«Вашингтон» — главное удивление, «Рейнджерс» — разочарование. Итоги половины регулярки НХЛ

Тихой сапой регулярный чемпионат НХЛ перевалил за половину, которая была, как обычно, богатой на события: Овечкин показал, что ему по силам побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне, Капризов окончательно закрепился на уровне суперзвезды НХЛ и является одним из главных претендентов на «Харт», Марченко выдаёт фантастический сезон, а Шестёркин подписал контракт жизни.

Но речь пойдёт не о локальных историях. Возьмём 32 команды лиги и разделим их на семь групп. Кто же больше всего удивил? Кто разочаровал? Кто будет биться за Кубок Стэнли, а кто окончательно погряз в трясине?

Удивление

«Виннипег Джетс»

Да, «реактивщики» и в прошлой регулярке выглядели здорово, но плей-офф смазал всё впечатление. А уж после смены главного тренера возникло полное ощущение, что «Виннипег» станет классическим середняком, однако нет: «Джетс» лидируют в Центральном дивизионе почти всю регулярку, забрасывают больше всех в лиге, а также лучше всех играют в большинстве.

Можно было бы отнести канадскую команду и к претенденту на кубок, но опыт прошлогодних выступлений будто бы намекает на то, что в мясорубке под названием плей-офф нужно обрасти мясом.

«Миннесота Уайлд»

«Миннесота» почти всё пребывание в НХЛ представала очень непонятной субстанцией – вроде бы и не аутсайдер, но и близко не контендер. Этот сезон является последним, в котором у «дикарей» висят мёртвым грузом выкупленные контракты, однако команда неожиданно взлетела.

И этот успех дело рук не только Капризова: Цуккарелло будто и не стареет, игра Густавссона впечатляет (даже гол успел забить) а молодые Фэйбер, Болди и Росси окончательно вышли на роль лидеров. Если Капризов решит не менять локацию, в Сент-Поле может созреть очень интересная команда.

«Вашингтон Кэпиталз»

Чудо-преображение «Вашингтона» связано в первую очередь со Спенсером Карбери, который выстроил механизм, близкий к идеальному. И не забыл при этом найти хорошее место Овечкину, который выдаёт сумасшедший сезон. «Кэпиталз» идут на первом месте в конференции и абсолютно не похожи на ту серую команду, что была в прошлом сезоне.

«Столичным», как и их злейшему оппоненту «Питтсбургу», часто пеняли за то, что они не уходят в перестройку и ставят потенциальное достижение Ови выше команды, но всё получилось идеально (вряд ли кто-то мог такое предположить): снайпер несётся к рекорду, молодые Макмайкл и Протас великолепны, а на подходе ещё герои последнего МЧМ Леонард и Хатсон.

«Коламбус Блю Джекетс»

Когда люди смотрели на состав «Коламбуса» перед сезоном, их наверняка посещали две мысли: выиграют ли они драфт-лотерею и были бы они в теории конкурентоспособны даже на уровне КХЛ. Но ожидания «жакеты» превратили в прах – команда весело играет, набирает очки и недавно даже зашла в зону плей-офф.

Да, вероятно, туда «мундиры» не попадут, но при этом будет оставлен большой задел на будущее. Есть молодая поросль, есть лидеры в лице Марченко и Воронкова, которые готовы вести команду за собой.

Держат уровень

«Лос-Анджелес Кингз»

«Короли» по ходу прошлого сезона сменили тренера, однако итог сезона остался прежним – вылет в первом раунде от «Эдмонтона». Перед сезоном могло показаться, что «Лос-Анджелес» начнут поддавливать команды снизу, но этого не произошло – «Кингз» уверенно идёт в зоне плей-офф.

Непонятно, как только рассматривают этот результат внутри организации – стабильность или топтание на месте, так как и в этом году с учётом бешеной конкуренции на Западе, вероятно, «ЛА» не выйдет во второй раунд.

«Колорадо Эвеланш»

«Лавины» отвратительно начали сезон, пропускали пачками и в течение пары месяцев полностью обновили бригаду вратарей. Помогло – подопечные Беднара вышли на победную поступь, и сомнений насчёт выхода в плей-офф не осталось.

Но, как показали последние два года, «Колорадо» надо здорово усиливать низы, а на это средств в нынешних обстоятельствах почти нет.

