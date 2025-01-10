Шестёркин вернулся и обновил личный рекорд! Но спасителем «Рейнджерс» стал внезапный герой

Судьбу принципиальной встречи решил 32-летний чекер из четвёртого звена, который впервые в карьере забил в овертайме в НХЛ.

На утренней раскатке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» позитивная новость пришла от медицинского штаба «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский голкипер Игорь Шестёркин покинул список травмированных и был готов провести свой первый матч в 2025 году. Нынешний сезон складывается для звёздного голкипера крайне тяжёлым образом, но его возвращение в строй в любом случае становилось огромным подспорьем для команды Питера Лавиолетта, так как ветеран лиги Джонатан Куик уже не может брать на себя высокую игровую нагрузку.

Тогда же стало ясно, что дебютную встречу за «Рейнджерс» проведёт и новичок команды Артур Калиев, которого «синерубашечники» несколько дней назад подобрали с драфта отказов «Лос-Анджелес Кингз». В свою очередь, Крис Крайдер и Филип Хитил из-за различных повреждений были недоступны для участия в матче, в котором «парням с Бродвея» предстояло сразиться с одним из лидеров Восточной конференции НХЛ.

В нынешнем сезоне «Дэвилз» оставили за собой первые две встречи с «Рейнджерс», одержав в них сверхубедительные победы – 5:1 и 5:0. В обоих случаях подопечным Шелдона Кифа удавалось отличное начало, которое впоследствии они преобразовывали в итоговые победы. Вот и на сей раз «Дэвилз» могли открывать счёт в матче, но распорядиться двумя подряд попытками в большинстве у них не вышло.

Потратив впустую четыре минуты, «дьяволы» моментально оказались наказаны за такую расточительность. «Рейнджерс» получили свой шанс в большинстве – и Адам Фокс при помощи удачного рикошета от клюшки защитника гостей Джонатана Ковачевича открыл счёт в игре. Интересно, что вообще-то один из лучших атакующих защитников НХЛ только в начале января забил первый гол в нынешнем сезоне, когда в воротах соперника находился вратарь (до этого однажды забивал в пустые ворота).

Во втором периоде своё слово сначала сказали главные звёзды «Нью-Джерси» – Джек Хьюз и Йеспер Братт последовательно отметились заброшенными шайбами, сумев за четыре минуты перевернуть ход встречи. Здесь стоит заметить, что в эпизоде со вторым голом Шестёркин откровенно не выручил своих партнёров, запустив шайбу в ближний угол. Но справедливости ради надо отметить и тот факт, что в дальнейшем российский голкипер действовал выше всяких похвал.

Одним из ключевых аспектов, который в итоге и определил победу «Рейнджерс», стали действия спецбригад. Всего через шесть секунд после гола Братта «Нью-Джерси» получил возможность упрочить преимущество, но и на этот раз их большинство не сработало. А вот хозяева своим моментом снова воспользовались – Артемий Панарин использовал лишнего, забросив 17-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Перед встречей мы говорили, что игра спецбригад может на 100% изменить всю ситуацию. Когда ты дважды используешь большинство и ни разу не пропускаешь в меньшинстве, такой матч становится прекрасным примером подтверждения этого», — заметил Лавиолетт после завершения игры.

В третьем периоде команды не отсиживались у своих ворот, а искали возможности добыть победу в основное время. В общей сложности соперники создали достаточное количество опасных моментов, но в итоге судьба встречи решилась только в дополнительной пятиминутке. И тут на сцену вышел внезапный герой.

32-летний нападающий хозяев Сэм Кэррик сегодня проводил 281-й матч за карьеру в НХЛ. Канадский форвард никогда не отличался особой результативностью и забирал место в составе в основном благодаря чекерским функциям. Именно для этой роли «Рейнджерс» в межсезонье и подписали финалиста Кубка Стэнли – 2024 на трёхлетний контракт.

Но сегодня Сэм стал настоящим героем встречи. Канадец совершил перехват в своей зоне, сумев выбить шайбу у Хьюза, тем самым запустив контратаку на чужие ворота, после чего открылся под бросок и, получив передачу от Райлли Смита, в касание поразил цель. В 32 года Кэррик забросил первую шайбу в овертаймах за карьеру в НХЛ.

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«Лично мне он всегда много забивает на тренировках», — несколько иронично отреагировал Шестёркин на гол одноклубника.

В текущем регулярном чемпионате Кэррик набрал 9 (3+6) очков в 41 матче. И можно не сомневаться, что сегодняшний гол точно является самым важным для нападающего после переезда на Бродвей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«С учётом того, как складывается сезон «Рейнджерс», для нас важна каждая игра и каждая победа. Два очка сегодня очень важны. Это шаг в правильном направлении», — сказал Кэррик после матча.

Впервые с ноября 2024 года «синерубашечники» смогли набрать очки хотя бы в трёх встречах подряд. Их положение в турнирной таблице по-прежнему остаётся ужасным, но в последнюю неделю перед командой Лавиолетта хотя бы замаячил свет в конце туннеля.

«На самом деле до гола чувствовал себя не очень хорошо. Мне казалось, что я постоянно нахожусь слишком далеко от шайбы. Гол в большинстве помог мне, и после этого я почувствовал себя намного лучше.

Победы всегда придают тебе уверенности. Неважно, как ты побеждаешь. Даже если ты играешь плохо, чего мы сегодня не делали. Думаю, что мы играли отлично», — подвёл итог встречи Панарин.

Что касается Шестёркина, то он сегодня обновил свой личный рекорд в североамериканской лиге, одержав 11-ю победу в карьере в матчах с «Нью-Джерси». Ни один другой клуб в НХЛ российский голкипер не обыгрывал настолько часто, как «Дэвилз». Вратарь американского клуба парировал 21 бросок из 23, сумев добыть победу в первой встрече после возвращения в строй.