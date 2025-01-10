Кросби обошёл ещё одну легенду НХЛ. Каких высот добьётся канадская суперзвезда?

В одном из матчей большого игрового дня в НХЛ «Питтсбург» на своей площадке обыграл «Эдмонтон» со счётом 5:3. Эту вывеску уже давно воспринимают как личное противостояние Сидни Кросби и Коннора Макдэвида – главных канадских талантов предыдущего и нового поколения соответственно.
37-летний ветеран сегодня нисколько не уступил своему более молодому оппоненту – Кросби, как и Макдэвид, совершил три результативных действия, а в борьбе команд, как уже было отмечено, его «пингвины» оказались сильнее «нефтяников».
Своё первое очко в этой встрече Сидни набрал благодаря голу Брайана Раста – канадец поделился шайбой с Маркусом Петтерссоном, а тот снабдил ей американского нападающего, который удвоил преимущество «Пингвинз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Этот ассист поставил Кросби на одну ступень с легендарным Джо Сакиком в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ – на несколько минут в активе каждого из них было по 1641 очку.
Паритет продлился недолго – в середине первого периода Сид записал на свой счёт ещё одну голевую передачу и опередил Сакика, выйдя на единоличное девятое место в таблице самых результативных хоккеистов в истории лиги.
А в начале второй двадцатиминутки капитан «Питтсбурга» начал наращивать отрыв, добавив к двум ассистам ещё и точный бросок в большинстве – после сегодняшней игры послужной список Кросби насчитывает 1643 очка.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Среди действующих игроков соперников у нападающего уже давно нет – ближайшего преследователя в лице Александра Овечкина Сидни опережает на 63 результативных действия. Однако нужно сделать небольшую ремарку – среди действующих игроков НХЛ, потому что один неутомимый чех в 52 года до сих пор набирает очки, но уже на родине.
А ближайшая цель Кросби – другая легенда «Питтсбурга» Марио Лемье, от которого Сидни отделяют ровно 80 очков.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ
|№
|Игрок
|Матчи
|Голы
|Передачи
|Очки
|1.
|Уэйн Гретцки
|1487
|894
|1963
|2857
|2.
|Яромир Ягр
|1733
|766
|1155
|1921
|3.
|Марк Мессье
|1756
|694
|1193
|1887
|4.
|Горди Хоу
|1767
|801
|1049
|1850
|5.
|Рон Фрэнсис
|1731
|549
|1249
|1798
|6.
|Марсель Дионн
|1348
|731
|1040
|1771
|7.
|Стив Айзерман
|1514
|692
|1063
|1755
|8.
|Марио Лемье
|915
|690
|1033
|1723
|9.
|Сидни Кросби
|1315
|604
|1039
|1643
|10.
|Джо Сакик
|1378
|625
|1016
|1641
До конца этой регулярки дальнейшего продвижения Сида ждать точно не стоит – набрать 80 очков за 39 матчей ему точно не под силу. Если он сохранит тот же темп результативности, который у него есть сейчас – 1,09 очка за игру, – то сможет записать себе в актив ещё 43 очка. Следовательно, сократить отставание от Лемье чуть больше чем в два раза.
А если такой темп сохранится и на следующий сезон, то к его завершению Кросби окажется в топ-6, в одной регулярке опередив не только Лемье, но и Айзермана с Дионном. До Рона Фрэнсиса в таком случае будет не хватать всего 22 очков – на его показатели Сидни сможет замахнуться в последнем сезоне по действующему контракту с «Питтсбургом». Тогда же у него будут шансы дотянуться и до Хоу.
А вот чтобы иметь шансы добраться до тройки лучших бомбардиров в истории НХЛ, Кросби будет необходимо оставаться в лиге и после лета 2027 года. Понятно, что многое зависит от того, насколько ему удастся сохранить форму и здоровье – к началу сезона-2027/2028 Сиду исполнится 40 лет. Если получится – будет шанс обогнать даже Ягра. Но до Гретцки не дотянуться никак.