть игру Демидова лично. Это, безусловно, уникальный случай, когда вы выбираете игрока пятым на драфте, но в организации есть только один человек, который видел его выступление лично. Я хотел посмотреть, на каком этапе его игра, поговорить с ним снова лицом к лицу. Мы очень верим в коммуникацию, поэтому, думаю, наша поездка была хорошим подходом.

Беседа с Романом Ротенбергом прошла почти так же, как мои встречи с тренерами в Мичигане, когда я смотрел на игру Майкла Хейджа. Что вы хотите от него увидеть? Над чем, по-вашему, ему нужно поработать? Расскажите нам о его характере, как он реагирует на вызовы? Что-то в этом роде», — приводит слова Хьюза Sportsnet.

Защитник минского «Динамо» Тимофей Ковгореня дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» Мн – ЦСКА (2:0) и принял решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника «Динамо» Тимофея Ковгореню по п.1.3.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Игрок обороны получил большой пятиминутный штраф за удар в область головы и шеи защитника ЦСКА Никиты Нестерова. Игрок обороны армейского клуба покинул площадку и больше участия в игре не принимал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В «Барысе» рассказали об участии юношеских команд клуба в следующем сезоне

Генеральный директор хоккейного клуба «Барыс» Нурлан Оразбаев разъяснил ситуацию по ДЮСШ и заявил, что детские и юношеские команды проводят очень много времени в поездках, что изматывает из физически и психологически.

«По итогам встречи с министром туризма и спорта Ерболом Куантаевичем обсудили текущие вопросы по клубу, и было принято решение о продолжении участия юношеских команд ДЮСШ в сезоне-2024/2025. Дальнейшее участие нашей школы в «Межрегиональных соревнованиях Первенства федерального округа, двух и более федеральных округов» будет обсуждаться по итогам текущего сезона.

Финансовая составляющая — не самое главное в данном вопросе. Наши детские юношеские команды участвуют в чемпионате Казахстана и в Первенстве России, где в общей сложности мы проводим около 60-70 игр. Это запредельные физические и психоэмоциональные нагрузки для детей», — цитирует Оразбаева пресс-служба казахстанского клуба.

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 16-й минуте первого периода Кирилл Петьков с передач Георгия Солянникова и Леонида Метальникова открыл счёт в игре. На 14-й минуте второй двадцатиминутки Артём Каштанов с передач Владимира Кузнецова и Даррена Дица восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Никита Сошников с передач Аркадия Шестакова и Егора Петухова вновь вывел дальневосточный клуб вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Андрей Обидин с передач Семёна Кизимова и Артёма Каштанова сделал счёт 2:2. В середине периода Шейн Принс в третий раз вывел «Адмирал» вперёд, реализовав буллит. На последней минуте матча Степан Хрипунов с передачи Сергея Зборовского принёс хозяевам победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В первых двух периодах команды голов не забили, а в концовке третьего периода 19-летний Александр Государев забросил шайбу, ставшую для него дебютной на уровне КХЛ и победной в этом матче. Александр Трушков записал на свой счёт «сухарь», отразив 22 броска.

Тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 41 матч, в во встрече. которых набрал 39 очков. «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 46 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На третьей минуте первого периода Сергей Попов с передачи Артура Тянулина открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второй двадцатминутки Алекс Гальченюк с передач Ивана Мищенко и Кэмерона Ли восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Артемий Кузнецов с передач Артура Тянулина и Сергея Попова вновь вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте периода Сергей Попов с передач Василия Мачулина и Александра Хохлачёва сделал счёт 3:1.

На 14-й секунде третьего периода Владислав Барулин с передачи Алекса Гальченюка сократил отставание «Амура» до минимума. В середине периода Уилл Биттен с передачи Александра Хохлачёва сделал счёт 4:2. На 17-й минуте периода Уилл Биттен с передачи Александра Яремчука установил окончательный счёт в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Расписание матчей 10 января

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2025, пятница. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 января 2025, пятница. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2