Натан Маккиннон Фото: Erin Hooley/AP Photo/ТАСС

«Ванкувер Кэнакс»

Да, «Ванкувер» не крушит соперников так, как делал это в прошлом сезоне. Но то была слишком яркая вспышка – сейчас команда откатилась на свой базовый, но всё равно крепкий уровень.

Но вот дальше, возможно, «косаток» ничего хорошего не ждёт: ссора между Петтерссоном и Миллером может дорого обойтись организации. К тому же ходили слухи об обмене Бёзера. Потерю хотя бы двух из перечисленных в этом сезоне достойно перенести будет сложно.

«Калгари Флэймз»

В начале сезона «Калгари» уверенно шёл в первой восьмёрке, но долго это продолжаться всё же не могло – состав «огоньков» не позволяет им бороться с лидерами конференции.

И ведь здесь было бы интересно посмотреть на команду, если бы не были обменяны в прошлый дедлайн два ведущих защитника – Танев и Хэнифин. В таком составе «Флэймз» попили бы крови у многих.

«Сент-Луис Блюз»

Наследие чемпионства в 2019 году окончательно иссякло: Тарасенко, Пьетранджело и О’Райлли давно покинули команду, а Берюбе, который привёл «музыкантов» тогда к трофею, был отправлен восвояси по ходу прошлой регулярки.

В целом «Сент-Луис» такой же, как и в прошлом сезоне: крепкий, но нестабильный, не аутсайдер, но и не фаворит в гонке за плей-офф. Хотя за него они точно будут бороться до самого конца.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Руководству «Тампы» нужно выказать уважение хотя бы за то, что не побоялись в межсезонье резать по живому: не испугались обменять Сергачёва, а легенде клуба Стэмкосу предпочли более молодого и полезного Гюнцеля.

Но собрать вокруг Кучерова, Хедмана, Василевского и Пойнта ту бригаду опять не получится – активов почти нет, драфт-пики тоже не в достатке. А как мы все знаем, без крепких нижних звеньев в плей-офф делать нечего.

«Филадельфия Флайерз»

В прошлом сезоне «лётчики» до последнего дня боролись за плей-офф, но в итоге стали теми, кто открыл дорожку туда «Вашингтону». В межсезонье главным событием стал приезд Мичкова, но мессией он не воспринимался.

Впрочем, он ей и не стал: Матвей только адаптируется к лиге и её требованиям. Игра команды тоже не претерпела никаких изменений: биться – бьются, кусаться – кусаются. Но в современной НХЛ этого уже мало.

Матвей Мичков Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

«Оттава Сенаторз»

Набери «Оттава» чуть больше очков и расположись чуть выше, можно было бы вполне поставить «сенаторов» в категорию «удивление». Но из зоны плей-офф команда выпала и если вернётся туда, то вряд ли надолго.

После того легендарного финала конференции с «Питтсбургом» в 2017-м «Оттава» повалилась с горы и никак не может подняться. Но в этом году появились хоть какие-то предпосылки на хорошее будущее, правда, мерцающие.

Стагнация

«Сиэтл Кракен»

Приход в команду Дэна Байлсмы должен был дать команде красок – уж очень уныло смотрелись «кракены» в последний сезон. Но ничего не поменялось – команда всё так же привлекает минимум внимания, а результат остался прежним.

Самое обидное, что у «Сиэтла» вроде бы вырисовываются составляющие успеха – опытные ветераны в составе, перспективные молодые игроки. Однако пазл по разным причинам не собирается.

«Бостон Брюинз»

Половина команд лиги позавидовала бы сегодняшним результатам «Бостона», но болельщики команды Оригинальной шестёрки ждут явно большего – им нужен кубок. А от него как раз «мишки» тихо, но удаляются.

Маршан не молодеет, Пастрняк, конечно, звезда, но не тот игрок, который на своих плечах будет всё тащить, а приобретения в межсезонье не дают того выхлопа, который ожидался.

«Питтсбург Пингвинз»

Цезарь как-то сказал своему другу: «Пришёл, увидел, победил». Кайл Дубас, в свою очередь, должен произнести: пришёл, увидел, развалил. За два года генменеджер «пингвинов» своими решениями довёл до того, что в «Питтсбурге» собрана компания почётных пенсионеров. Хотя обещано было омоложение.

Да, «пингвины» могут по-прежнему бороться за плей-офф, но это последние мгновения эпохи Кросби и Малкина. Славными их назвать трудно.

