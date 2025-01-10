Чехи поставили на поток медали с МЧМ. Но вернётся ли эта страна в хоккейную элиту?

По итогам молодёжного чемпионата мира хоккейная общественность справедливо восхищается плодами работы американской системы с NCAA во главе, в очередной раз удивляется способностью Финляндии выжать максимум из возможного, сетует на традиционный провал Швеции и размышляет о причинах канадского позора.

Тем временем за скобками остаётся другой важный сюжет. Третий год подряд в медалях сборная Чехии. Четвёртый турнир кряду чехи минимум в полуфинале. С учётом того, что ранее за 16 лет они добирались до топ-4 всего лишь раз, результаты молодёжки выглядят как свет в конце тоннеля и настоящий прорыв. Но что стоит за его причинами и смогут ли яркие юниоры вернуть чешскому хоккею былое величие?

Чешская молодёжка после победы над Канадой на МЧМ-2025 Фото: IIHF

Неизвестно, как долго канадцы будут вспоминать два подряд проигранных четвертьфинала чехам на МЧМ, однако в самой Чехии эти матчи наверняка станут легендарными, и пересматривать их станет такой же доброй традицией, как в России принято включать под нужное настроение финал Баффало-2011. Время показало, что команда Валерия Брагина образца начала 2010-х и правда стала командой звёзд – бо́льшая часть из тех, кто выступал в «золотой» и «серебряной» молодёжке тех лет, закрепилась на ведущих ролях в НХЛ или КХЛ. Наверняка похожего эффекта от ярких результатов на молодёжном уровне теперь будут ждать и в Чехии. Ведь если единичный выход в финал в 2023-м ещё можно было списать на случайность, то вот третий подряд медальный турнир явно говорит о том, что новое поколение «народны тим» сильнее предыдущих.

Оцените сами, насколько последние результаты чешской сборной на уровне U20 выбиваются из прежней парадигмы. После двух побед подряд на старте XXI века были только бронза в 2005-м и два полуфинала – в 2004-м и 2018-м. С 2006-го по 2017-й и с 2019-го по 2021-й чехи стабильно оставались вне пьедестала. И тут на лёд выходят Эдуард Шале и компания – и понеслось. Серебро в Галифаксе два года назад, бронза в Гётеборге в прошлом году и бронза в Оттаве в наступившем 2025-м. Эдуард выделяется среди прочих тем, что принял непосредственное участие во всех трёх чемпионатах. Вспомним ещё про постковидный МЧМ-2022, когда после переигровки и снятия с турнира сборной России чехи в четвертьфинале оставили не у дел уже тогда грозных американцев.

Эдуард Шале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Если оценивать результаты ведущих сборных на МЧМ за последние четыре года, то круче чехов выступают только США. Да и то по статусу американцев всё-таки ударил провальный турнир в Эдмонтоне. Стабильно в топ-4, помимо Чехии, продержаться смогли только шведы, у Канады и Финляндии яркие турниры сменялись провалами. Так что логика подсказывает – совсем скоро Чехия вернёт себе статус элитной команды. Таковой её перестали считать уже официально, иначе как объяснить отказ приглашать чехов на Турнир четырёх наций? Понятное дело, что формат разрабатывался таким образом, чтобы хоть как-то оправдать отсутствие сборной России. Места для США и Канады обсуждению не подлежали, однако организаторы предпочли шведов и финнов тем же чехам, и это сразу же после победного для них домашнего ЧМ в Праге.

Тогда на решение НХЛ сильно разозлился Давид Пастрняк. Но форварду «Бостона» следует успокоиться – чехи в последние годы крайне редко добирались до высоких стадий плей-офф, так что какие обиды? На Олимпиаде и Кубках мира результата не было со времён Турина-2006. И даже на ЧМ при всех нюансах с качеством состава на этих турнирах максимум, на что могли рассчитывать чехи – это третье место. При этом на отрезке с 2013-го по 2022-й соотечественники Яромира Ягра и Доминика Гашека и вовсе оставались без наград. За это время их успели обойти в медальных притязаниях даже швейцарцы, дважды выходившие в финал. Поэтому хоккейная топ-6 постепенно сокращалась до топ-5, а чехи следом за братьями словаками опускались на ранг ниже – поближе к тем же швейцарцам и немцам.

