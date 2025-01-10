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Сидни Кросби вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, кого может обогнать, Лемье, Айзерман, Ягр

Кросби обошёл ещё одну легенду НХЛ. Каких высот добьётся канадская суперзвезда?
Дмитрий Сторожев
Кросби обошёл ещё одну легенду НХЛ
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Совсем нереальным выглядит подъём только на первое место.

В одном из матчей большого игрового дня в НХЛ «Питтсбург» на своей площадке обыграл «Эдмонтон» со счётом 5:3. Эту вывеску уже давно воспринимают как личное противостояние Сидни Кросби и Коннора Макдэвида – главных канадских талантов предыдущего и нового поколения соответственно.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 03:19     2:0 Раст (Петтерссон, Кросби) – 07:22     3:0 Хейз (О'Коннор, Пульюярви) – 09:46     3:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 12:33     4:1 О'Коннор (Раст, Кросби) – 13:41     5:1 Кросби (Бантинг, Карлссон) – 25:42 (pp)     5:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 30:58     5:3 Ньюджент-Хопкинс – 39:15 (pp)    

37-летний ветеран сегодня нисколько не уступил своему более молодому оппоненту – Кросби, как и Макдэвид, совершил три результативных действия, а в борьбе команд, как уже было отмечено, его «пингвины» оказались сильнее «нефтяников».

Своё первое очко в этой встрече Сидни набрал благодаря голу Брайана Раста – канадец поделился шайбой с Маркусом Петтерссоном, а тот снабдил ей американского нападающего, который удвоил преимущество «Пингвинз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот ассист поставил Кросби на одну ступень с легендарным Джо Сакиком в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ – на несколько минут в активе каждого из них было по 1641 очку.

Паритет продлился недолго – в середине первого периода Сид записал на свой счёт ещё одну голевую передачу и опередил Сакика, выйдя на единоличное девятое место в таблице самых результативных хоккеистов в истории лиги.

А в начале второй двадцатиминутки капитан «Питтсбурга» начал наращивать отрыв, добавив к двум ассистам ещё и точный бросок в большинстве – после сегодняшней игры послужной список Кросби насчитывает 1643 очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Среди действующих игроков соперников у нападающего уже давно нет – ближайшего преследователя в лице Александра Овечкина Сидни опережает на 63 результативных действия. Однако нужно сделать небольшую ремарку – среди действующих игроков НХЛ, потому что один неутомимый чех в 52 года до сих пор набирает очки, но уже на родине.

А ближайшая цель Кросби – другая легенда «Питтсбурга» Марио Лемье, от которого Сидни отделяют ровно 80 очков.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ

ИгрокМатчиГолыПередачиОчки
1.Уэйн Гретцки148789419632857
2.Яромир Ягр173376611551921
3.Марк Мессье175669411931887
4.Горди Хоу176780110491850
5.Рон Фрэнсис173154912491798
6.Марсель Дионн134873110401771
7.Стив Айзерман151469210631755
8.Марио Лемье91569010331723
9.Сидни Кросби131560410391643
10.Джо Сакик137862510161641

До конца этой регулярки дальнейшего продвижения Сида ждать точно не стоит – набрать 80 очков за 39 матчей ему точно не под силу. Если он сохранит тот же темп результативности, который у него есть сейчас – 1,09 очка за игру, – то сможет записать себе в актив ещё 43 очка. Следовательно, сократить отставание от Лемье чуть больше чем в два раза.

А если такой темп сохранится и на следующий сезон, то к его завершению Кросби окажется в топ-6, в одной регулярке опередив не только Лемье, но и Айзермана с Дионном. До Рона Фрэнсиса в таком случае будет не хватать всего 22 очков – на его показатели Сидни сможет замахнуться в последнем сезоне по действующему контракту с «Питтсбургом». Тогда же у него будут шансы дотянуться и до Хоу.

А что насчёт списка снайперов?
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А вот чтобы иметь шансы добраться до тройки лучших бомбардиров в истории НХЛ, Кросби будет необходимо оставаться в лиге и после лета 2027 года. Понятно, что многое зависит от того, насколько ему удастся сохранить форму и здоровье – к началу сезона-2027/2028 Сиду исполнится 40 лет. Если получится – будет шанс обогнать даже Ягра. Но до Гретцки не дотянуться никак.

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