«Детройт Ред Уингз»

От «Детройта» уже пару лет ждут восхождения, но оно как-то бесконечно откладывается. Сейчас сменился тренер, команда заиграла, но пока непонятно, насколько долго это продлится.

Айзерман должен был повторить свой же успех в «Тампе», однако то ли генменеджер слишком рано нажал спусковой крючок и закупился дорогими ветеранами, то ли просто банально просчитался в самых ключевых решениях.

«Нью-Йорк Айлендерс»

В «Айлендерс» в прошлом сезоне произошла самая громкая смена тренера, так как коллектив возглавил великий Патрик Руа. На короткой дистанции это помогло – команда заскочила в плей-офф и дала настоящий бой фавориту.

Но в этом сезоне всё продолжило рушиться, причём с большей силой. «Островитяне» на сегодняшний день продолжают становиться серой массой, а как это остановить – пока неизвестно. Возможно, рубить надо корень, а не ветки.

Разочарование

«Нэшвилл Предаторз»

Массовая закупка «Нэшвилла» в межсезонье всерьёз обозначила амбиции команды, параллельно с этим убедив всех нас, что «хищники» станут грозной силой не только в регулярке, но и в плей-офф.

Разочарование произошло мгновенно: серия поражений на старте, спад ветеранов, а также проседание ключевых позиций в составе. Сейчас уже не верится, что команда из этого выберется, но самое ужасное, что контракты, которые раздавались в июле, совсем скоро станут костью в горле.

«Чикаго Блэкхоукс»

От «Чикаго» никто, естественно, не ждал больших свершений – просто планомерного развития. Но не вышло и этого – «Блэкхоукс» потухли с самого начала, сменили тренера, но это дало слишком краткосрочный эффект.

В окружение Бедарду менеджмент набрал достаточно людей с именем, однако все они будто вдохнули дух неудач последних лет и почти разом прекратили играть. Такими темпами перестройка может затянуться надолго.

Коннор Бедард Фото: Erin Hooley/AP Photo/ТАСС

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Как прошлогодний обладатель Президентского кубка свалился на дно турнирной таблицы за пару месяцев, удивляет до сих пор. Да, спады Крайдера, Зибанеджада и остальных можно было спрогнозировать, но не до такого образа.

Сейчас менеджмент 100-процентно сделает всё, чтобы усилиться, но теперь записной фаворит на кубок перед началом сезона превратился в команду, которая такими темпами максимум залетит в последний вагон перед плей-офф.

Безнадёжность

«Анахайм Дакс»

Некогда постоянный участник игр на вылет и обладатель кубка в середине нулевых уже почти 10 лет находится в перестройке, выловил на драфте кучу талантов, но результат ничуть не улучшается.

В этом сезоне «утки» предстали в классическом варианте последних лет: блёклая игра, нераскрытый потенциал юнцов и отсутствие поддержки со стороны ветеранов. Как долго это продолжится, решительно непонятно.

«Баффало Сэйбрз»

Два года назад на мгновение показалось, что «клинки» вот-вот выберутся на верх, но то оказался мираж. Причём в этом, кажется, уверен и генменеджер, который начал уповать на то, что в городе нет пальм и никто в Баффало ехать не хочет.

Приход в команду Линди Раффа должен был по идее боссов дисциплинировать всю прорву молодых и талантливых, но на деле получается наоборот – команда порой просто неуправляема, а те две отданные игры с «Колорадо» буквально кричат о проблемах.

Развитие

«Юта»

Новичок НХЛ за полсезона смог показать, что он не будет в ближайшие годы таким статистом, каким был его неофициальный правопреемник. Это показывают и масштаб новой франшизы, и отсутствие того безразличия и уныния – «Юта» редко когда складывает ручки и ждёт финальной сирены.

Да, до совершенства далеко, игра команды порой мрачновата, однако надо дать время: проблемы в обороне в связи с чрезмерным обилием травм рано или поздно закончатся, а талантливые проспекты скоро поедут в Солт-Лейк-Сити. Но придумайте, пожалуйста, уже название.

«Сан-Хосе Шаркс»

Если взглянуть в турнирную таблицу, то особого прорыва по сравнению с прошлым сезоном можно не заметить. Но игра команды с приходом нового тренера значительно поменялась – в ней появились искринка, азарт, а где-то и основательность.

Райан Варсофски кажется очень талантливым специалистом, который может использовать потенциал «акул» на максимум, а Селебрини, Смит, Аскаров и остальные вполне могут стать франчайзами на годы вперёд.