Проблемы у Чехии и Словакии схожие. Низкий уровень домашнего чемпионата, слабая активность детских хоккейных школ, потеря интереса к игре у молодого поколения. Так что неудивительно было видеть попытки чешских специалистов до последнего цепляться за звёзд прошлого. Того же Ягра вызывали на ЧМ даже в 2015 году, и при всём уважении к легенде это уже было слишком. Но что поделать, если и в 42 года Ярдо смотрелся куда интереснее большинства чешских ребят из НХЛ или из европейских лиг? К тому же число представителей Чехии в лучшей лиге мира неуклонно падало. И теперь – плохая новость для фанатов чешского хоккея. Никаких гарантий, что ситуация кардинально изменится, нет даже с учётом явного прогресса на молодёжном уровне. Якуб Штанцль и его 10 (7+3) очков на МЧМ-2025 смотрятся серьёзно на фоне сверстников. Но что он покажет на взрослом уровне?

Якуб Штанцль Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Трудно понять решение Якуба перейти из «Векшё Лейкерс» в канадскую WHL. Как бы здорово Штанцль ни играл сейчас за «Келоуну», стоит иметь в виду, что в основе команды шведской Элитсерии в том году он не закрепился, а для драфтовавшего парня «Сент-Луиса» этот аргумент при оценке перспектив будет значить куда больше. Позиции Шале как будущего игрока «Сиэтла» интереснее. Эдуард играет в высших звеньях «Коачеллы», стабильно выходит в большинстве и имеет неплохую статистику для дебютанта – 13 (4+9) очков в 23 встречах. Шанс проявить себя в первой команде ему точно дадут, вопрос только, как им Шале распорядится. Хочется верить в прогресс Петра Сикоры. Он показывает не по годам зрелый хоккей, уже в 19 стал крепким игроком основы «Тршинца» в чешской Экстралиге. Но насколько этого достаточно для попадания в состав «Вашингтона»?

Наверняка присматривается после МЧМ-2025 к Войтеху Градецу «Юта», тем более что дома за «Младу-Болеслав» он выходит в первой команде уже второй сезон. При этом совсем не верится в Адама Ехо. Парень даже на уровне WHL не выглядит доминирующим игроком, что тут говорить? Да и в целом ни один игрок не смотрится очевидным выбором на статус главного спасителя чешского хоккея, каким для Словакии, к примеру, смог стать Юрай Слафковски. Какие-то выводы можно делать, глядя на текущие успехи выпускников «серебряного» состава с МЧМ-2023. Пока что до НХЛ добрался только Иржи Кулих. И то есть ощущение, что «Баффало» даёт шансы своим проспектам от бессилия – хуже в их ситуации всё равно не будет. Остальные ребята либо плотно осели в АХЛ без видимых перспектив выбраться оттуда в ближайшее время, либо и вовсе продолжают играть в Чехии.

В эпоху изоляции сборной России чехи добиваются локальных успехов: Чехия обошла Россию по количеству медалей на чемпионатах мира по хоккею

Огромное уважение тренерскому таланту Радима Рулика. Он выдал лучший за 20 с лишним лет результат с молодёжкой, а затем с ходу выиграл взрослый ЧМ. Сменивший его на посту главного тренера молодёжной сборной Патрик Аугуста также неплохо справляется с обязанностями и ставит интересный хоккей. Играть против Канады у неё дома с позиции силы и выиграть – красиво и смело. Только вот прямой корреляции между результатами на МЧМ и будущим во взрослом хоккее нет. Да и забывать про отсутствие сборной России и упрощённую турнирную сетку не стоит. Или вот вам аргумент: на турнире в Саскачеване 15 лет назад чехи уступили шведам 1:10. Между прочим, в воротах тогда играл будущий обладатель Кубка Стэнли Павел Францоуз и пропустил шесть шайб из позорной десятки. А в первой паре обороны играл страшный сон низкорослых игровиков Радко Гудас. И кого сейчас волнует их детский провал?

Обратный пример – одним из лидеров команды из 2018-го, которая дошла до полуфинала МЧМ, был Остап Сафин. Перед драфтом НХЛ 2017 года он котировался вторым среди чешских игроков – сразу после Мартина Нечаса. Но хоть кому-то в голову придёт сейчас сравнивать лидера «Каролины» с чешским татарином из «Трактора»? «Долго были без медалей, помню, как по своему году мы ездили и мало что получалось. Когда-то должно было прорвать. Дай бог новое поколение станет новой силой чешского хоккея», – сказал, глядя на последние успехи чехов, капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Но и он, чуть подумав, признаёт — радоваться нужно сдержанно, ведь куда важнее, как проявит себя вся система хоккея Чехии на долгой дистанции.