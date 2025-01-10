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Результаты матчей КХЛ за 10 января 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей 11 января

Историческая победа «Куньлуня», «Локомотив» может потерять вратаря. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 10 января 2025 года
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Серия поражений ЦСКА продолжается, а минское «Динамо» не устаёт удивлять.

10 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 7
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Точилкин (Хоружев, Лещенко) – 07:05 (5x4)     2:0 Барбер (Белозёров) – 08:24 (5x5)     2:1 Уилсон (Ливо, Хафизуллин) – 10:37 (5x5)     2:2 Уилсон (Ливо, Василевский) – 17:38 (5x5)     2:3 Хмелевски (Науменков) – 17:56 (5x5)     3:3 Капустин (Сериков) – 22:26 (5x5)     3:4 Ливо (Тодд) – 28:11 (5x5)     3:5 Ян (Хмелевски, Науменков) – 28:51 (5x5)     3:6 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 34:21 (5x4)     4:6 Хоружев (Сериков, Белозёров) – 53:04 (5x5)     4:7 Ливо (Ефремов) – 58:58 (5x5)    

«Салават» начал 2025-й с двух мощных пощёчин от «Сибири» и «Ак Барса», а матч в Нижнекамске вообще стартовал с двух относительно быстрых шайб «Нефтехимика». Где-то на этом отрезке легионеры «СЮ» наконец-то пришли в себя и начали забивать. Весьма предсказуемо, что все семь шайб в составе уфимцев — на счету игроков топ-6: даже удивительно, что без очков остался высокооплачиваемый Шелдон Ремпал. По потерянным очкам уфимцы — первые на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Фу (Фу) – 11:56 (5x5)     2:0 Фу (Фу, Паутов) – 23:20 (5x5)     3:0 Граовац (Шаров) – 59:04 (en)    

С ЦСКА после трансферов для глубины на дедлайне происходит что-то совсем загадочное. 11 побед подряд сменились таким же резким спадом после Нового года: четыре поражения и четыре заброшенные шайбы за это время. Сегодня на пути команды Ильи Воробьёва встал словацкий вратарь Патрик Рыбар, который в дебютной встрече за «Куньлунь» отразил все 36 бросков. Китайский клуб впервые в своей истории выиграл шесть матчей подряд — а ведь к нему ещё не присоединились подписанные на дедлайне хоккеисты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 03:13 (5x5)     2:0 Никулин (А. Радулов, Иванов) – 10:26 (5x5)     2:1 Рубцов (Пашин, Королёв) – 11:42 (5x5)     3:1 Черепанов (Шалунов, Каюмов) – 12:03 (5x5)     4:1 Бут (Елесин, Паник) – 13:22 (5x5)     4:2 Пашин (Рубцов, Галимов) – 21:56 (5x5)     5:2 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 28:31 (5x5)     5:3 Рубцов – 40:08 (5x4)     5:4 Локтионов (Голдобин) – 40:20 (5x5)    

«Многие игроки ещё остались в Питере. Не было движения, уступили всю борьбу. Первый период нас полностью подкосил», — сказал после встречи Алексей Жамнов. «Спартак» действительно выглядел полностью растерянным в дебюте ярославского матча, не выдержав фирменного давления и напора «Локомотива». Впрочем, «Спартак» сделал всё, чтобы вернуться в игру: в начале третьего периода за 20 секунд счёт превратился из 2:5 в 4:5, но между шайбами Даниил Исаев был заменён из-за повреждения. Больше «Спартак» забить уже не смог.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи (Лайпсик, Бек) – 15:55 (5x5)     1:1 Бориков (Стась, Хэмилтон) – 26:24 (5x5)     1:2 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 32:47 (5x5)     2:2 Тирни (Мороз) – 35:28 (5x5)     3:2 Пинчук (Улле, Шипачёв) – 60:54 (3x3)    

«Сибирь» забила первым броском, который состоялся только в конце периода. Дальше команда Вадима Епанчинцева привычно выглядела хуже при игре в равных составах, и лишь очередные 30 сейвов от вратаря помогли перевести игру в овертайм. Там Виталий Пинчук красиво разобрался и принёс набравшим шикарный ход минчанам очередную победу — однако Василий Демченко, с чьим переходом и начался этот взлёт, был заменён в перерыве по непонятной пока причине.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матчи 11 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица КХЛ
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