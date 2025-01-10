Историческая победа «Куньлуня», «Локомотив» может потерять вратаря. Итоги дня в КХЛ

10 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.
«Салават» начал 2025-й с двух мощных пощёчин от «Сибири» и «Ак Барса», а матч в Нижнекамске вообще стартовал с двух относительно быстрых шайб «Нефтехимика». Где-то на этом отрезке легионеры «СЮ» наконец-то пришли в себя и начали забивать. Весьма предсказуемо, что все семь шайб в составе уфимцев — на счету игроков топ-6: даже удивительно, что без очков остался высокооплачиваемый Шелдон Ремпал. По потерянным очкам уфимцы — первые на Востоке.
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С ЦСКА после трансферов для глубины на дедлайне происходит что-то совсем загадочное. 11 побед подряд сменились таким же резким спадом после Нового года: четыре поражения и четыре заброшенные шайбы за это время. Сегодня на пути команды Ильи Воробьёва встал словацкий вратарь Патрик Рыбар, который в дебютной встрече за «Куньлунь» отразил все 36 бросков. Китайский клуб впервые в своей истории выиграл шесть матчей подряд — а ведь к нему ещё не присоединились подписанные на дедлайне хоккеисты.
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«Многие игроки ещё остались в Питере. Не было движения, уступили всю борьбу. Первый период нас полностью подкосил», — сказал после встречи Алексей Жамнов. «Спартак» действительно выглядел полностью растерянным в дебюте ярославского матча, не выдержав фирменного давления и напора «Локомотива». Впрочем, «Спартак» сделал всё, чтобы вернуться в игру: в начале третьего периода за 20 секунд счёт превратился из 2:5 в 4:5, но между шайбами Даниил Исаев был заменён из-за повреждения. Больше «Спартак» забить уже не смог.
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«Сибирь» забила первым броском, который состоялся только в конце периода. Дальше команда Вадима Епанчинцева привычно выглядела хуже при игре в равных составах, и лишь очередные 30 сейвов от вратаря помогли перевести игру в овертайм. Там Виталий Пинчук красиво разобрался и принёс набравшим шикарный ход минчанам очередную победу — однако Василий Демченко, с чьим переходом и начался этот взлёт, был заменён в перерыве по непонятной пока причине.
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Матчи 11 января
- 10 января 2025
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