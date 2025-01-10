Кросби обошёл ещё одну легенду НХЛ. Каких высот добьётся канадская суперзвезда?

В одном из матчей большого игрового дня в НХЛ «Питтсбург» на своей площадке обыграл «Эдмонтон» со счётом 5:3. Эту вывеску уже давно воспринимают как личное противостояние Сидни Кросби и Коннора Макдэвида – главных канадских талантов предыдущего и нового поколения соответственно.

37-летний ветеран сегодня нисколько не уступил своему более молодому оппоненту – Кросби, как и Макдэвид, совершил три результативных действия, а в борьбе команд, как уже было отмечено, его «пингвины» оказались сильнее «нефтяников».

Своё первое очко в этой встрече Сидни набрал благодаря голу Брайана Раста – канадец поделился шайбой с Маркусом Петтерссоном, а тот снабдил ей американского нападающего, который удвоил преимущество «Пингвинз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот ассист поставил Кросби на одну ступень с легендарным Джо Сакиком в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ – на несколько минут в активе каждого из них было по 1641 очку.

Паритет продлился недолго – в середине первого периода Сид записал на свой счёт ещё одну голевую передачу и опередил Сакика, выйдя на единоличное девятое место в таблице самых результативных хоккеистов в истории лиги.

А в начале второй двадцатиминутки капитан «Питтсбурга» начал наращивать отрыв, добавив к двум ассистам ещё и точный бросок в большинстве – после сегодняшней игры послужной список Кросби насчитывает 1643 очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Среди действующих игроков соперников у нападающего уже давно нет – ближайшего преследователя в лице Александра Овечкина Сидни опережает на 63 результативных действия. Однако нужно сделать небольшую ремарку – среди действующих игроков НХЛ, потому что один неутомимый чех в 52 года до сих пор набирает очки, но уже на родине.

А ближайшая цель Кросби – другая легенда «Питтсбурга» Марио Лемье, от которого Сидни отделяют ровно 80 очков.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ

№ Игрок Матчи Голы Передачи Очки 1. Уэйн Гретцки 1487 894 1963 2857 2. Яромир Ягр 1733 766 1155 1921 3. Марк Мессье 1756 694 1193 1887 4. Горди Хоу 1767 801 1049 1850 5. Рон Фрэнсис 1731 549 1249 1798 6. Марсель Дионн 1348 731 1040 1771 7. Стив Айзерман 1514 692 1063 1755 8. Марио Лемье 915 690 1033 1723 9. Сидни Кросби 1315 604 1039 1643 10. Джо Сакик 1378 625 1016 1641

До конца этой регулярки дальнейшего продвижения Сида ждать точно не стоит – набрать 80 очков за 39 матчей ему точно не под силу. Если он сохранит тот же темп результативности, который у него есть сейчас – 1,09 очка за игру, – то сможет записать себе в актив ещё 43 очка. Следовательно, сократить отставание от Лемье чуть больше чем в два раза.

А если такой темп сохранится и на следующий сезон, то к его завершению Кросби окажется в топ-6, в одной регулярке опередив не только Лемье, но и Айзермана с Дионном. До Рона Фрэнсиса в таком случае будет не хватать всего 22 очков – на его показатели Сидни сможет замахнуться в последнем сезоне по действующему контракту с «Питтсбургом». Тогда же у него будут шансы дотянуться и до Хоу.

А вот чтобы иметь шансы добраться до тройки лучших бомбардиров в истории НХЛ, Кросби будет необходимо оставаться в лиге и после лета 2027 года. Понятно, что многое зависит от того, насколько ему удастся сохранить форму и здоровье – к началу сезона-2027/2028 Сиду исполнится 40 лет. Если получится – будет шанс обогнать даже Ягра. Но до Гретцки не дотянуться никак.