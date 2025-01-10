Топ-события субботы: уральское дерби в КХЛ, «Зенит» — «Локомотив-Кубань» и футбол

Лучший спорт 11 января: «Спортинг» — «Бенфика» в финале Кубка португальской лиги, Овечкин — в НХЛ, а ещё Кубки мира и России по биатлону!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 января 2025, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли Александр Овечкин безголевую серию?

К хорошему быстро привыкаешь. В этом сезоне Александр Овечкин настолько приучил нас к своим голам, что стоило россиянину не отметиться заброшенными шайбами в двух последних встречах, как уже фиксируется неудачный отрезок. Тем более в этих двух матчах капитан американского клуба не только не забивал, но и вовсе не набирал очков. Сумеет ли Александр исправить эту ситуацию в ближайшей встрече?

🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: банда Тибодо возьмёт дома реванш?

«Оклахома-Сити Тандер» в последней игре проиграла «Кливленду», прервав свою 15-матчевую победную серию. «Нью-Йорк Никс» же пока выглядит нестабильно. Клуб уступил не только лидеру Запада «Оклахоме», но и обескровленному «Орландо», и увядающему «Чикаго». Удастся ли подопечным Тома Тибодо сделать выводы, чтобы взять реванш на домашнем паркете?

🎯 11:00: Биатлон, Кубок России, четвёртый этап, женщины и мужчины, гонка преследования

Интрига: получится ли у лидеров сборной России взять реванш за поражения в спринте?

Спринтерские гонки не слишком удачно сложились для лидеров сборной России. Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Виктория Сливко и Анастасия Халили не попали на пьедестал, а Наталия Шевченко с Каримом Халили стали лишь вторыми. Пасьюты в Рязани будут укороченными, а значит, все отставания сократят вполовину. Это отличный шанс для топовых биатлонистов взять реванш за спринтерские неудачи. Вот только справятся ли они со своими соперниками?

🎯 14:30: Биатлон, Кубок мира, четвёртый этап, женщины и мужчины, гонка преследования

Интрига: проснутся ли лидеры Кубка мира?

Первые гонки у биатлонистов в 2025 году прошли весьма неожиданно. В спринтерских провалились Франциска Пройс и Йоханнес Бё, заняв 28-е и 13-е места соответственно. И если предпосылок к поражению Франци не было, то норвежец перед Оберхофом почти не тренировался из-за болезни. Но всё равно ходом был лучшим среди соперников. И всё же в гонках преследования ситуация может измениться. Лидеры точно разбежались и явно готовы к работе над ошибками.

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 января 2025, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли «Металлург» победную серию?

К предстоящему матчу команда Андрея Разина подходит с лучшей серией в нынешнем сезоне КХЛ. «Металлург» выиграл семь последних матчей, сумев значительно улучшить турнирное положение. При этом основной голкипер «Трактора» Зак Фукале оформил два шат-аута подряд, также сумев набрать отличную форму. Чьи козыри окажутся сильнее в субботу?

Один из лучших голкиперов КХЛ намерен вернуться в НХЛ в следующем сезоне: Аналитик ESPN рассказал, что делает Зак Фукале, чтобы вернуться в НХЛ

🏀 15:30: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: железнодорожники одержат первую победу в 2025 году?

Если «Зенит» после поражения от УНИКСа уже имел возможность выиграть в этом году – встреча с «Самарой» (103:54), то «Локомотиву-Кубань» пока не довелось почувствовать вкус победы в 2025-м. Краснодарцы уступили «Парме» в третий раз в этом сезоне Единой лиги. Главный тренер команды Андрей Ведищев обещал изменения, что придумал специалист во встрече со вторым лучшим клубом чемпионата?

🏒 17:00: «Динамо» Москва — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: реабилитируется ли СКА за кошмар в последней встрече?

Мотивация СКА на матч в столице России будет зашкаливать сразу по двум причинам. Во-первых, в предыдущей встрече армейский клуб на домашнем льду потерпел сокрушительное поражение в игре со «Спартаком», уступив с унизительным счётом – 0:5. Во-вторых, армейцы проиграли и бело-голубым в их последнем очном матче. Сумеет ли завтра СКА реабилитироваться за перечисленные неудачи?

⚽️ 20:00: «Торино» — «Ювентус», Серия А, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Юве» продолжит удачную серию в дерби?

Туринское дерби уже традиционно поднимает настроение «Ювентусу». Удивляться нечему: из 10 последних матчей у команды восемь побед, а две встречи закончились вничью. «Юве» мог подходить к матчам в разной форме, однако итог всегда один. И, похоже, всё идёт к повторению ситуации: команда Тьяго Мотты быстро завершила борьбу за Суперкубок, уступив «Милану». Так что перед «Торино» появился слот, чтобы игроки ещё больше погрузились в идеи тренера. У Паоло Ваноли дела в принципе не очень: его команда хоть и надёжна в обороне, но почти не забивает. А такое быстро не исправить. Так что вряд ли у «Ювентуса» возникнут сложности, несмотря на статус дерби.

⚽️ 20:30: «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария», Бундеслига, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Боруссия» вновь удивит?

Так уж сложилось, что Мёнхенгладбах традиционно самый неудобный соперник для «Баварии». Взять хотя бы последние восемь матчей – у мюнхенцев три поражения, три ничьих и всего две победы. Да, выиграть получилось именно в прошлом сезоне, однако глупо отрицать имеющуюся тенденцию. Сейчас интереса добавляет тот факт, что клубы, по сути, выходят из мини-отпуска. В Германии официальные встречи не играли с 20-х чисел декабря, так что появилось время перевести дух. Да, этот сезон «Боруссии» складывается не очень, однако на «Баварию» наверняка будет особенный настрой. Ведь они так привыкли удивлять.

⚽️ 22:45: «Спортинг» — «Бенфика», Кубок лиги, финал

Интрига: «Спортинг» заберёт первый трофей без Аморима?

«Спортинг» тяжело привыкает к жизни без Аморима. Собственно, как и тренер к новой реальности в «МЮ». В результатах ушла стабильность, первое место в чемпионате уже не кажется неоспоримым, а главное – сама игра стала слишком непредсказуемой. Лиссабонцы могут выдать кучу голов, а могут сыграть прагматично – как с «Порту» в полуфинале Кубка лиги, забив всего раз. У «Бенфики» же есть свои трудности, однако предыдущую стадию они прошли куда увереннее, разгромив «Брагу». И едва ли поедут на решающий матч в статусе аутсайдера. Зато у «Спортинга» будет шанс показать, что даже без Аморима команда в порядке и способна завоёвывать титулы.

⚽️ 23:00: «Севилья» — «Валенсия», Примера, 19-й тур

Интрига: начнёт ли «Валенсия» спасаться от вылета?

Ещё 10 лет назад это противостояние могло бы стать главным в туре чемпионата Испании. Обе команды боролись за место в еврокубках и периодически забирали сами трофеи. Теперь же ситуация сильно изменилась. «Валенсия» уже привычно болтается где-то в районе зоны вылета, однако раз за разом умудряется сохраняться в элитном дивизионе. А в этом сезоне к ней приблизилась «Севилья», которая набрала 22 очка за 18 матчей. А ещё команда набила отрицательную разницу забитых и пропущенных голов. У «Севильи» и правда много проблем, и непонятно, за счёт чего клуб собирается вернуться на прежний уровень.