«Монреаль Канадиенс»

«Канадиенс» долгие годы прозябали на дне, не считая стихийный финал в 2021 году. Но в этом году высокие пики на драфте и выданные авансы как молодым игрокам, так и главному тренеру начинают себя оправдывать. Великий клуб даже находится в борьбе за плей-офф.

Сузуки, Кофилд, Слафковски, Хатсон, Демидов, который, вероятно, уже в следующем сезоне приедет, выглядят как компания, которая через пару лет станет постоянным участником игр на вылет. На перечисленных игроках ресурс «Монреаля» не иссякает.

Претенденты на кубок

«Вегас Голден Найтс»

Многие эксперты, размышляя о творениях «Вегаса» в прошлый дедлайн, говорили, что это работа на будущее. Что ж, кажется, они не прогадали – уж слишком уверенно «рыцари» прошли первую половину регулярки.

Тот состав, который собрался сейчас, может показаться ещё более сильным, чем в год чемпионства – жёсткий и силовой, обученный и мастеровитый, сбалансированный и опытный. Можно заранее сказать, что «Вегас» ещё несколько лет будет железобетонным претендентом на кубок.

«Эдмонтон Ойлерз»

Драма в прошлогоднем финале, усиление в межсезонье и последний год действия скромного контракта Драйзайтля ещё в предсезонных раскладах отправляли «Эдмонтон» в финал.

По истечении 40 игр это можно подтвердить – подопечные Ноблоха спокойно выбрались из кризиса на старте сезона и сейчас демонстрируют уверенную игру. Да, может быть, без прежних изысков, но зато эффективную. В дедлайн «нефтяники» наверняка усилят оборону и низы, что даст им дополнительное преимущество.

Коннор Макдэвид Фото: Timothy Matwey/AP Photo/ТАСС

«Даллас Старз»

«Даллас» с 2020 года ходит вокруг да около, но каждый раз команде чего-то не хватает. В этом сезоне парни Дебура не так уверенно проводят гладкую часть чемпионата, однако зажимать педаль газа такой команде рано не стоит.

«Звёзды» потеряли до конца регулярки Сегина, но это может стать отличным подспорьем для активной работы на дедлайне – менеджмент «Старз» точно проведёт минимум одну громкую сделку, так как места под потолком у них теперь предостаточно.

«Торонто Мэйпл Лифс»

«Торонто» с приходом Берюбе постепенно уходит от того, что вечно до последнего года обжигало «Эдмонтон» — большая зависимость от суперзвёзд. Главный тренер лишил стиль игры красоты, но привил такую необходимую для «листьев» дисциплину.

В коем-то веке состав «Мэйпл Лифс» выглядит сбалансированным, а Таварес, окончания контракта которого болельщики с упоением ждали, и Марнер, которого в мае незаслуженно распяли за провал в плей-офф – лучшие игроки команды.

«Нью-Джерси Дэвилз»

В межсезонье в команде прошли ровно те изменения, которые были необходимы – смена главного тренера и добавление в состав габаритных игроков. Как мы видим, эффект был дан незамедлительно – «дьяволы» всерьёз претендуют на победу в конференции.

Шелдона Кифа иногда называют тренером не для плей-офф, но эти разговоры не имеют смысла – в прошлогодних провалах «Торонто» виноват не только он.

«Флорида Пантерз»

Невключение действующего чемпиона в эту категорию можно было бы счесть неуважением. Но давайте остановимся на фактах: всех лидеров Билл Зито оставил в команде, дав им вполне разумные контракты, да и сами игроки не выглядят сытыми котами, что превалирует в таких делах над всем остальным.

«Флорида» порой проваливает отдельные отрезки в регулярке, но понятно, что итоговое место в таблице для них не имеет значения – они готовы играть с каждым и уже готовятся к плей-офф.

«Каролина Харрикейнз»

Аванс, выслуга лет, кропотливая работа – каждое из перечисленного может являться причиной для того, чтобы рассматривать «Каролину» в качестве контендера. «Ураганы» в этом году вполне могут стать удивлением.

Стиль игры команды особо не изменился, но в нём стало чуть больше свободы, что должно воодушевить лидеров. Один только вопрос – Мартин Нечас готов примерить на себя роль того, кто будет решать в ответственный момент? Потому что до этого таких игроков раз за разом не оказывалось.