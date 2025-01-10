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Расписание спортивных матчей 11 января 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: уральское дерби в КХЛ, «Зенит» — «Локомотив-Кубань» и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 января 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 11 января: «Спортинг» — «Бенфика» в финале Кубка португальской лиги, Овечкин — в НХЛ, а ещё Кубки мира и России по биатлону!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Александр Овечкин безголевую серию?

К хорошему быстро привыкаешь. В этом сезоне Александр Овечкин настолько приучил нас к своим голам, что стоило россиянину не отметиться заброшенными шайбами в двух последних встречах, как уже фиксируется неудачный отрезок. Тем более в этих двух матчах капитан американского клуба не только не забивал, но и вовсе не набирал очков. Сумеет ли Александр исправить эту ситуацию в ближайшей встрече?

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🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: банда Тибодо возьмёт дома реванш?

«Оклахома-Сити Тандер» в последней игре проиграла «Кливленду», прервав свою 15-матчевую победную серию. «Нью-Йорк Никс» же пока выглядит нестабильно. Клуб уступил не только лидеру Запада «Оклахоме», но и обескровленному «Орландо», и увядающему «Чикаго». Удастся ли подопечным Тома Тибодо сделать выводы, чтобы взять реванш на домашнем паркете?

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🎯 11:00: Биатлон, Кубок России, четвёртый этап, женщины и мужчины, гонка преследования

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Женщины. 10 км. Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Не началось

Интрига: получится ли у лидеров сборной России взять реванш за поражения в спринте?

Спринтерские гонки не слишком удачно сложились для лидеров сборной России. Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Виктория Сливко и Анастасия Халили не попали на пьедестал, а Наталия Шевченко с Каримом Халили стали лишь вторыми. Пасьюты в Рязани будут укороченными, а значит, все отставания сократят вполовину. Это отличный шанс для топовых биатлонистов взять реванш за спринтерские неудачи. Вот только справятся ли они со своими соперниками?

Героиней спринта стала молодая Полина Плюснина:
«Я ревела два дня». Как в российском женском биатлоне загорелась новая молодая звезда
«Я ревела два дня». Как в российском женском биатлоне загорелась новая молодая звезда

🎯 14:30: Биатлон, Кубок мира, четвёртый этап, женщины и мужчины, гонка преследования

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Не началось
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: проснутся ли лидеры Кубка мира?

Первые гонки у биатлонистов в 2025 году прошли весьма неожиданно. В спринтерских провалились Франциска Пройс и Йоханнес Бё, заняв 28-е и 13-е места соответственно. И если предпосылок к поражению Франци не было, то норвежец перед Оберхофом почти не тренировался из-за болезни. Но всё равно ходом был лучшим среди соперников. И всё же в гонках преследования ситуация может измениться. Лидеры точно разбежались и явно готовы к работе над ошибками.

Женский спринт в Оберхофе выиграла Пола Боте. Такого никто не ожидал!
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Что это за чемпионка?! Парад сенсаций в первой гонке Кубка мира по биатлону в 2025 году

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Металлург» победную серию?

К предстоящему матчу команда Андрея Разина подходит с лучшей серией в нынешнем сезоне КХЛ. «Металлург» выиграл семь последних матчей, сумев значительно улучшить турнирное положение. При этом основной голкипер «Трактора» Зак Фукале оформил два шат-аута подряд, также сумев набрать отличную форму. Чьи козыри окажутся сильнее в субботу?

Один из лучших голкиперов КХЛ намерен вернуться в НХЛ в следующем сезоне:
Аналитик ESPN рассказал, что делает Зак Фукале, чтобы вернуться в НХЛ

🏀 15:30: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: железнодорожники одержат первую победу в 2025 году?

Если «Зенит» после поражения от УНИКСа уже имел возможность выиграть в этом году – встреча с «Самарой» (103:54), то «Локомотиву-Кубань» пока не довелось почувствовать вкус победы в 2025-м. Краснодарцы уступили «Парме» в третий раз в этом сезоне Единой лиги. Главный тренер команды Андрей Ведищев обещал изменения, что придумал специалист во встрече со вторым лучшим клубом чемпионата?

Что творилось в Единой лиге во время праздников?
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Паскуаль отказал клубу Евролиги и море новостей. Что происходило в ЕЛ во время праздников?

🏒 17:00: «Динамо» Москва — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируется ли СКА за кошмар в последней встрече?

Мотивация СКА на матч в столице России будет зашкаливать сразу по двум причинам. Во-первых, в предыдущей встрече армейский клуб на домашнем льду потерпел сокрушительное поражение в игре со «Спартаком», уступив с унизительным счётом – 0:5. Во-вторых, армейцы проиграли и бело-голубым в их последнем очном матче. Сумеет ли завтра СКА реабилитироваться за перечисленные неудачи?

Отчёт о катастрофе СКА в принципиальном матче:
Феноменально! «Спартак» разорвал СКА 5:0, у Ротенберга — крупнейшее фиаско в карьере
Феноменально! «Спартак» разорвал СКА 5:0, у Ротенберга — крупнейшее фиаско в карьере

⚽️ 20:00: «Торино» — «Ювентус», Серия А, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Торино
Турин
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Юве» продолжит удачную серию в дерби?

Туринское дерби уже традиционно поднимает настроение «Ювентусу». Удивляться нечему: из 10 последних матчей у команды восемь побед, а две встречи закончились вничью. «Юве» мог подходить к матчам в разной форме, однако итог всегда один. И, похоже, всё идёт к повторению ситуации: команда Тьяго Мотты быстро завершила борьбу за Суперкубок, уступив «Милану». Так что перед «Торино» появился слот, чтобы игроки ещё больше погрузились в идеи тренера. У Паоло Ваноли дела в принципе не очень: его команда хоть и надёжна в обороне, но почти не забивает. А такое быстро не исправить. Так что вряд ли у «Ювентуса» возникнут сложности, несмотря на статус дерби.

Как «Юве» вылетел из Суперкубка:
Вот это старт у Консейсау! Два дурацких гола — и «Милан» прошёл «Юве» в Суперкубке Италии!
Вот это старт у Консейсау! Два дурацких гола — и «Милан» прошёл «Юве» в Суперкубке Италии!

⚽️ 20:30: «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария», Бундеслига, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Боруссия» вновь удивит?

Так уж сложилось, что Мёнхенгладбах традиционно самый неудобный соперник для «Баварии». Взять хотя бы последние восемь матчей – у мюнхенцев три поражения, три ничьих и всего две победы. Да, выиграть получилось именно в прошлом сезоне, однако глупо отрицать имеющуюся тенденцию. Сейчас интереса добавляет тот факт, что клубы, по сути, выходят из мини-отпуска. В Германии официальные встречи не играли с 20-х чисел декабря, так что появилось время перевести дух. Да, этот сезон «Боруссии» складывается не очень, однако на «Баварию» наверняка будет особенный настрой. Ведь они так привыкли удивлять.

Как «Бавария» вынесла «Лейпиг»:
Такого в истории Бундеслиги ещё не было. Уникальные две минуты в матче «Баварии»!
Такого в истории Бундеслиги ещё не было. Уникальные две минуты в матче «Баварии»!

⚽️ 22:45: «Спортинг» — «Бенфика», Кубок лиги, финал

Португалия — Кубок лиги . Финал
11 января 2025, суббота. 22:45 МСК
Спортинг
Лиссабон
Не начался
Бенфика
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спортинг» заберёт первый трофей без Аморима?

«Спортинг» тяжело привыкает к жизни без Аморима. Собственно, как и тренер к новой реальности в «МЮ». В результатах ушла стабильность, первое место в чемпионате уже не кажется неоспоримым, а главное – сама игра стала слишком непредсказуемой. Лиссабонцы могут выдать кучу голов, а могут сыграть прагматично – как с «Порту» в полуфинале Кубка лиги, забив всего раз. У «Бенфики» же есть свои трудности, однако предыдущую стадию они прошли куда увереннее, разгромив «Брагу». И едва ли поедут на решающий матч в статусе аутсайдера. Зато у «Спортинга» будет шанс показать, что даже без Аморима команда в порядке и способна завоёвывать титулы.

В «Спортинге» появился очередной суперталант:
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⚽️ 23:00: «Севилья» — «Валенсия», Примера, 19-й тур

Испания — Примера . 19-й тур
11 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнёт ли «Валенсия» спасаться от вылета?

Ещё 10 лет назад это противостояние могло бы стать главным в туре чемпионата Испании. Обе команды боролись за место в еврокубках и периодически забирали сами трофеи. Теперь же ситуация сильно изменилась. «Валенсия» уже привычно болтается где-то в районе зоны вылета, однако раз за разом умудряется сохраняться в элитном дивизионе. А в этом сезоне к ней приблизилась «Севилья», которая набрала 22 очка за 18 матчей. А ещё команда набила отрицательную разницу забитых и пропущенных голов. У «Севильи» и правда много проблем, и непонятно, за счёт чего клуб собирается вернуться на прежний уровень.

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